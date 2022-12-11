ПИЕЛОНЕФРИТ: Как лечить воспаление лоханок

Пиелонефрит – это, говоря по-народному, воспаление почек, а более точно, по-врачебному, воспаление почечной лоханки и почечной ткани. В старые времена говорили: гной в моче или кровь в моче. При этом могут быть рези, боли в спине.

Связь воспаления почек с мочекаменной болезнью бывает двоякой: в одних случаях нарушение солевого обмена и вызванное им образование камней в почках приводит к воспалению; в других воспаление почек вызывает процесс, приводящий к образованию камней. Как правило, пиелонефрит – результат простуд, осложнений от ангин, застойных явлений у беременных женщин, пережатых мочевыводящих путей. Это заболевание также может быть следствием кариозных зубов, воспаления желчного пузыря, придатков у женщин. Замерзли ноги, застудили горло – все это может ударить по почкам. Инфекция из миндалин легко может осесть в почках.

Воспаление почек - что нужно знать

Хронический пиелонефрит не всегда с очевидностью становится продолжением острого. Сейчас люди применяют много лекарств. Из-за этого острая фаза может быть смазана, и человек узнает о своей болезни из анализов мочи и крови уже на ее хронической стадии. При вялотекущем процессе, когда человек простудился, недолечился, где-то то побаливает, то утихает, нет явных признаков острой болезни, – вот уже и хроника. Даже может не быть такого симптома, как учащенное мочеиспускание.

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Хронический пиелонефрит носит выраженный сезонный характер. Вот осень вошла в зрелую фазу, похолодало – и люди потянулись в поликлиники с обострением хронического пиелонефрита.

Заболевание это почечное, а часто страдает печень. Почему? Во время гнойного процесса, идущего в почках, образуется множество микробных токсинов, нейтрализовать которые должна печень. Поэтому, когда мы будем говорить о травяных сборах для лечения пиелонефрита, в них войдут и травы, необходимые для поддержания печени, нагрузка на которую при этом заболевании резко возрастает.

В тяжелых случаях пиелонефрита, когда уже наблюдается почечная недостаточность, страдает и желудочно-кишечный тракт. У таких больных бывает задержка жидкости в выводящих системах, что увеличивает нагрузку и на сердечно-сосудистую систему. Страдает также и нервная система – больной становится раздражительным.

Лечение пиелонефрита

Как правило, не остро протекающий пиелонефрит не требует специальных ограничений в пище. Конечно, личный опыт больного подсказывает ему, что жареное, соленое, копченое, горчица, хрен ухудшают его состояние. Нежелательны также алкоголь, включая пиво, газированные напитки. Не рекомендуются таким больным сыры, бульоны, которые увеличивают нагрузку на почки.

В то же время рекомендуются все бахчевые: арбузы, дыни, тыквы, огурцы, баклажаны. Очень полезна морковь. Весьма желательны ягоды.

Король всех ягод – шиповник, пить отвар которого хорошо как можно больше и в периоды обострения и между ними. Отвар должен иметь достаточную концентрацию и по интенсивности цвета равняться крепкому чаю. Отвар шиповника можно готовить на сутки, пить его с добавлением меда и лимона. Когда применяются лекарственные препараты, организм теряет много калия. Его необходимо восполнять. Калий содержат курага, изюм, свежий огурец, морковь, свекла, печеный картофель, мед.

Если болезнь зашла далеко и наблюдаются признаки почечной недостаточности, больному ограничивают потребление поваренной соли.

Внешние признаки почечной недостаточности:

неприятный запах мочи,

пот с запахом мочевины,

белый налет типа мелкой соли, остающийся на теле при высыхании пота.

При этом кожа и желудочно-кишечный тракт берут на себя часть функций почек (из-за чего запах мочевины может доноситься изо рта). Наличие отеков, нарушения мочеиспускания – как учащенное, так и очень редкое, – могут свидетельствовать о почечной недостаточности. Меняются и анализы мочи и крови. В этом случае больному дают 1–1,5 г соли в день. Это плохо для сердца, но приходится ограничивать. Дают не обычную поваренную, а морскую соль, в которой много необходимых микроэлементов.

Хронический пиелонефрит лечить травами можно в домашних условиях, но под врачебным контролем. Лечение это может быть долгим, растянутым на месяцы и годы. Чтобы добиться устойчивой ремиссии, параллельно с пиелонефритом необходимо пролечивать все инфекции миндалин, гайморит, воспаление придатков у женщин, кариозные зубы: где бы инфекция ни гнездилась, она легко переносится на почки и оседает там, где есть условия.

Для длительного лечения фитопрепараты гораздо предпочтительней химических препаратов, от которых страдают те же почки, печень. Фитопрепараты можно применять сколь угодно долго без этих нежелательных явлений. Если вдруг наступило обострение пиелонефрита, можно под руководством врача принять краткосрочный курс химиотерапии, а затем вернуться к траволечению.

Если пиелонефрит усугубляется сопутствующим заболеванием, например гипертонией, приходится принимать таблетки от гипертонии, а параллельно с помощью трав поддерживать почки. Травы также компенсируют и аллергические реакции, которые могут возникать в процессе химиотерапии. Антибиотики постепенно перестают помогать больному, их приходится все чаще менять, бывает, даже трудно подобрать тот антибиотик, который еще сохраняет силу для данного больного. С травами таких проблем не возникает.

Сборы трав при хроническом пиелонефрите

Вот сбор, который при хроническом пиелонефрите можно применять длительное время: шиповник, зверобой, береза, золототысячник, золотарник, хмель, цикорий. У этого сбора хороший мочегонный, желчегонный и противомикробный эффекты. Он укрепляет сосуды, делает их более эластичными.

Другой сбор: крапива, пустырник, хмель, рябина, хвощ и череда – обладает и успокаивающим, и противоаллергическим действием.

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Сбор из чистотела, тысячелистника, листа земляники улучшает кроветворение.

Композиция из толокнянки, тополя, зверобоя, чернобыльника, живокости – обладает вяжущим эффектом, а он необходим для вывода микробов из организма.

Четыре названные сбора не мешают один другому. Для простоты все поименованные компоненты сборов берутся в равных частях. Но если требуется усилить какой-то эффект, скажем, мочегонный, удваивается количество хвоща или спорыша. А при высокой температуре можно добавить травы, вызывающие потогонный эффект.

Для усиления сердечной деятельности в сборы могут добавляться горицвет (у него хороший мочегонный эффект и стимуляция работы сердца), боярышник. При повышенном давлении я включаю в сбор омелу, ландыш, пустырник, хмель, сушеницу болотную.

Вот отличный сбор: хмель, цикорий, календула, золототысячник, мать-и-мачеха – всего берут поровну 1 столовую ложку сбора заливают стаканом кипятка, варят 5 минут, настаивают и выпивают полстакана на ночь, добавляя мед. Так лечатся в течение месяца. Но есть пациенты, применяющие этот сбор месяцами – вреда от него быть не может, привыкания не наступает. Если в какой-то период приходится много нервничать, пациент добавляет в этот сбор душицу или валериану. Если моча окрашивается в красный цвет, можно в сбор добавить в равной пропорции корень калгана или кровохлебки, крапивы, цветы софоры японской или каштан. Тогда сосуды укрепятся, и кровотечение прекратится.

Сбор кукурузных рылец. Ухудшилась функция печени – добавьте в базовый сбор кукурузных рылец. Прошли эти симптомы – вернитесь к базовому сбору.

Сбор, который можно совмещать с химиотерапией: листья брусники, кора ивы – по 20 г, корень алтея или семена льна – 20–25 г, корень пырея – 30 г, пустырник – 30 г, мята – 20 г. 2 столовые ложки смеси залить 0,5 л воды, варить 10 минут, настаивать час и принимать с медом по 1 столовой ложке 4–5 раз в день после еды или между приемами пищи, одновременно применяя препараты химического ряда. Когда лечащий врач отменит химиопрепараты, прием травяного сбора можно продолжить. Достигается гибкость в лечении.

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Еще сбор: крапива, зверобой, тысячелистник, хвощ, золотарник. Всего берется поровну. Столовую ложку сбора залить 0,5 л воды, варить 5 минут, настаивать час; после процеживания добавить мед. Пить в течение месяца по полстакана 4 раза в день. Даже вне болезни это отличное профилактическое средство.

Если человек когда-то болел пиелонефритом, чувствует себя хорошо, но беспокойство по поводу возможного рецидива болезни есть, в этом случае рекомендуется пропить такой сбор: спорыш – 30 г, пустырник – 20 г, пижма – 20 г, зверобой – 20 г, корень окопника – 10 г, гусиная лапка – 10 г. 1 столовую ложку смеси залить стаканом воды, 20 минут варить, настаивать 20 минут и выпивать с медом стакан за 2 раза в течение дня после еды. Это ко всему еще и вкусно. Такой сбор люди пьют годами, поскольку он встраивается в образ жизни и страхует от возвращений хронического пиелонефрита.

Иногда в сборы добавляют слабительные компоненты, чтобы колиты, запоры не усугубляли заболевание. Это могут быть сенна, кора крушины, семя льна.

Травяные чаи при нефрите. Для лечения нефрита перед завтраком выпивают кофейную чашечку любого травяного чая с добавлением 1 чайной ложки пищевой соды и 1 чайной ложки меда. Так три утра подряд, а спустя месяц – еще три утра подряд.опубликовано econet

Из книги "Лечение более чем 100 болезней методами восточной медицины", Савелий Кашницкий

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