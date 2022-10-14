Пищевые добавки для суставов и связок, которые помогут избавиться от боли

Если вы активно занимаетесь спортом и хотите предотвратить получение травм, то в первую очередь нужно заботиться о суставах. Есть специальные пищевые добавки, которые содержат активные вещества, благоприятно влияющие на суставы. Особенно стоит принимать такие добавки, если суставы болят.

Предлагаем вам ознакомиться с перечнем добавок, которые помогают укрепить суставы и избавиться от боли в коленях. Но прежде чем принимать тот или иной препарат, обязательно проконсультируйтесь с врачом.

Добавки для укрепления суставов

1. Вобэнзим. Энзимы снимают воспаление и отек при травмах суставов, а также на 50% ускоряют процесс заживления связок и суставов. Действие энзимов усиливают цитрусовые биофлавоноиды. Норвежские спортсмены перед тренировками принимают биофлавоноиды с витамином C, чтобы предотвратить растяжение связок.

2. Хондроитин. Это строительный белок хрящей, препятствующий их повреждению при остеоартрите. Согласно исследованиям, 53% людей, принимающих добавку с этим компонентом, добились уменьшения боли в суставах на 20%. Качественные добавки обычно содержат хондроитин и глюкозамин, такая комбинация дает больший эффект.

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3. Метилсульфонилметан (MSM). Входит в состав добавок, предназначенных для защиты суставов и снятия боли.

4. Рыбий жир или Омега-3. Содержит кислоты, обладающие противовоспалительным действием. Применение добавок с Омега-3 позволяет уменьшить суставную боль при артрите.

5. Экстракт имбиря. Обладает мощным обезболивающим эффектом, что доказано многочисленными исследованиями. Такой экстракт также позволяет снять мышечное напряжение.

6. Глюкозамин. Это естественный компонент хрящей, предотвращающий их от разрыва при артрите. Этот компонент входит в состав добавок, предназначенных для лечения остеоартроза. Но есть 2 формы глюкозамина – сульфат и гидрохлорид. Согласно одним исследованиям, первая форма более эффективна при боли в суставах. Но другие исследования показывают, что вторая форма не уменьшает суставную боль при остеоартрите.

7. Бромелаин. Это фермент, содержащийся в экстракте ананаса. Он способствует нормализации обменных процессов, помогает переваривать белки (в случае его приема во время еды), обладает противовоспалительным действием, уменьшает суставную боль и улучшает подвижность суставов. Добавки с бромелаином особенно помогают людям, страдающим остеоартритом.

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8. Кальций и D витамин. Эти вещества необходимы для здоровья костей. Исследования доказали, что у людей с остеоартрозом при приеме D витамина повысилась плотность костной ткани. Добавки с кальцием не менее важны, поскольку именно этот микроэлемент использует сердце для перекачивания крови, а ведь если организм не здоров, то кальций вымывается из костей для поддержки его оптимального уровня в крови.

Пищевые добавки с этими компонентами помогут поддерживать здоровье суставов и костей. Принимая такие препараты, удастся забыть о хрусте в коленях и суставной боли.опубликовано econet.ru.

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