Пищевые добавки, ускоряющие метаболизм

Сжигание калорий - это довольно упрощенная характеристика метаболизма. На самом деле метаболизм играет ряд важных ролей и связан с гормонами, нейротрансмиттерами и прочими химическими соединениями. Существуют простые способы ускорения обмена веществ в организме.
Метаболизм можно описать как серию биохимических процессов, идущих в клетках. Известно, что 60-80% дневного расхода энергии берет на себя обмен веществ, а не физическая активность (как многие могут подумать).
На метаболизм влияет объем сухой мышечной массы и жира в теле, возраст и генетика. У женщин метаболизм варьирует в зависимости от периода менструального цикла.
Как запустить метаболизм
Железы, которые влияют на метаболизм
Для метаболизма важны 3 железы: надпочечники, щитовидная и поджелудочная.
Железы в организме принимают участие от регулировки и выделения слюны, слез, материнского молока до производства гормонов и прочих веществ, помогающих метаболизму регулировать стресс, вес и аппетит. Если гормоны, которые секретируются надпочечниками, щитовидкой и поджелудочной железой, не сбалансированы, нарушается метаболизм.
Щитовидка и надпочечники отвечают за выработку гормонов и участвуют в регулировке метаболизма, а конкретнее - веса и энергии. Щитовидная железа необычайно важна для женщин, так как производит гормоны, которые регулируют расход калорий, вес тела, энергию, настроение и не только.
Надпочечники производят гормоны стресса и кортизол. Кроме функций по регулировке и контролю сбоев веса и фертильности, данные гормоны влияют на показатели стресса, усталости, тревожности.
Поджелудочная железа производит гормон инсулин и прочие пищеварительные ферменты, расщепляющие пищу, особенно липазу, поддерживающую соотношение жиров в организме.
Что поможет ускорению метаболизма
Избегаем сахара. Избыток сахара приводит к тому, что инсулин, производимый поджелудочной, может привести к замедлению метаболизма.
Уменьшаем потребление соли. Соль также влияет на функции инсулина в организме.
Интервальное голодание. Отказ от приема пищи в продолжение нескольких часов полезен для ускорения метаболизма. Отдых пищеварительного тракта предотвратит перегрузку калориями. Полезно продлить ночной голод на 12-14 часов - это позволит организму сжечь накопленные калории и жир.
Железо. Этот минерал необходим для работы щитовидки, он дает возможность организму производить питательные вещества, транспортировать кислород к клеткам и сжигать жир.
Селен. Селен способствует поддержке работы щитовидной железы.
Матча. Зеленый чай улучшает метаболизм, но матча - это растертый в порошок лист зеленого чая. Поэтому матча является источником антиоксидантов (полифенолов катехина, которые стабилизируют сахар в крови). Кроме того, в матча содержится много клетчатки.
Витамины комплекса B. Они являются важными микронутриентами, работающими в регулировке гормонов и нейротрансмиттеров, следовательно, эти витамины имеют значение для регуляции веса, аппетита, энергии, настроения
Ключевые витамины комплекса B :
B 1 помогает организму превращать еду в энергоресурс и метаболизировать жиры и белки.
B 2 помогает превращать еду в энергоресурс.
B 6 помогает производить нейротрансмиттеры для развития и работы мозга, позитивно влияет на настроение.
B 12 усиливает энергию.
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Биотин укрепляет волосы и ногти. опубликовано econet
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