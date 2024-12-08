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Питание для профилактики и лечения болезней щитовидной железы

Автор: Econet 08 декабря 2024 5790
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Щитовидная железа относится к важным органам эндокринной системы, и отвечает за производство йодсодержащих гормонов. Нарушение функций щитовидки приводит к сбоям во всем организме, поэтому необходимо следить за ее состоянием и предотвращением нарушений. Особое значение имеет питание, оно должно быть полезным и насыщенным витаминами.

Питание для профилактики и лечения болезней щитовидной железы

Для профилактики нарушений эндокринной системы не существует специальной диеты, но сбалансированный рацион очень важен. Правильно подобранное лечение оказывается намного эффективней, когда сочетается с нормализацией питания.

Рацион для профилактики и терапии дисфункций щитовидки

Людям, предрасположенным к болезням щитовидки, следует исключить или существенно ограничить блюда, которые способствуют набору лишнего веса, а также продукты, негативно воздействующие на иммунную, пищеварительную и нервную системы.

Вредные продукты для щитовидной железы

  • рафинированный сахар и готовые изделия, в которых он содержится – подслащенные напитки и соки, конфеты, кондитерские изделия, фаст-фуд;
  • синтетические жиры и насыщенные им продукты – маргарин, чипсы, выпечка,  гидрогенизированные  масла;
  • напитки с кофеином – чай, кофе, энергетики;
  • алкогольные и газированные напитки;
  • вся продукция, содержащая маринады и консерванты – все виды консервов и супы быстрого приготовления;
  • готовые соусы – майонез, острые приправы, кетчуп.

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Питание для профилактики и лечения болезней щитовидной железы

Полезные продукты

В рацион следует включить продукты, богатые витаминами, микроэлементами и белками.

 К ним относятся:

  • творог и кисломолочные изделия, содержащие живые бактерии;
  • рыба, морепродукты и водоросли;
  • орехи и семечки всех видов;
  • фрукты свежие и сушеные, мед, ягоды;
  • овощи и зелень, в том числе дикорастущая;
  • свежевыжатые соки из этих растений и трав;
  • чай зеленый и травяной, из корня одуванчика, плодов шиповника;
  • чистая родниковая или талая вода, минеральная из естественных источников;
  • все напитки из продуктов, приготовленных в домашних условиях.

Отличной профилактикой нарушений эндокринной системы является свежевыжатый сок петрушки, он также полезен при смешивании с соком моркови, салата или шпината 1:3.

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Особенности питания при гипертиреозе

Это заболевание сопровождается повышенной выработкой тиреоидных гормонов. Под их влиянием, активизируется основной обмен веществ, и повышаются энергозатраты, что приводит к быстрому распадению белков и жиров в организме.

При гипертиреозе:

  • В печени и мышцах быстрее истощаются запасы гликогена.
  • Нарушается баланс кальция и фосфора.
  • В организме плохо удерживается калий.
  • Значительно возрастает потребность в витаминах и микроэлементах.

Больные гипертиреозом испытывают повышенный аппетит, но, несмотря на это быстро теряют в весе. Поэтому им следует увеличить суточную калорийность, которая должна составлять не менее 3000 – 3200 ккал. При этом, пищу следует готовить на пару или варить.

У пациентов при гипертиреозе наблюдают повышенную возбудимость нервной и сердечно-сосудистой системы. Поэтому, им следует исключить возбуждающие организм продукты: наваристые блюда, кофейные и чайные напитки, шоколадные изделия, острые и пряные приправы. Если присоединяются расстройства пищеварительной системы, то больным следует избегать жирных, острых, копченых и соленых блюд, напитков и продуктов, вызывающих повышенное газообразование.

Диета при гипотиреозе

В этом состоянии, снижается выработка гормонов, что снижает скорость обмена веществ. Несмотря на снижение аппетита, это приводит к отечности, ожирению, возрастанию уровня холестерина. При гипотериозе часто наблюдается снижение активности желудочно-кишечного тракта, что ведет к метеоризму и проблемам со стулом.

Врачи назначают низкокалорийную диету, которая не должна превышать 1200 ккал в сутки. В рационе снижают содержание углеводов и жиров. Основу питания должны составлять полезные продукты с обязательным включением свежих овощей и фруктов, соков домашнего приготовления, блюд с добавлением клетчатки и отрубей.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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щитовидная железа здоровье гипотиреоз Гипертиреоз гормоны эндокринная система

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