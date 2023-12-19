Плохое КРОВООБРАЩЕНИЕ: 4 важных признака

Признаки ухудшения кровообращения ни в коем случае нельзя игнорировать. Это серьезная проблема со здоровьем, но если заняться ей вовремя, кровообращение можно улучшить.

Кровообращение обеспечивает жизнедеятельность организма. Благодаря органам кровообращения наши органы, мышцы и кости получают необходимое им питание. И когда с кровообращением возникают проблемы, наше тело чувствует это. А когда такие проблемы нарастают, человеку начинают угрожать такие серьезные заболевания, как инсульт, язвы или гангрена.

Кровообращение: 4 признака, которые несут угрозу здоровью

Ощущение покалывания в ногах и руках

Опухшие ноги

Усталость

Выпадение волос

Хорошая новость заключается в том, что это не происходит внезапно, кровообращение ухудшается постепенно, и этот процесс сопровождается симптомами, которые несложно заметить. Но многие мало знают об этих симптомах и считают, что это просто небольшие идиосинкразии. Если же ты вовремя обращаешь внимание на эти симптомы и понимаешь, что они означают, ты можешь принять меры для улучшения кровообращения и предотвратить тем самым осложнения и заболевания сердечно-сосудистой системы.

Чтобы облегчить тебе эту задачу, мы расскажем об этих симптомах.

Признаки плохого кровообращения:

1. Ощущение покалывания в ногах и руках

Ощущение покалывания и мурашек, ползающих по телу, часто возникает, когда мы проводим много времени в одном положении.

Обычно «покалывает» в ногах, но в последнее время такое ощущение возникает у многих и в руках (очевидно, это связано с ростом пользования мобильными телефонами).

Движение улучшает кровообращение, а нахождение в статичном положении, наоборот — ухудшает.

Таким образом, ощущение покалывания и мурашек, ползающих по телу, возникает при ухудшении кровообращения.

Для его улучшения лучше всего регулярно ходить, полчаса в день как минимум. Такая простая физическая активность заставляет мышцы напрягаться, а это активизирует кровообращение.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Опухшие ноги

Ноги опухают потому, что тело пытается восстановить равновесие (оно «замечает», что в эти его части поступает недостаточное количество крови).

Таким образом недостаток крови компенсируется задержкой жидкости там, где она вырабатывается.

В результате возникает воспаление, человек испытывает боли и онемение в ногах. На ногах легко образуются кровоподтеки. Если замечаешь у себя такие симптомы, обязательно обратись к врачу.

Чтобы излишек жидкости лучше выводился из организма, пей больше воды. Хорошо также полежать с ногами, поднятыми выше головы.

Благодаря этому, кровь лучше распределяется по тем местам, где ее не хватает.

3. Усталость

Как мы уже говорили, кровь обеспечивает необходимыми питательными веществами (а также кислородом) весь организм, и значительная их часть преобразуется в энергию.

Это значит, что если в разные органы и части тела поступает меньше крови, оно не может расходовать энергию в нормальном режиме, и человек быстро устает даже при небольшой нагрузке.

Мышцы не справляются с нагрузкой, им приходится работать в усиленном режиме, и утомление нарастает.

В результате человек постоянно испытывает чувство усталости, и это очень ограничивает его активность.

Причины постоянной усталости поможет уточнить врач. Но в любом случае мы можем включать в свою диету энергетические добавки.

Очень хорошо выпивать с утра энергетический коктейль или смузи. Их много, и все они приятны на вкус.

Подписывайтесь на Эконет в PINTEREST!

4. Выпадение волос

Не стоит думать, что алопеция — проблема только мужчин. Конечно, у них это бывает чаще, но из-за плохого кровообращения волосы выпадают и у женщин.

Волосам, чтобы они были крепкими, тоже требуются питательные вещества. И если кровоснабжение волос уменьшается, их состояние ухудшается.

Волосы при этом не только усиленно выпадают. Они становятся слишком сухими, их кончики расщепляются. Улучшить состояние волос помогут натуральные маски. Они недорогие, но очень эффективные. И, конечно, они, в отличие от масок, в состав которых входят химикаты, полезны для здоровья.

Очень хорошо также пить настои, помогающие улучшить кровообращение.

Мы рассказали об основных признаках ухудшения кровообращения. Если ты их замечаешь у себя, не ограничивайся применением натуральных средств, о которых мы упомянули. Обязательно обратись к врачу.

Он оценит твое состояние здоровья, поставит диагноз, если ты больна, и назначит необходимое лечение.

Имей в виду, что кровообращение — очень важный аспект твоего здоровья, и признаки его ухудшения ни в коем случае нельзя оставлять без внимания.опубликовано econet

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet