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По каким простым анализам можно заподозрить растущую опухоль?

Источник: zen.yandex.ru 30 ноября 2022 6032
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В этой статье вы узнаете о простых анализах, по которым можно заподозрить растущую опухоль. Их особенность в том, что они не специфичны - в то же время они отличаются простотой и их можно сделать в любой лаборатории.

По каким простым анализам можно заподозрить растущую опухоль?

За последние годы ученое сообщество шагнуло далеко вперед в вопросах лечения рака. Есть идеи для улучшения старых методов вроде химиотерапии и лучевой терапии с целью повысить эффективность и уменьшить количество побочных действий.

Анализы, которые помогут выявить растущую опухоль

Отдельные исследования проводятся с целью использования новейших методов – генно-модифицированных лимфоцитов, «прививки» от рака.

Лечение патологии продвинулось, но основная проблема остается – несвоевременная диагностика.

Это заболевания очень сложно определить, потому что часто оно протекает бессимптомно.

И чем раньше появились симптомы, тем раньше человек обратится за помощью - значит, раньше начнется лечение и выше будут шансы на полное излечение.

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По каким простым анализам можно заподозрить растущую опухоль?

На ранних этапах в общей популяции есть шанс рано выявить растущую опухоль по следующим анализам - потому как не реально проверить каждого человека более сложными анализами каждый год, а этими реально:

1. Лейкоциты и эритроциты

беспричинное повышение лейкоцитов может говорить как о хроническом воспалительном процессе, что протекает скрытно, так и о раке, на который реагирует иммунная система.

Обратным образом реагируют эритроциты и гемоглобин - они часто снижаются.

2. СОЭ

Cхожий показатель с числом лейкоцитов, его увеличение может свидетельствовать о воспалительном процессе либо о наличии опухоли.

3. Общий белок

Опухоль поглощает огромное количество белка для быстрого и бесконечного роста, поэтому количество протеина в крови будет снижаться.

По каким простым анализам можно заподозрить растущую опухоль?

4. Щелочная фосфатаза

Уровень фермента повышается при онкологической патологии костной ткани, желчного пузыря и печени, а также при наличии метастаз в эти ткани.

5. Мочевина

Показатель интенсивности распада белка, который при наличии растущей опухоли повышается.

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6. Коагулограмма

Рак влияет на способность крови к свертыванию, повышая ее, увеличивая шанс образования тромба.

Чтобы заметить эти изменения, применяют комплексное исследование системы гемостаза.

Все вышеперечисленные методы – неспецифичны и могут лишь навести врача на мысль об онкологической патологии.

Чтобы установить диагноз, применяют более точные методы исследования (например, инструментальные), биопсию с последующим гистологическим и цитологическим исследованием, иммуногистохимический анализ и определяют онкомаркеры. Необходима консультация специалиста.опубликовано econet.ru.

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Источник: https://econet.ru/

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