По каким простым анализам можно заподозрить растущую опухоль?

В этой статье вы узнаете о простых анализах, по которым можно заподозрить растущую опухоль. Их особенность в том, что они не специфичны - в то же время они отличаются простотой и их можно сделать в любой лаборатории.
За последние годы ученое сообщество шагнуло далеко вперед в вопросах лечения рака. Есть идеи для улучшения старых методов вроде химиотерапии и лучевой терапии с целью повысить эффективность и уменьшить количество побочных действий.
Отдельные исследования проводятся с целью использования новейших методов – генно-модифицированных лимфоцитов, «прививки» от рака.
Лечение патологии продвинулось, но основная проблема остается – несвоевременная диагностика.
Это заболевания очень сложно определить, потому что часто оно протекает бессимптомно.
И чем раньше появились симптомы, тем раньше человек обратится за помощью - значит, раньше начнется лечение и выше будут шансы на полное излечение.
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На ранних этапах в общей популяции есть шанс рано выявить растущую опухоль по следующим анализам - потому как не реально проверить каждого человека более сложными анализами каждый год, а этими реально:
1. Лейкоциты и эритроциты
беспричинное повышение лейкоцитов может говорить как о хроническом воспалительном процессе, что протекает скрытно, так и о раке, на который реагирует иммунная система.
Обратным образом реагируют эритроциты и гемоглобин - они часто снижаются.
2. СОЭ
Cхожий показатель с числом лейкоцитов, его увеличение может свидетельствовать о воспалительном процессе либо о наличии опухоли.
3. Общий белок
Опухоль поглощает огромное количество белка для быстрого и бесконечного роста, поэтому количество протеина в крови будет снижаться.
4. Щелочная фосфатаза
Уровень фермента повышается при онкологической патологии костной ткани, желчного пузыря и печени, а также при наличии метастаз в эти ткани.
5. Мочевина
Показатель интенсивности распада белка, который при наличии растущей опухоли повышается.
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6. Коагулограмма
Рак влияет на способность крови к свертыванию, повышая ее, увеличивая шанс образования тромба.
Чтобы заметить эти изменения, применяют комплексное исследование системы гемостаза.
Все вышеперечисленные методы – неспецифичны и могут лишь навести врача на мысль об онкологической патологии.
Чтобы установить диагноз, применяют более точные методы исследования (например, инструментальные), биопсию с последующим гистологическим и цитологическим исследованием, иммуногистохимический анализ и определяют онкомаркеры. Необходима консультация специалиста.опубликовано econet.ru.
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Источник: https://econet.ru/
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