Почечная ГИПЕРТОНИЯ: Кто виноват и ЧТО делать?

Болезни почек – классический пример того, как давление может нарушать работу почек, а те в свою очередь – повышать давление.
Высокое давление редко возникает без причины. В большинстве случаев артериальная гипертензия выступает следствием прогрессирующего поражения органов, ответственных за уровень давления: почек, кровеносных сосудов, головного мозга, щитовидной железы и др. Необходимо определить этот орган и разобраться, почему он перестал правильно работать. Всё сложнее, когда причинно-следственные связи переворачиваются с ног на голову.
Как только АД падает, головной мозг посылает сигнал к сужению просвета сосудов, в том числе сосудов почек. Те в ответ выбрасывают в кровь ренин – специфическое вещество, которое затем превращается в ангиотензин. Ангиотензин, сужая сосуды, стимулирует секрецию альдестерона – гормона надпочечников, задерживающего в организме натрий и воду. Именно каскад «ренин-ангиотензин-альдостерон» запускает стойкий подъем АД.
Воспалительный процесс в почках – тоже сигнал головному мозгу. Он предупреждает о том, что почки перестают справляться. Защитной реакцией организма также будет сужение сосудов почек и сниженное поступление питательных веществ к ним. Если инфекция надолго поселяется в мочевыводящей системе, головной мозг раз за разом повторяет однотипные действия, что приводит к устойчивому сосудистому спазму.
Возникшее повышение АД ухудшает функцию почек. В итоге гипертензия является и причиной, и следствием болезней почек. В таких случаях определить, что первично, бывает сложно.
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Когда повышение АД связано с нарушением эластичности сосудистой стенки, то растет и верхнее (систолическое), и нижнее (диастолическое) давление. При этом скачки АД возникают на стресс, чрезмерную физическую нагрузку, смену погоды.
В случае же почечной гипертонии в первую очередь повышается диастолическое давление (90/100 мм рт. ст. и выше). Систолическое давление при этом либо возрастает (170 мм рт. ст. и выше), либо не изменяется вовсе. Разница между их значениями порой составляет лишь 20-30 мм рт. ст.
На что стоит обратить внимание: единожды поднявшись, цифры АД держатся такими постоянно: днем и ночью, при нагрузках и в спокойном состоянии. Даже яркими эмоциями их не сдвинуть. На мысль о больных почках должны также навести:
Повышение АД по вине почек часто возникает в молодом возрасте и составляет от 25 до 50 % всех случаев гипертонии. Основные жертвы – мужчины в возрасте до 40 лет с избыточным весом. Причина – большой объем циркулирующей крови, который перегружает сердце и сосуды, тем самым создавая неблагоприятный фон для работы почек.
Думаю, спасать следует и сосуды, и почки. В первую очередь надо определиться, что привело к повышению давления. В течение недели проводим ежедневный двукратный (утром и вечером) замер давления, аккуратно вносим данные в дневник самоконтроля.
|Дата
|Время
|Артериальное давление
|Лекарства
|Примечания
|Утро, 07:30
|Вечер, 21:00
Тем временем прислушиваемся к ощущениям: нет ли дискомфорта или болей в пояснице, болезненного или частого мочеиспускания и т.п., о чем уже говорили выше. С дневником самоконтроля и перечнем жалоб обращаемся к терапевту.
Чтобы уточнить диагноз по почкам, можно сделать в поликлинике общий анализ мочи (берется обычная моча в течение дня), анализ мочи по Нечипоренко (средняя порция утренней мочи), анализ мочи на микроальбуминурию (обнаруживает белок на ранней стадии поражения почек) и УЗИ почек. Такое обследование лучше проводить ежегодно, чтобы держать артериальную гипертензию под контролем и не пропустить поражение почек, даже если его не обнаружили первично.
В случае если вина почек в повышении АД доказана, их нужно лечить, одновременно принимая лекарства от давления. Часто бывает: воспалительный процесс в мочевыводящей системе остановили (в начальной стадии болезни), и давление значительно снижается, даже приходит в норму.
Если изменения в почках хронические, препараты принимают постоянно – даже при нормализации давления. Их прием направлен на то, чтобы сберечь сосуды от чрезмерной нагрузки и вернуть им былую эластичность.
Думаю, не лишним будет напомнить: таблетки назначает врач. Именно он подбирает группы препаратов, которые учитывают работу почек и связанные с ними механизмы повышения АД.
Снижение веса в такой ситуации архиважно, это снижает нагрузку на почки и сосуды. И обязательно ограничьте потребление соли как причину задержки жидкости в организме и повышения тонуса сосудистой стенки, а с ними и повышения АД.опубликовано econet
Автор Ирина Лутик
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Источник: https://econet.ru/
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