Почему аллергию легко спутать с простудой

Типичным признаком простуды (или гриппа) является лихорадка – в отличие от проявлений аллергии. Другой аспект – длительность симптомов. Симптомы простуды, как правило, исчезают в продолжение пары недель или недели, а симптомы аллергии сохраняются намного дольше – на протяжении сезона или круглый год. Есть и прочие отличительные черты.

Такие симптомы простуды, как насморк, слезоотделение, болевые ощущения в горле, чихание и кашель, известны нам всем. Но аналогичная симптоматика наблюдается и при целом ряде аллергических реакций. Существует ли разница?

Как разобраться, что у вас: банальная простуда или аллергия?

А, может, это развивается астма? Типичным признаком простуды (или гриппа) выступает лихорадка – не в пример симптомам аллергии. Другой ключевой аспект – длительность симптомов.

Симптомы простуды, как правило, исчезают в продолжение пары недель или недели, а симптомы аллергии имеют свойство сохраняться намного дольше – на протяжении сезона или круглый год (это касается аллергических реакций на бытовые аллергены (пылевой клещ, плесень)). Есть и прочие отличительные черты.

Каким образом можно выяснить, что симптомы "простуды" в реальности - аллергия (и наоборот)

Симптоматика аллергических реакций обычно появляется в конкретное время суток или в процессе конкретной деятельности. Аллергия на пылевого клеща может, к примеру, спровоцировать заложенность дыхательных путей во время сна или пробуждения, а симптомы, возникающие в ходе утренней прогулки, скорее всего, связаны с пыльцой цветущих растений.

Если в данный момент - разгар зимы, а ребенок стал кашлять и чихать, при этом вы в курсе, что кто-то из его приятелей только что переболел, логично, что проблема заключается в вирусе. Роль играет и возраст ребенка. Аллергическая реакция на наружные аллергены одолевает в возрасте 4-6 лет, а аллергия на бытовые раздражители возникает, как правило, в возрасте 3 лет.

Если ребенок страдает экземой, имеется риск и аллергии, так как указанные недуги нередко сопутствуют друг другу. Плюс, если у кого-то из родителей наблюдается аллергия, то ребенок оказывается в группе риска.

Способом определения заболевания может быть проверка слизи из носа. Прозрачная, водянистая слизь указывает на аллергию, а густая, зеленоватая слизь, скорее всего, симптом простуды.

Если у ребенка наблюдается аллергия, и среди симптомов также отмечаются затрудненное дыхание, одышка, это может быть астма.

Вызывают ли продукты питания симптомы астмы?

Аллергическую астму и аллергию провоцируют одни и те же факторы: пыльца, шерсть домашних питомцев и проч. Это относится и к пищевой аллергии, но редко.

Об этом говорят типичные симптомы пищевой аллергии: крапивница, сыпь, тошнота, рвота, диарея с кашлем и хрипами.

Специальные исследования говорят, что нездоровая еда увеличивает вероятность возникновения у ребенка таких серьезных заболеваний как астма и аллергия. Приступы астмы, например, могут вызвать пищевые консерванты.

Здоровый кишечник – «нет!» аллергии

Аллергия и астма могут мирно сосуществовать, поэтому изменение рациона для оптимизации функций кишечника выступает результативным методом терапии указанных недугов.

Полезной рекомендацией в данном случае будет употребление ферментированных продуктов, богатых пробиотиками. Вообще применение пробиотиков минимизирует проявления аллергии.

Употребление продуктов, богатых клетчаткой – еще один метод борьбы с аллергией. Клетчатка стимулирует рост кишечных бактерий, производящих противовоспалительные молекулы. Указанные молекулы далее транспортируются в кровоток, где влиют на иммунную систему.

Кишечные бактерии, кроме того, имеют значение в функционировании иммунной системы слизистой в пищеварительном тракте. Они благотворно влияют на выработку антител к патогенам.

Порочная диета, которая базируется на обработанных пищевых продуктах с высокой концентрацией сахара, оказывает обратный эффект, нарушая функции кишечника и повышая вероятность возникновения аллергии.

Чем отличаются пищевая аллергия и непереносимость пищевых продуктов?

Когда имеет место аллергия на определенное вещество, иммунная система ошибочно «думает», что указанное вещество опасно, и производит антитела иммуноглобулина Е (IgE) в стремлении нейтрализовать это соединение.

Поступающие в кровоток в ходе данного процесса хим. Вещества (гистамин), провоцируют перечень симптомов во время употребления пищи или через несколько часов. При непереносимости продуктов питания иммунная система не работает.

С другой стороны, симптомы пищевой непереносимости противодействуют измельчению и перевариванию ряда продуктов/ингредиентов.

Если ключевыми аллергенными продуктами выступают арахис, лесные орехи, рыба, моллюски, соя, пшеница, молоко и яйца, то пищевая непереносимость, как правило, отмечается на лактозу, глютен, консерванты, пищевые добавки.

Рекомендации для лиц, страдающих аллергией

Грамотно составленный рацион, который базируется на необработанных пищевых продуктах (сюда входят ферментированные продукты), в комплексе с нормализацией показателя витамина D и баланса омега-3/омега-6, выступит гарантом оптимальной работы иммунной системы.

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Что необходимо делать:

Минимизировать потребление сахара и зерновых: оптимизация функций кишечника убирает проявления аллергии за счет отказа от провоцирующих воспаление пищевых продуктов (сюда относятся зерновые и обработанные), и включения в меню здоровых продуктов, поддерживающих баланс микрофлоры в кишечнике.

Активизировать потребление жиров омега-3 животного происхождения: жиров, имеющихся в масле криля, которые выступают как противовоспалительные средства.

Снизить потребление жиров омега-6: в эту группу входят растительные масла, Если вы каждый день употребляете обработанные продукты, правильное соотношение омега-3 и омега-6 нарушается, что провоцирует воспаление, грозящее перейти в астму.

Оптимизировать показатель витамина D: Дефицит указанного витамина D выступает фактором возникновения астмы. Витамин D благоприятствует работе иммунной системы.

Ферментированные овощи и/или пробиотики: запущенную пищевую аллергию может окончательно излечить диета GAPS, которая базируется на ферментированных продуктах и прочих естественных элементах для оптимизации баланса микрофлоры. Здоровый кишечник – успех терапии различных видов аллергии.

Исключение пастеризованных молокопродуктов, известных усилением отделения мокроты и провоцирующих астматические приступы.

Кверцетин: указанное вещество выступает антиоксидантом, который относится к флавоноидам. Ряд специалистов утверждают, что продукты с высокой концентрацией кверцетина (яблоки, ягоды, черный чай и проч.) препятствуют высвобождению известного уже гистамина.

Белокопытник гибридный: натуральный антигистамин, который применяли для лечения кашля и астмы с давних времен. Недавно ученые обнаружили в растении вещества, имеющие свойства снижать симптомы астмы посредством ингибирования лейкотриенов и гистаминов. Но существует ограничение: белокопытник - разновидность амброзии, следовательно, если имеется аллергия на амброзию, календулу, ромашку или хризантему, применять траву крайне нежелательно. И еще: в сыром виде растение применять запрещено, так как оно включает пирролизидиновые алкалоиды, токсичные для печени и почек.

Желтокорень: применяется при сезонной аллергии. Активный ингредиент растения берберин имеет антибактериальное действие и запускает иммунную защиту.

Эвкалиптовое масло: Указанное аромамасло исцеляет слизистые оболочки. Достаточно нанести каплю на ватный тампон и вдыхать аромат несколько раз в день, добавить несколько капель в воду для ингаляций или ванны.*опубликовано econet

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