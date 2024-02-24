Почему болит шея после сна и что делать

Утренние болезненные ощущения в области шеи являются проявлениями заболеваний или нарушений организма. Попробуем выяснить причины и понять, как их устранить.

Боли в области шеи могут быть разными – острыми и тупыми, тянущими и схваткообразными, колющими или стреляющими.

Проявления утренних болей в шее

Боль может нарастать постепенно или быть внезапной. Кроме этого, могут наблюдаться следующие симптомы:

болевые ощущения могут иррадиировать в область головы, виски, десны или уши;

зона поражения может покраснеть, возможно, местное поднятие температуры, отечности;

может быть потеря чувствительности, онемение, покалывание;

утомление мышц шеи или общая усталость;

парезы или паралич рук.

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Причины болевого синдрома

1.Нарушение кровоснабжения и подачи кислорода при неудобном положении, во время сна или отдыха. Боли будут тянущие или тупые, могут быть спазмы.

2. Воспалительный процесс. При наличии очага воспаления, будет сильная отечность тканей и мышц, сдавливающая нервные окончания. Боль будет острой, сильной.

3. Инфекционные заболевания. Болевые ощущения могут быть в передней или задней поверхности шеи, верхней части спины. Боли пройдут только после лечения основного заболевания.

4. Опухоли. Рост опухолей в верхней части плеч, приводит к сдавливанию тканей, мышц, корешков. Это провоцирует сильные болезненные ощущения.

5. Поражения сосудов. Боли возникают не только в области шеи, они отдают в голову, конечности, грудь и поясницу. Может быть нарушения кровоснабжения, тогда боли будут сопровождаться отечностью, напряжением мышц, общим дискомфортом.

Оказание первой помощи

Чтобы облегчить состояние больного, можно использовать самые простые способы, помогающие снизить дискомфорт:

обеспечить максимально удобное положение шеи;

если боль возникла из-за травм или ушиба – приложить холод к пораженной области;

при спастических болях следует положить теплый компресс или полотенце;

можно принять спазмолитик и обратиться к врачу.

Часто причиной болевых ощущений становится сквозняк. Если вы уверены, что вас просквозило, можно принять обезболивающее средство, сделать компресс с водкой, спиртом или камфорным маслом.

Домашние метода снятия утренней боли в шее

Хороший эффект дает физиотерапевтическое лечение: лечебная гимнастика, массаж, электрофорез воротниковой зоны и народные средства. Важно знать, что домашнее лечение разрешается только с одобрения врача и может только дополнять основное лечение, но не заменять его.

Ощущение болевого синдрома после ночного сна довольно обычное состояние. Чтобы как-то снизить дискомфорт, не следует совершать резкие движения. Могут быть противопоказания к применению некоторых средств или непереносимости отдельных компонентов. Не следует использовать компрессы при повышении общей или местной температуры, повышенном артериальном давлении, опухолях в верхней части спины и области шеи.

Компрессы от боли в шее

Смешайте водку с соком алоэ в равных количествах, добавьте ложку семян горчицы. Нанесите смесь на салфетку, и приложите на ночь.

Смешайте ржаную муку с водой, добавьте морскую соль. Сделайте небольшую лепешку и нанесите на зону поражения на два, три часа.

Сделайте кашицу из мелко нарубленных листочков ольхи, лопуха и мать и мачехи. Нанесите на шею и обмотайте шарфом. Оставить на ночь.

Отжать сок из нескольких картофелин, добавить ложку меда. Массу нанесите на больное место, замотайте полотенцем.

Шишки хмеля измельчить, добавить смалец. Массу нанесите на шею и оставьте на несколько часов.

Лавровое масло – несколько капель, добавьте в теплую воду, замочите салфетку. Нужно ее хорошо отжать и положить на час на шею.

Но прежде, чем заниматься самолечением, необходимо обратиться за помощью к врачу, который установит, по какой причине возникли болезненные ощущения. Чтобы убрать болевой синдром, необходимо вылечить основное заболевание. Для оценки состояния врач может назначить забор анализов, рентгенографию, МРТ. Обычно, лечение консервативное, с применением обезболивающих препаратов, противовоспалительных средств, наружных мазей или гелей.

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Выбор удобной подушки

Частой причиной дискомфорта и болей в области шеи является неудобная подушка. Выбирая наиболее подходящую подушку, следует, учитывая положение, в котором вы обычно привыкли отдыхать.

Предпочитаете сон лицом вверх – подушку следует выбрать умеренной жесткости, высота – не более 10 см, лучше, если будет специальная выемка.

Обычно спите боком – подушку рекомендуется выбирать довольно высокую и жесткую, чтобы хорошо поддерживать шею и плечевой пояс.

Любите уткнуться носом в подушку – тогда надо приобрести тонкую и плоскую, не больше 8 см, очень мягкую. Можно спать без подушки, или подложить ее под область живота, чтобы избежать боли в позвоночнике.

Для отдыха во всех позах подушку следует выбрать средней мягкости, невысокую, чтобы было удобно ее подстроить под любое положение головы и тела.опубликовано econet

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