Почему и как следует принимать холодный душ

Почему бы не последовать совету ученых, и не начать регулярно принимать холодный душ, раз это так полезно для нашего здоровья, кармана и окружающей среды?
Как вы думаете, какой самый замечательный способ подзарядить себя с утра новой порцией энергии, которой хватит на целый день? Те, кто предположил, что речь идет о большой чашке кофе, ошибся. Речь идет о холодном душе. Это действительно самый простой и эффективный способ запастись энергией. Более того – это еще и поможет сэкономить на потреблении горячей воды! Для тех, кто думает, что это шутка, просим взглянуть в свои коммунальные счета – на долю горячей воды приходится весьма ощутимая сумма.
На самом деле, люди уже столетиями используют холодную воду для закалки организма и даже для его лечения.
Подвергая свой организм регулярному воздействию струй холодной воды, мы улучшаем циркуляцию крови, что помогает быстрее выводить токсины из организма, снижает интенсивность воспалительных процессов, укрепляет иммунную систему и помогает стабилизировать кровяное давление. Не так мало для источника энергии, который доступен каждому – стоит лишь открыть кран холодной воды!
Еще один замечательный эффект холодного душа заключается в том, что он не только дарит каждому хорошее самочувствие, но и позволяет вам лучше выглядеть, улучшая состояние вашей кожи и волос.
Итак, нет более быстрого способа подзарядиться с утра положительной энергией, чем на несколько секунд перекрыть кран с горячей водой, освободив путь холодному потоку.
К примеру, в некоторых скандинавских странах чередование душа из холодных и горячих струй является вполне обычным мероприятием при лечении минеральными водами. Впрочем, не меньшей порцией энергии нас способен зарядить обычный утренний душ в наших ванных.
Если вы действительно прониклись желанием попробовать живительный эффект холодной влаги на себе, тогда вам необходимо узнать пару нюансов, которые сберегут ваше здоровье и помогут получить большую пользу от холодного душа.
1. Первым делом, необходимо убедиться, что в вашей квартире (в частности, в ванне) достаточно тепло. Вряд ли вам захочется сразу после ледяного душа сразу попасть в холодное неотапливаемое помещение.
2. Следующий нюанс заключается в том, что начинать утренний душ вам необходимо с воды, температура которой считается для вашего организма нормальной (достаточно теплой).
3. Затем следует выйти из-под струи воды, отключить горячую воду и проверить температуру холодной воды, подставив стопу. Если вода не совсем ледяная, и вы смогли ее вытерпеть, то постепенно обмойте ею ноги, руки, лицо – таким образом, вы немного акклиматизируетесь, дав вашему организму возможность привыкнуть к холодной воде. И только затем направьте струю душа на все тело.
Для начала хватит и пяти секунд – ничего страшного, привыкать к холодной воде стоит постепенно, а там, глядишь, и до проруби дело дойдет!
4. Затем тщательно оботрите себя полотенцем – это поможет разогреть тело. Все – заряд бодрости и энергии на целый день получен!
И напоследок – если у вас есть какие-то серьезные проблемы со здоровьем – в частности, сердечно-сосудистые заболевания или так называемая болезнь Рейно (заболевание артерий), или если вы страдаете анемией (малокровием) – прежде чем приступать к такому методу закаливания, необходимо в обязательном порядке проконсультироваться со специалистом. Как правило, любой хороший терапевт сможет помочь вам составить собственную программу закаливания, которая не принесет вашему организму никакого вреда.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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