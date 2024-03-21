Почему кружится голова и темнеет в глазах, когда вы резко встаете

Головокружение - симптом, который может проявляться при самых разных заболеваниях и состояниях. Например, при проблемах с щитовидной железой. Если вы заметили у себя периодические головокружения, имеет смысл обратиться к доктору за консультацией.

Головокружение на первый взгляд может показаться достаточно безобидным симптомом. Но оно доставляет немало проблем и дискомфорта. А головокружение, начавшееся на улице, может быть даже опасным для жизни. Человек может потерять сознание, упасть, удариться или вообще находиться в это время на проезжей части.

Каковы ключевые причины подобного состояния?

5 причин головокружения

1. Возраст

Специалисты считают, что персоны, которые относятся к возрастной категории старше 60 лет, переживают головокружение намного чаще остальных. К чем же причина?

С годами начинаются сбои в функционировании вестибулярного аппарата и проприоцепторов (которые отвечают за движение нижних конечностей). Помимо всего прочего, головокружение могут спровоцировать такие «возрастные» заболевания как, например, артрит, глаукома, катаракта, диабетическая ретинопатия.

2. Обезвоживание организма

Головокружение может быть следствием обезвоживания. Последнее возникает, когда человек не употребляет достаточный объем воды. Положение могут усугубить физические нагрузки. Необходимо знать, что в организме взрослого мужчины содержится 60% воды, взрослой женщины — 55%. Что это означает? Если вы весите от 50 до 80 кг, вам нужно выпивать как минимум 2 л водички в день. Если ваш вес в диапазоне от 80 до100 кг, тогда выпивайте минимум 2,5–3 л воды в день.

3. Прием определенных медикаментов

Если доктор прописал вам седативные препараты или лекарства для повышения (или понижения) давления, нужно помнить, что их прием может спровоцировать такое состояние как головокружение. Если вы прослеживаете связь между началом приема новых лекарств и появлением головокружения, необходимо обсудить эту проблему с вашим врачом. Скорее всего, данное медикаментозное средство вам не подходит, и доктор может подобрать альтернативное лекарство.

4. Щитовидная железа

Щитовидка может вызывать целый ряд осложнений со здоровьем. В том случае, когда щитовидная железа продуцирует излишний объем тиреоидного гормона, появляется гипертиреоз. А когда указанный гормон продуцируется недостаточно, возникает гипотиреоз. Головокружение является одним из симптомов, что у человека, вероятно, существуют сложности с состоянием щитовидной железы. Если кроме головокружения человек отмечает угнетенное настроение, апатию, усиленное выпадение волос, чрезмерный аппетит или, наоборот, отсутствие последнего, имеет смысл записаться на прием к доктору.

5. Пониженное артериальное давление

Головокружение может быть сигналом, что у человека низкое давление. Данное состояние носит называние гипотония. Когда давление падает ниже отметок 105/70, больной чувствует слабость, упадок сил, звон в ушах. Этому состоянию могут сопутствовать такие симптомы как головная боль и тошнота и головокружение.

Будьте внимательны к своему здоровью. Если заметили у себя описанные симптомы, имеет смысл записаться на прем к своему врачу, чтобы он поставил точный диагноз и назначил лечение.*опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet