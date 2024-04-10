Почему нельзя каждый день пить сладкую газированную воду: 10 причин

Когда мы пьем подслащенную газированную воду, повышается сахар в крови, организм получает избыточные углеводы (а их необходимо переработать), сахар превращается в жировые отложения. Кроме того, постоянное употребление газировок вызывает неалкогольную жировую болезнь печени. Почки выводят избыток сахара с мочой, а, значит, организм теряет воду. Да и сахар + кофеин в составе газировок — это очень нездоровое сочетание.

Когда на улице стоит жара, приятно выпить баночку холодной сладкой газированной воды. Такой напиток на некоторое время спасает в летнюю жаркую погоду, но доза сахара в нём негативно отразится на работе организма.

Почему важно прекратить употреблять подслащенную газировку

1. Риск накопить 7 кг жира

Напитки этой группы провоцируют набор лишнего веса по причине избытка калорий и сахара. В банке газированной воды содержится до 150 кал. и до 40 гр. сахара. Потреблять её 1 раз в сутки, значит, получать свыше 130 000 ненужных калорий. В год (а это примерно 7 кг жировых отложений).

Газированные воды с кукурузным сиропом отличаются повышенной концентрацией фруктозы, а это верный путь к ожирению. Фруктоза сказывается на показателе инсулина и обмене веществ.

2. Вероятность диабета 2-го типа

Когда мы пьем подслащенную газированную воду, это дает резкое увеличение сахара в крови и вынуждает поджелудочную синтезировать инсулин, для метаболизации избыточного сахара.

3. Раннее старение

Потребление сладкой газированной воды действует на организм на уровне клеток. Те, кто систематически потребляет газировки с содержанием сахара, имеют более короткие участки хромосом – теломеры. И в этом случае клетки не в состоянии быстро восстанавливаться, что приводит к преждевременному старению.

4. Высыпания на коже

Склонность к напиткам с повышенным процентом сахара вызывает акнэ. Кожа покрывается высыпаниями, от которых бывает сложно избавиться.

5. Ниже подвижность сперматозоидов

Если систематически пить сладкую газировку и другие напитки, содержащие сахар, активность сперматозоидов у мужчин снижается.

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6. Риск бесплодия

Потребление сладкой газированной воды уменьшает шансы беременности.

7. Нарушение функции почек

Потребление подслащенной газировки вызывает дисфункцию почек.

В частности, есть риск возникновения протеинурии (когда почки не могут правильно фильтровать белок), что в перспективе вызывает серьезную почечную патологию.

8. Кардиологические патологии

Потребление всего лишь одной порции подслащенного газированного напитка в сутки повышает вероятность сердечного приступа на 20 процентов.

Негативное влияние газировки проявляется в повышенном содержании триглицеридов и низком показателе «хорошего» холестерина.

9. Испорченные зубы

Сахар в подслащенных газировках пагубно действует на зубную эмаль. Плюс кислотность этих напитков, что тоже нежелательно для зубов.

Газировки разрушают кальций и губят ваши зубы.

10. Хрупкость костной ткани

Потребление подслащенных газировок негативно отражается на плотности костей.

Если женщине каждый день пить сладкую воду (даже диетическую версию), это снижает плотность костной ткани в области бедер.опубликовано econet

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