Почему немеют руки: 7 возможных заболеваний

Снижение чувствительности, неприятное ощущение покалывания в руках является симптомом целого ряда заболеваний. Оно связано с нарушением работы нервных импульсов или кровеносных сосудов, мешает выполнять работу или заниматься домашними делами. Если регулярно немеют руки, требуется комплексная диагностика для поиска скрытой причины и выбора метода лечения.

В медицине симптом называется «парестезией». Основная опасность – при потере чувствительности человеку сложно контролировать мелкую моторику, выполнять точные работы, что сказывается на настроении и самочувствии. Устранить проблему можно только после выявления причины онемения рук и пальцев.

Симптомы парестезии

Если онемение и покалывание беспокоит после неудобной позы, не стоит беспокоиться: это явление естественное, быстро проходит после легкого самомассажа затекших мышц. Поводом для срочного посещения врача являются частые приступы, при которых немеют руки, на несколько минут и даже часов, исчезает чувствительность в подушечках пальцев.

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Симптомы, характерные для парестезии:

«мурашки» по коже;

руки немеют до плеча;

сложно сжать пальцы в кулак;

возникает ощущение жара или холода;

кожа на пальцах бледнеет;

могут слегка синеть ногти при нарушении кровообращения.

Патология нередко перестает в хроническую форму, а приступы появляются несколько раз в сутки. Это мешает водить автомобиль, набирать текст, держать нож или ложку. При появлении подобных признаков лучше обратиться к невропатологу для углубленной диагностики.

Основные причины онемения рук при парестезии

Причиной дискомфортных ощущений всегда является повреждение или травма нервных окончаний. Они перестают правильно подавать и получать импульсы, поэтому теряется чувствительность и частичный контроль над движениями, исчезает сила при сжатии. Врачи выделяют несколько основных причин, которые могут спровоцировать осложнение.

Шейный остеохондроз

Первая причина, почему немеют руки, – нарушение кровообращения в шейном отделе позвоночника. При остеохондрозе на позвонках появляются отложения, меняется их структура, возможно проседание и ущемление кровеносных сосудов. Приток кислорода и полезных веществ к нервным окончаниям резко снижается.

При шейном остеохондрозе онемение рук часто сопровождается болезненными спазмами и покалыванием. Они отдают в плечо и заднюю часть шеи, могут сопровождаться головными болями, усталостью. Для устранения проблемы врачи рекомендуют следить за осанкой во время сидячей работы, периодически делать самомассаж шеи и верхней части спины, посещать физиотерапевта. Полезно познакомиться с иглоукалыванием, заниматься плаванием или гимнастикой.

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Туннельный синдром

При онемении кистей рук, сильной боли в запястье не исключено профессиональное заболевание офисных работников и программистов – туннельный синдром. При постоянной работе мышкой и неправильном положении конечности во время набора текста возникает ущемление нерва, проходящего через карпальный канал руки, нарушается его кровоснабжение и питание.

Туннельный синдром – серьезное заболевание, требующее комплексного лечения. В противном случае возникает острая боль, сильные спазмы, исключающие возможность полноценно работать. Без терапии нерв постепенно отмирает, превращая здорового человека в нетрудоспособного.

Недостаток витаминов и минералов

За здоровье и тонус нервных окончаний отвечают витамины группы В. При строгой диете или авитаминозе наблюдается их недостаток, что сказывается на передаче импульсов. На проблему может указывать мышечная слабость, раздражительность, желтый оттенок кожи на руках. Чтобы избавиться от онемения, принимайте витаминный комплекс с витамином В12, магнием, калием, налегайте на мясо, печень, сыр и шампиньоны, не забывайте о морской рыбе и куриных яйцах.

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Болезнь Рейно

При спазме капилляров возникает нарушение кровообращения в кистях рук. Синдром или болезнь Рейно сопровождается онемением, потерей чувствительности и покраснением кожи. Пациенты жалуются на ощущение холода, который не проходит после растирания кистей и пальцев. При дальнейшем развитии могут отмирать мышцы, контролирующие сгибание фаланг.

Патология развивается при гормональном сбое, интоксикации, стрессе или курении, иногда передается по наследству. Ее может спровоцировать чрезмерное употребление кофеина и стимуляторов, частые переохлаждения рук. Лечение подбирается индивидуально в зависимости от причины.

Осложнение при фибромиалгии

Редкое, но тяжелое заболевание, в разной степени встречается у 6% женщин. Онемение рук сопровождается изнуряющей мышечной болью, которая снимается только сильнодействующими препаратами. Постепенно «мурашки» распространяются на грудь, лицо и шею, а спазмы мешают полноценно отдыхать и работать. Проблема сопровождается депрессивным состоянием, бессонницей и расстройством пищеварения.

Красная волчанка

Аутоиммунное заболевание часто поражает нервные окончания, которые контролируют движения конечностей. Организм начинает атаковать сам себя, возникает воспалительный процесс, причиняющий боль. При отмирании волокон теряется чувствительность и способность контролировать движения пальцев. Необходимо комплексное лечение, направленное на устранение причины.

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Диабетическая невропатия

При высоком уровне глюкозы в крови начинается разрушение нервной ткани, образуются воспалительные очаги. Развивается периферическая форма невропатии, при которой наблюдается потеря чувствительности в верхних конечностях. Руки часто немеют, при обострении теряется координация движений и рефлексов, учащаются судороги. Нередко симптомы дополняются появлением на коже язв, деформацией суставов.

Если немеют руки, необходимо срочно показаться врачу. Это симптом, характерный для воспаления или разрушения нервных волокон при разных заболеваниях. На начальной стадии они хорошо поддаются лечению, возвращая уверенность в движениях и полную чувствительность в пальцах.опубликовано econet

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