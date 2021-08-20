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Почему отекают ноги?

Автор: Econet 24 августа 2023 6034
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Почему отекают ноги? Вызвать отечность может прием препаратов (стероидов, антидепрессантов). Если наблюдаются отеки на ногах, желательно поставить в известность своего доктора, чтобы он скорректировал дозировку / назначил альтернативное лечение. Отеки появляются и при патологиях почек и печени, гормональном дисбалансе, поражениях вен, беременности.

Почему отекают ноги?

Если ноги начинают отекать, это не только визуальная проблема и дискомфорт. Отеки могут быть вызваны нарушением в питании, возникнуть из-за травмы, неподходящей обуви, долгой ходьбы. Их появление может свидетельствовать о серьезных нарушениях в организме. И выявить их желательно вовремя.

Причины отеков и что делать

Отечность – это скопление лишней жидкости в организме. Есть разные причины, почему вода задерживается в теле. Но в результате этого процесса возникают отеки всего тела или каких-то его областей.

Если человек весь рабочий день пребывает «на ногах» или в случае беременности отечность ног развивается чаще. Но отеки появляются и у тех, кто не относится к группам риска. В таком случае следует насторожиться.

Главные причины развития отечности

  • заболевания почек: гломерулонефрит, нефротический синдром, почечная недостаточность;
  • кардиологические недуги: сердечная недостаточность,
  • патологии вен (варикоз, воспаление, тромбоз);
  • заболевания печени: цирроз, закупорка вен печени;
  • проблемы эндокринной системы: гипотиреоз, сахарный диабет;
  • рак;
  • вынашивание ребенка;
  • аллергические реакции.

Еще одна вероятная причина отеков на ногах (обычно он проявляется только на одной конечности) – это любая травма. Такие повреждения как вывих, ушиб, перелом, растяжение могут сопровождаться отеком тканей. Это состояние временное и обычно проходит самостоятельно. Поможет холодный компресс и тугая повязка.

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Почему отекают ноги?

Максимально серьезными могут оказаться отеки, связанные с кардио-сосудистыми патологиями. Очень опасна сердечная недостаточность, когда сердечная мышца не в состоянии прокачивать нужный объем крови. Если миокард не справляется со своими функциями, появляются отеки. Если развитие отечности сочетается с одышкой, слабостью, усиленным сердцебиением, важно немедленно обратиться к доктору для диагностики.

Если у вас регулярно наблюдаются отеки, тем более, если раньше подобного явления не наблюдалось, – веский повод для проведения обследования.

Обнаруженные патологии, вероятно, потребуют назначения препаратов и коррекции образа жизни. Все рекомендации врача следует в точности соблюдать, только тогда можно справиться с проблемой.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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