Почему продукты с низким гликемическим индексом полезны, а с высоким – вредны?

Гликемическим индексом (ГИ) называют скорость, при которой углеводы, находящиеся в продуктах, усваиваются организмом и повышают в крови уровень сахара. Низким считается показатель до 55, средним – от 56 до 69, а высоким – от 70 до 100.

Продукты с низким индексом полезны для здоровья, а употреблять продукты со средним и высоким индексом следует с осторожностью.

Почему стоит употреблять продукты с низким ГИ?

Такие продукты являются натуральными, поскольку содержат растительную клетчатку, нормализующую выработку инсулина, снижающую уровень «плохого» холестерина, налаживающую работу кишечника, подавляющую чувство голода и обладающую функцией пребиотиков. Продукты с низким показателем медленно усваиваются, то есть организм получает требуемое количество энергии.

Низкий ГИ имеют:

творог;

батат;

зеленая гречневая крупа;

чечевица;

фасоль;

сухофрукты;

цитрусовые;

манго;

гранат;

яблоко и яблочный сок;

зелень.

Продукты со средним ГИ

Такие продукты следует употреблять в умеренном количестве, тогда они будут положительно влиять на здоровье. А регулярное их употребление нарушит обменные процессы и спровоцирует повышение уровня сахара.

Средний показатель имеют следующие продукты:

серый хлеб;

овсяная каша;

рис бурый;

банан;

виноград;

мармелад;

сок апельсина.

Почему стоит отказаться от продуктов с высоким ГИ?

Такие продукты содержат простые углеводы, которые усваиваются организмом очень быстро, провоцируют повышение уровня глюкозы и ее скопление в виде жировых запасов. То есть вредны не сами продукты, а чрезмерное их употребление при сопутствующем отсутствии физических нагрузок. Именно по этой причине возникает множество проблем со здоровьем – ожирение, диабет, воспалительные процессы и прочие.

Высокий индекс имеют:

мюсли;

рис белый;

морковь;

манная крупа;

выпечка;

ананас;

мед;

газированные напитки.

Важно учитывать некоторые моменты при приготовлении пищи. К примеру, термообработка и добавление соли повышают гликемический индекс блюд, а повышенная кислотность и также наличие в продуктах значительного количества белков, жиров, клетчатки – снижает показатель.* опубликовано econet

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