Почему висцеральный жир опасен и как от него избавиться

Если у человека фигура типа «груша», жир локализуется главным образом на бедрах - это подкожный жир. У человека с фигурой типа «яблоко» жировые отложения локализуются в животе, а основной его объем - в брюшной полости. Это висцеральный жир, который крайне негативно воздействует на здоровье. Как избавиться от висцерального жира?
Висцеральный жир (ВЖ) в брюшной полости представляет собой жировую ткань во внутренних органах и в пространстве между ними. Избыток ВЖ вредит вашему здоровью.
Пища с малым процентом углеводов позволяет предотвратить и уменьшить содержание жира (и ВЖ) в организме. Как вариант - кетогенная диета.
Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!
При движении расходуются калории. Комбинация грамотно составленного пищевого рациона и аэробных упражнений – действенный метод уменьшить объем ВЖ.
Если организм получает достаточно клетчатки, пищеварение работает без перебоев, дольше сохраняется чувство сытости, а стремление поесть контролируется. Введение в меню большого объема клетчатки снижает риск набора веса.
Достаточная доля белков в пище уменьшит и долю ВЖ. Продукты с высоким содержанием белка позволяют длительное время сберегать ощущение сытости.
Избыток сахара в рационе повышает долю ВЖ в организме.
Микрофлора - важный компонент здоровья. Потребление пробиотиков дает возможность снизить содержание ВЖ.
Полноценный сон важен для общего здоровья. Рекомендуется спать 7-8 час. Объем ВЖ окажется больше, если человек стабильно спит на 1 час меньше.
Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!
Рацион питания, включающий трансжиры в продуктах, провоцирует накопление ВЖ.
Хронический стресс пагубно влияет на здоровье. Стойкий стресс обеспечивает постоянное высокое содержание кортизола (гормона стресса), что может отрицательно сказаться на охвате талии. Могут помочь дыхательные упражнения, медитация, прогулки, хобби.
У людей, которые длительно принимают алкоголь в значительных объемах, охват талии будет больше.
Оптимальным считается голодание в течение 16 час. каждый день, а затем потребление пищи в оставшиеся 8 час.
Подписывайтесь на наш канал VIBER!
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Наш Telegram-канал. Подписывайтесь!
Добавить комментарий