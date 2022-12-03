Почему висцеральный жир опасен и как от него избавиться

Если у человека фигура типа «груша», жир локализуется главным образом на бедрах - это подкожный жир. У человека с фигурой типа «яблоко» жировые отложения локализуются в животе, а основной его объем - в брюшной полости. Это висцеральный жир, который крайне негативно воздействует на здоровье. Как избавиться от висцерального жира?

Висцеральный жир (ВЖ) в брюшной полости представляет собой жировую ткань во внутренних органах и в пространстве между ними. Избыток ВЖ вредит вашему здоровью.

Эффективные меры по уменьшению охвата талии и висцерального жира

В чем опасность висцерального жира

ВЖ метаболически активнее, чем подкожно-жировая клетчатка.

ВЖ выделяет токсины, проникающие в кровь. Эти токсины вызывают воспалительные процессы.

Воспаление и свободные жирные кислоты воздействуют на печень, что повышает вероятность ожирения печени и диабета.

Большой охват талии (маркер ВЖ) - ключевой фактор возникновения диабета кардиологических и сосудистых проблем и определенных видов онкологии.

12 стратегий по избавлению от висцерального жира

1. Меньше углеводов

Пища с малым процентом углеводов позволяет предотвратить и уменьшить содержание жира (и ВЖ) в организме. Как вариант - кетогенная диета.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

2. Физическая активность

При движении расходуются калории. Комбинация грамотно составленного пищевого рациона и аэробных упражнений – действенный метод уменьшить объем ВЖ.

3. Больше клетчатки

Если организм получает достаточно клетчатки, пищеварение работает без перебоев, дольше сохраняется чувство сытости, а стремление поесть контролируется. Введение в меню большого объема клетчатки снижает риск набора веса.

4. Больше белка

Достаточная доля белков в пище уменьшит и долю ВЖ. Продукты с высоким содержанием белка позволяют длительное время сберегать ощущение сытости.

5. Меньше сахара

Избыток сахара в рационе повышает долю ВЖ в организме.

6. Больше пробиотических продуктов

Микрофлора - важный компонент здоровья. Потребление пробиотиков дает возможность снизить содержание ВЖ.

7. Высыпаться

Полноценный сон важен для общего здоровья. Рекомендуется спать 7-8 час. Объем ВЖ окажется больше, если человек стабильно спит на 1 час меньше.

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

8. Избегать трансжиров

Рацион питания, включающий трансжиры в продуктах, провоцирует накопление ВЖ.

9. Контроль стресса

Хронический стресс пагубно влияет на здоровье. Стойкий стресс обеспечивает постоянное высокое содержание кортизола (гормона стресса), что может отрицательно сказаться на охвате талии. Могут помочь дыхательные упражнения, медитация, прогулки, хобби.

10. Меньше спиртных напитков

У людей, которые длительно принимают алкоголь в значительных объемах, охват талии будет больше.

11. Интервальное голодание

Оптимальным считается голодание в течение 16 час. каждый день, а затем потребление пищи в оставшиеся 8 час.

12. Пищевые добавки

Пробиотики . Если ежедневный рацион не обеспечивает организм необходимыми веществами, можно ввести пробиотики в ходе 1 недели. Ценные бактерии помогут восстановить микрофлору кишечника.

. Если ежедневный рацион не обеспечивает организм необходимыми веществами, можно ввести пробиотики в ходе 1 недели. Ценные бактерии помогут восстановить микрофлору кишечника. Клетчатка. Насыщенный клетчаткой детокс специально для очищения кишечника поможет избавиться от шлаков и токсинов в организме.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet