ПОЧКИ: 5 признаков проблем

Обратите внимание на свое тело и узнайте, что значат сигналы, которое оно посылает. Это поможет обнаружить проблемы в самом начале и правильно спланировать лечение.

Есть некоторые признаки, которые предупреждают о наличие проблемы с почками. Если у вас есть малейшие сомнения, стоит изучить всю информацию и обнаружить источник проблемы как можно раньше. Таким образом, вы быстро начнете лечение и избежите серьезных последствий.

Основные признаки проблем с почками

Изменение цвета мочи и частоты позывов

Отеки

Постоянная сильная усталость

Анемия

Зуд

Напомним, что почки отвечают за фильтрацию всех отходов в организме. Затем они попадают в мочу и выводятся из организма. Эти отходы в основном состоят из токсинов и лишней воды.

Одна из самых распространенных почечных проблем состоит в том, что они прекращают фильтрацию крови из-за недостатка жидкости, то есть воды. Если вы не пьете достаточное количество воды, отходы и токсины не выводятся из организма, сохраняясь в нем. Мочевина и креатинин накапливаются, что приводит к состоянию органической декомпенсации.

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Можно ли выявить проблемы с почками в самом начале?

Иногда, в начале появляется ряд признаков, которые предупреждают о проблемах с почками, однако следует обратить внимание на каждый из них.

Это поможет предотвратить развитие болезни на раннем этапе и избежать осложнений, которые могут быть даже смертельными. Особенно внимательными стоит быть, если вы страдаете одним из следующих заболеваний:

Сахарный диабет

Камни в почках

Повышенное давление

Сердечная недостаточность

Тем не менее, в большинстве случаев, точная диагностика почечной недостаточности затрудняется отсутствием явных признаков. Потому, для многих исследователей, это одна из множества «тихих болезней».

Поэтому важно регулярно проходить рутинные медицинские осмотры. Ведь они помогают зафиксировать любые нарушения, обнаружить сигналы, которые подает организм и избежать осложнений. Например выявить нарушения в работе почек на раннем этапе.

Внимательно отнеситесь к каждому из признаков проблем с почками:

Изменение цвета мочи и частоты позывов

Среди симптомов, имеющих большое значение, когда речь идет о болезни почек, лидируют изменения в мочеиспускании. Не обязательно в ее физических характеристиках, а скорее в количестве походов в туалет и объеме.

Когда есть проблемы с почками, количество мочи обычно увеличивается на ранних стадиях, а затем заметно снижается. Это происходит, несмотря на постоянные позывы к мочеиспусканию.

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Отеки

Задержка жидкости в организме является одним из основных признаков проблем с почками. Главным образом, это отек ног, даже если вы не занимались никакой физической активностью, которая могла бы быть причиной.

В самых серьезных случаях опухают также лодыжки, руки и даже лицо. Это состояние временное, но все равно необходимо предпринять меры борьбы с задержкой жидкости и проверить почки.

Постоянная сильная усталость

Постоянная усталость являются признаком того, что с организмом что-то не так. В том числе, это могут быть проблемы с почками.

Задержка жидкости и скопление отходов и токсинов, вызванные сбоем в работе почек, вызывают постоянное чувство усталости и упадка сил.

Прежде всего, важно проконсультироваться с врачом, чтобы изучить причины хронической усталости именно в вашем случае и определить, действительно ли это почечная недостаточность или есть какая-либо другая причина.

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Анемия

Анемия является явным признаком возможных проблем с почками. Однако не все случаи анемии бывают вызваны заболеванием почек. Поэтому стоит сдать все необходимые анализы и проконсультироваться у специалиста, чтобы выявить источник анемии.

Зуд

Кожный зуд является одним из самых явных признаков проблем с почками. Зуд по всему телу появляется из-за скопления токсинов, то есть сбоев в работе почек. Токсины постепенно откладываются в организме и наносят ущерб здоровью. Если вы заметили у себя зуд, обязательно обратитесь к врачу.опубликовано econet

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