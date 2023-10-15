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Подагра: причины, симптомы, лечение заболевания

Автор: Econet 15 октября 2023 6432
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Подагрой называют острое воспаление суставов, спровоцированное неправильным питанием. Зачастую такая проблема возникает вследствие чрезмерного употребления мяса, морепродуктов и алкогольных напитков. Также провокаторами могут служить стресс, перегревание или переохлаждение суставов, большая физическая нагрузка.

Подагра: причины, симптомы, лечение заболевания

Ранее для лечения заболевания назначалась особая диета, но соблюдать ее многим пациентам было сложно. Поэтому специалисты разработали новую систему здорового питания для профилактики и лечения подагры. Это своего рода антиподагрическая диета, позволяющая контролировать выработку и вывод мочевой кислоты из организма. Рассмотрим основные симптомы подагры и режим питания, рекомендованный при данном недуге.

Что нужно знать про подагру

Основные симптомы подагры

Пациенты с этим заболеванием страдают от:

  • острой суставной боли, преимущественно в ночное время;
  • отечности суставов и покраснения кожи на пораженных участках;
  • повышения температуры тела;
  • периодических приступов подагрического артрита;
  • появления подкожных новообразований в области ушных раковин и локтевых суставов;
  • почечных колик в ночные часы.

При подагре страдают суставы пальцев рук, суставы первых пальцев стоп, а также локтевые, коленные и голеностопные суставы. Предотвратить развитие заболевания или облегчить симптомы поможет специальная диета.

Диета при подагре: что можно и нельзя употреблять

При данном заболевании в крови повышается уровень мочевой кислоты, это провоцирует скопление в суставах урата натрия и развитие острого воспалительного процесса, сопровождающегося отечностью тканей, покраснением кожи и болевым синдромом. Мочевая кислота – это продукт обмена пуринов, естественных веществ, которые содержатся в каждой клетке тела и в пищевых продуктах. К вредным пуринам относятся: гуанин, аденин, ксанин и гипоксанин. Эти вещества есть в продуктах животного происхождения и клетках, делящихся с высокой скоростью (к примеру, дрожжах).

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Подагра: причины, симптомы, лечение заболевания

Другие, не опасные пурины (теобромин, теофиллин, кофеин) содержатся в чае, кофе, шоколаде. Полезные пурины входят в состав продуктов растительного происхождения, они служат главными поставщиками органических кислот, способствуют ощелачиванию организма и выведению из него излишков мочевой кислоты.

Соблюдая особую диету при подагре, удастся уменьшить частоту и тяжесть приступов. Специальная диета помогает:

  • предотвратить развитие мочекаменной болезни;
  • нормализовать уровень холестерина;
  • стабилизировать массу тела.

За сутки рекомендуется принимать пищу 5-6 раз небольшими порциями. Обязательно необходимо обильное питье. В период обострения заболевания следует исключить из рациона рыбные и мясные блюда, яйца и алкогольные напитки.

Специалисты дают следующие рекомендации по питанию при подагре:

1. Минимизировать потребление рыбы жирных сортов, мяса молодых птиц и животных.

2. Уменьшить потребление насыщенных жиров, заменив их овощами в любой кулинарной обработке, а также молочной продукцией (обезжиренной или с малым содержанием жиров).

3. Уменьшить количество алкоголя – можно употреблять максимум 250 мл сухого вина в сутки, не больше 3-4 раз в неделю.

4. Исключить из рациона продукты, содержащие большое количество фруктозы – кондитерские изделия, сладкие соки и безалкогольные напитки.

5. Включить в рацион сложные углеводы – цельнозерновые, овощи и фрукты.

6. Ограничить употребление продуктов, содержащих щавельную кислоту – шпината, петрушки, черного перца, маковых семян, сахарной свеклы, фасоли, какао, орехов.

7. Пить больше воды – минимум 2 литра в сутки, если нет проблем с почками и сердцем.

Важно понимать, что это только общие рекомендации касательно питания при подагре. Поскольку организм каждого человека индивидуален, перед сменой режима питания нужно проконсультироваться с врачом. Также важно наблюдать за реакцией организма и помимо соблюдения диеты принимать лекарственные препараты для лечения подагры.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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