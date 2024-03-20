Поддержка при жировой болезни печени

Лечение НАЖБП предполагает коррекцию образа жизни, устранение метаболического синдрома, терапию осложнений цирроза и, если необходимо, медикаментозное вмешательство. Определенные вещества демонстрируют гепатопротекторный эффект применяются в терапии НАЖБП. Вот их описание.
Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) и ее форма - неалкогольный стеатогепатит (НАСГ) – распространенные проблемы печени. При НАЖБП организм откладывает избыток жира в печени. НАЖБП не развивается из-за злоупотребления спиртными напитками (в отличие от алкогольной жировой болезни печени). Есть 2 типа НАЖБП: непосредственно НАЖБ и неалкогольный стеатогепатит (НАСГ). При НАЖБ и НАСГ имеется ожирение печени, но НАСГ дополнительно характеризуется гепатитом и повреждением клеток печени (фиброзом).
Это жирорастворимый витамин, который присутствует в орехах, семечках, зеленых овощах. Вит-н Е оказывает антиоксидантный, противовоспалительный и антиапоптотический эффект. Он способен замедлить фиброз печени и предотвратить цирроз.
Расторопша известна благодаря своему гепатозащитному и антиоксидантному воздействию. Силимарин в составе плодов и семян расторопши включает активные соединения (силибин). Эти вещества отвечают за антиоксидантное, противовирусное, противовоспалительное и гепатопротекторное воздействие растения.
Силибин снижает показатель трансаминаз у людей с НАЖБП, улучшает работу печени и прогноз относительно прогресса цирроза.
Куркума издавна применялась как целебный компонент из-за ее антиоксидантного, противовоспалительного, противомикробного и противоракового эффекта. Эти свойства объясняются действием куркумина в составе растения.
Куркума эффективна в терапии воспалительных состояний (сердечно-сосудистые проблемы, воспаления кишечника, артрит, псориаз, диабет, метаболический синдром, онкология, болезненность мышц). Куркумин имеет протекторное действие от мышьяка, интоксикации алкоголем и патологий печени.
Куркумин подавляет цитокины и улучшает реакции клеток на оксидативный стресс.
Артишок применяется в терапии таких состояний, как гиперлипидемия. Растение демонстрирует гиполипидемические, желчегонные, антиоксидантные и гепатопротекторные свойства. Биоактивные вещества артишока лютеолин, цинарин, кофейная и хлорогеновая кислоты отвечают за его антиоксидантный эффект.
Этот целебный гриб издавна применяли целители Азии. Рейши используется в терапии и профилактике следующих состояний: иммунные сбои, онкология, бронхит, аллергия, гепатит. Гриб помогает поддерживать показатель глюкозы в крови, модулировать иммунную защиту и действует как гепатопротектор. опубликовано econet
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet
Источник: https://econet.ru/
Добавить комментарий