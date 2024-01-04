Покалывание в суставах: Причины и лечение

Чувство покалывания в суставах обычно является временным явлением и может появиться из-за нескольких факторов. Однако стоит насторожиться, если покалывание становится хроническим. В этой статье мы расскажем вам о возможных причинах и о том, как предотвратить болезни суставов.

Покалывание в суставах может быть тревожным симптомом. Часто оно возникает по утрам, или же присутствует постоянно, в той или иной степени. А вам знакома данная проблема?

Причины покалывания в суставах

Что такое суставы?

Почему в суставах появляется покалывание?

Заболевания, которые вызывают покалывание в суставах

Как предотвратить повреждение суставов

К сожалению, если покалывание происходит не из-за онемения после неудобной позы, оно может быть вызвано разными причинами.

Что такое суставы?

Как вы, вероятно, знаете, сустав — это место, где соединяются концы двух или более костей, или кости и хряща. Благодаря им наше тело может двигаться.

Но стоит учесть, что между костями, которые образуют сустав, находится эластичная ткань. Это суставной хрящ. Хрящ предотвращает трение между костями, действуя в качестве амортизирующей системы.

Сустав окружен «суставной сумкой», который поддерживает всю эту систему. Эта конструкция укреплена связками, которые защищают сустав от повреждения.

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Почему в суставах появляется покалывание?

Как вы понимаете, на суставы могут негативно влиять разные болезни. Один из симптомов, которые появляются вначале, — это покалывание рук, ног, пальцев.

Бывают случаи, когда этот симптом появляется и исчезает без видимой причины. В результате организм может самостоятельно отреагировать на угрозу здоровью и справиться с проблемой.

Однако, когда покалывание в суставах становится хроническим, и вы испытываете его в течение длительного времени, стоит обратиться к врачу и составить план лечения.

Заболевания, которые вызывают покалывание в суставах

Самые частые из них:

Ревматоидный артрит

Это воспаление сустава, и оно может появляться в разных местах. Как правило, наиболее страдают пальцы, руки и колени.

Обычно он развивается у людей в возрасте от 30 до 60 лет, и чаще бывает у женщин, чем у мужчин, вне зависимости от места проживания.

Человек, который страдает от ревматоидного артрита, теряет способность нормально двигаться. После начального периода покалывания может появиться сильная боль.

Его причиной является то, что кристаллы кальция накапливаются в суставе, хрящ ослабевает, постепенно изнашивается и боль становится сильнее.

В основном ревматоидный артрит повреждает запястья, колени и пальцы рук. Хотя он может также затронуть любой другой сустав. Эта болезнь связано с артрозом и нарушениями в работе щитовидной железы.

Вам стоит знать, что ревматоидный артрит приносит большой дискомфорт, однако не разрушает сустав.

Остеомиелит

Это заболевание костей, вызванное бактериями или грибками. Они достигают костей через кровоток, и если задерживаются в суставе, то травмируют его.

Первые признаки проявляются в виде легкого покалывания, но затем боль становится сильнее. Эту болезнь можно вылечить с помощью антибиотиков. Однако вам стоит понимать, что она может затронуть как детей, так и взрослых.

Волчанка

Эта болезнь относится к аутоиммунным. Вместо того, чтобы выполнять свою функцию по защите организма, иммунная система атакует здоровые ткани в различных частях тела.

Учтите, что покалывание в суставах может быть одним из симптомов того, что кость или хрящ страдают от волчанки.

Волчанку нельзя вылечить, однако это состояние можно контролировать.

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Как предотвратить повреждение суставов

Естественно, вам стоит иметь в виду, что диета очень важна. Так некоторые продукты содержат питательные вещества, которые помогают предотвратить боль в суставах и нарушения, которые ее вызывают.

Омега-3. Это вещество очень эффективно, поскольку уменьшает воспаление и замедляет износ суставного хряща. Возьмите на вооружение красную рыбу и семена льна. Они отличаются высоким содержанием Омега-3. Также вы можете употреблять ее в виде пищевой добавки в капсулах.

Это вещество очень эффективно, поскольку уменьшает воспаление и замедляет износ суставного хряща. Возьмите на вооружение красную рыбу и семена льна. Они отличаются высоким содержанием Омега-3. Также вы можете употреблять ее в виде пищевой добавки в капсулах. Сельдерей. Имеет мочегонные свойства и действует как антиоксидант. Его применяют для детоксикации и реминерализации организма. Вам стоит добавить его в рацион, например, в виде салатов, соков или настоев.

Имеет мочегонные свойства и действует как антиоксидант. Его применяют для детоксикации и реминерализации организма. Вам стоит добавить его в рацион, например, в виде салатов, соков или настоев. Крапива. Ее очищающие свойства успокаивают симптомы артрита. Вы можете добавлять листья крапивы в салаты, или приготовить настой крапивы на спирту, чтобы растирать пораженную область.

Ее очищающие свойства успокаивают симптомы артрита. Вы можете добавлять листья крапивы в салаты, или приготовить настой крапивы на спирту, чтобы растирать пораженную область. Имбирь. Это мощное противовоспалительное и обезболивающее средство. Принимайте его в виде настоя или в порошке в качестве специи.

Конечно, вы согласитесь с тем, что здоровая диета помогает предотвратить многие болезни. Однако вам стоит иметь в виду, что только врачи могут выявить точную причину покалывания в суставах. Вот почему мы советуем вам проконсультироваться со специалистом, если оно не проходит.опубликовано econet

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