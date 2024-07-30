Поликистозный синдром яичников: 5 симптомов, которые нужно знать!

При синдроме Штейна-Левенталя (или, иначе, синдроме поликистозных яичников) появляются весьма раздражающие симптомы, которые могут негативно повлиять на самооценку женщины.
Синдром Штейна-Левенталя, более известный как поликистозный синдром яичников, — это результат гормонального дисбаланса в организме женщины. К несчастью, от него страдают очень многие. И проблема усугубляется еще сильнее, если образуются кисты. Вот почему так важно вовремя распознать тревожные симптомы.
Большинство кист не увеличивается в размере, но некоторые из них — могут. Это вызывает появление болей, а если киста лопается, ситуация и вовсе становится сложнее. Но не беспокойтесь раньше времени, так как решение есть.
Как вы уже наверняка догадались, главное, вовремя обнаружить у себя синдром Штейна-Левенталя и начать лечение. Обычно врачи назначают прием противозачаточных гормональных препаратов, так как они предотвращают образование кист (не давая яичникам высвобождать яйцеклетки).
Итак, одним из симптомов синдрома поликистозных яичников (Синдром Штейна-Левенталя) является наличие угревой сыпи после подросткового возраста. Интенсивность проявления может варьироваться, но сам факт того, что есть прыщи, — это уже сигнал, что в организме что-то не в порядке. И это отражается на эпидермисе.
Акне чаще возникает, если кожа жирная. Но если вы уже прошли подростковый возраст и никак не можете избавиться от прыщей, лучше обратиться к врачу, чтобы исключить неприятный диагноз этого синдрома и избежать, таким образом, серьезных проблем со здоровьем.
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Еще один симптом синдрома поликистозных яичников — появление волос там, где их быть не должно. Например, на груди, шее или лице. И здесь снова, чтобы развеять свои сомнения (исключить или же подтвердить диагноз), лучше всего незамедлительно обратиться к врачу. До этого ничего не предпринимайте!
Поскольку нежелательные волосы в этих местах сильно снижают самооценку женщин, они, как правило, стараются самостоятельно от них избавиться. Но так можно усугубить проблему… Поэтому настоятельно рекомендуем обратиться с данной проблемой к врачу и провести соответствующую диагностику.
Но сначала вы должны понаблюдать за своим телом, чтобы дать врачу исчерпывающую информацию: в какой зоне волоски толще, какого они цвета, в каком месте появились сначала и т.д.
Если у вас синдром Штейна-Левенталя, то, скорее всего, вы обратите внимание на еще одну проблему — нерегулярный менструальный цикл. И здесь речь идет не о паре дней задержки, а о более серьезном нарушении: когда месячные не приходят вообще, а потом, на следующий месяц, могут длиться 2 недели подряд.
Так что если у вас сбился менструальный цикл, вам следует как можно раньше обратиться к врачу! Адекватное и своевременное лечение поможет вам отрегулировать работу своего тела и чувствовать себя намного лучше.
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Появление пигментации на лице — снова повод для беспокойства. Не игнорируйте это. Как и в случае с акне, вы должны следить за состоянием своей кожи. Примите соответствующие меры, чтобы избавиться от пигментных пятен на лице (они будут исчезать постепенно).
Обычно такие пятна имеют коричневатый оттенок, и люди по ошибке принимают их за солнечную пигментацию (когда не наносили солнцезащитный крем, к примеру). Но если это не ваш случай, посетите хорошего специалиста и проконсультируйтесь у него. Иногда так проявляется синдром Штейна-Левенталя.
и последний, хотя и не самый распространенный, симптом — увеличение веса тела. Если вы знаете, что с щитовидной железой у вас все в порядке, а вес при этом растет без видимой причины, стоит обратиться к врачу. Возможно, вы имеете дело с синдромом поликистозных яичников. Особенно при наличии одного или нескольких симптомов, описанных выше.
А вы замечали их у себя? Тогда ни в коем случае не игнорируйте проблему! Иногда вышеперечисленная симптоматика может сопровождаться выпадением волос, появлением пигментации на шее и в области подмышек. Кроме того, может подняться кровяное давление и уровень холестерина в крови.
Ничего не ждите и не гадайте, лучше идите сразу к врачу. В противном случае в яичнике может образоваться и начать расти киста. И чем раньше вы узнаете о наличии проблемы, тем легче и быстрее сможете ее решить. Так что будьте внимательны к себе!опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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