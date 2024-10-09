Понимание здоровья вашей печени

Ваша печень каждый день фильтрует всю кровь, и, когда она здорова, это единственный орган, способный к регенерации; печень выполняет почти 500 функций, включая регулирование уровня холестерина.

Ваша печень весит около 3 фунтов и находится на правой стороне брюшной полости. Она красновато-коричневая, резиновая на ощупь и защищена грудной клеткой. Она является самым крупным твердым органом и одной из самых больших желез в организме, которая выполняет более 500 важных задач для поддержания оптимального здоровья.

Джозеф Меркола: про здоровье печени

Одной из основных задач органа является обработка и очистка крови, поступающей из печеночной артерии и воротной вены. Печень имеет две основные доли, каждая из которых состоит из восьми сегментов, каждый из которых содержит приблизительно 1000 долек, соединенных небольшими протоками, которые в конечном итоге объединяются в общий печеночный проток.

В дополнение к фильтрации крови, печень регулирует многие уровни химических веществ и выделяет желчь, которую использует кишечник, чтобы расщепить жир. Она также производит холестерин, запасает и выпускает глюкозу по мере необходимости и регулирует свертывание крови. Когда печень метаболизирует химические или расщепляет вредные вещества, они попадают в желчь или кровь.

Желчь попадает в кишечник и в конечном итоге выходит из организма с калом, а побочные продукты крови фильтруются почками и выводятся с мочой. Ваше тело хранит витамины A, D, E, K и B12 в печени, которая функционирует как часть системы фагоцитов, доли иммунологической функции вашего тела.

О чем говорят ваши ферменты печени?

Хотя большинство практикующих врачей полагаются на контрольные диапазоны, предоставляемые лабораторией или определяемые их учреждением, существует основанный на фактических данных набор оптимальных диапазонов, которые легче предсказывают лежащую в основе патологию. Доктор Брайан Уолш - врач-натуропат, имеющий обширную подготовку по молекулярно-биологическим путям.

Ранее мы обсуждали два теста, которые обычно используются для оценки функции печени - ферменты печени аспартатаминотрансфераза (АСТ) и аланинаминотрансфераза (АЛТ). Верхний предел лабораторных значений для АСТ составляет 40 ед/л, а для АЛТ – 56 ед/л.

Однако Уолш считает, что медицинская литература «четко показывает, что: а) мужчины и женщины должны иметь разные референтные диапазоны АСТ и АЛТ, и б) [идеальный диапазон] не сильно превышает 20 ед/л».

Эти два специфических фермента в основном находятся в вашей печени. Их уровень повышается, когда присутствует повреждение или травма печени. Внезапный резкий скачок может указывать на повреждение, а хронически повышенный уровень может свидетельствовать о непрекращающемся вреде.

Некоторые из наиболее распространенных заболеваний, вызывающих повышение АЛТ и АСТ, - это вирусный гепатит А, В или С, цирроз печени, алкогольная жировая болезнь печени, гемохроматоз (перегрузка железом) или снижение кровотока в результате шока или сердечной недостаточности.

Другим измерением, важным для прогнозирования смертности, является гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ). Этот фермент печени коррелирует с токсичностью железа, повышенным риском развития заболеваний и смертностью от всех причин. В интервью с Джерри Кенигом, председателем совета директоров Института расстройств, связанных с уровнем железа, мы обсуждаем важность ГГТ и его участие в метаболизме глутатиона и транспортировке аминокислот.

ГГТ является потенциально более важным показателем повреждения печени, чем АСТ или АЛТ, и может также использоваться в качестве биомаркера избыточного железа и ранней смерти. Определение риска смертности является основной обязанностью страховых андеррайтеров, которые используют лабораторные значения и биомаркеры для присвоения оценок риска.

Тесты работы печени, особенно ГГТ, стали центральным фактором в процессе андеррайтинга страхования жизни. ГГТ необходим для производства основного антиоксиданта вашего организма, глутатиона, но разрушает его при повышенном уровне.

Исследователи также обнаружили, что различия в уровнях ферментов являются наследственными и могут изменяться в зависимости от возраста и пола. Чтобы изучить генетическую архитектуру, ученые взяли образцы у близнецов, их братьев и сестер, родителей и супругов, и обнаружили, что одни и те же гены влияют на ферменты печени, но относительный вклад в вариации у мужчин и женщин различен.

Важность мониторинга уровня железа для здоровья печени

Другим фактором, связанным с повреждением печени, является перегрузка железом, которое является одной из наиболее распространенных пищевых добавок, используемых сегодня, поскольку вы можете найти его изолированным, добавленным к поливитаминам и в обогащенных переработанных продуктах. Хотя оно необходимо для биологической функции, его избыток может нанести огромный вред.

На самом деле перегрузка железом может быть более распространенной и гораздо более опасной проблемой, чем анемия от дефицита железа. Почти все взрослые мужчины и женщины в постменопаузе подвержены риску перегрузки железом, поскольку не существует четкого и эффективного метода его выведения из организма. Другими словами, эти группы населения не теряют кровь на регулярной основе.

Кровопотеря является основным способом снижения избытка железа. Если его не лечить, он может привести к раку, сердечным и нейродегенеративным заболеваниям и диабету. Железо вызывает повреждение, катализируя реакцию с перекисью водорода в митохондриальной мембране, образуя свободные гидроксильные радикалы.

Они являются одними из самых разрушительных свободных радикалов и вызывают серьезную дисфункцию митохондрий. Это, в свою очередь, лежит в основе многих хронических дегенеративных заболеваний.

ГГТ также может быть использован в качестве маркера скрининга избыточного свободного железа, поскольку он интерактивно взаимодействует с железом, которое способствует повышению уровня ГГТ. Когда уровень сывороточного ферритина и ГГТ высок, у вас значительно возрастает риск хронических проблем со здоровьем.

Сбалансируйте жиры Омега-3 и Омега-6 для оптимальной функции печени

По оценкам Американского фонда печени, почти 25 процентов взрослых в США страдают от неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Это состояние связано с серьезными рисками, так как оно может вызвать опухание печени (стеатогепатит) и может привести к раку печени или печеночной недостаточности.

У него часто нет симптомов, но его можно заподозрить, если вы страдаете от других сопутствующих состояний и в ваших анализах крови содержится большое количество ферментов печени. Переход от НАЖБП к неалкогольному стеатогепатиту (НАСГ) является одной из основных причин цирроза у взрослых в США.

Избыточное количество омега-6 жирных кислот вызывает проблемы с печенью. Хотя и омега-3, и омега-6 необходимы для хорошего здоровья, изменения в рационе за последние несколько десятилетий привели к сдвигу соотношения омега-6 и омега-3 до 25:1, что значительно выше, чем более здоровое соотношение 5:1 или 1:1, рекомендованное некоторыми экспертами.

Экспериментальные исследования показали, что это расхождение увеличивает способность вашего организма накапливать жир и, что более важно, усиливает системное воспаление. Кроме того, такое соотношение играет роль в развитии ожирения благодаря повышенной активности каннабиноидной системы и метаболитов эйкозаноидов АА.

Исследователи обнаружили, что этот процесс можно обратить вспять путем увеличения уровня эйкозапентаеновой (ЭПК) и докозагексаеновой кислоты (ДГК), которые являются компонентами жиров омега-3 морского происхождения. Исследования также обнаружили, что чрезмерное количество омега-6 связано с воспалительными заболеваниями, такими как НАЖБП, сердечно-сосудистые, воспалительные заболевания кишечника и болезнь Альцгеймера.

Основное терапевтическое действие омега-3 морского происхождения заключается в уменьшении воспаления, тогда как омега-6 необходим для инициирования воспалительного ответа. Когда соотношение не сбалансировано в пользу омега-6, это увеличивает воспаление. Другие преимущества для здоровья, связанные с здоровым соотношением омега-3 к омега-6, включают баланс уровня липопротеинов низкой плотности и триглицеридов, снижение артериального давления и предотвращение атеросклероза.

Помимо снижения риска ожирения и воспаления, баланс жирных кислот омега-3 и омега-6 может также помочь снизить ГГТ, улучшить баланс жира в печени, снизить количество триглицеридов и повысить ЛПВП у людей с НАЖБП или НАСГ, воспалительными процессами, которые не вызваны употреблением алкоголя.

Профиль холестерина показывает проблемы с чувствительностью к инсулину

Ваша печень отвечает за регулирование холестерина, так как она не только синтезирует, но и выводит его из организма, превращая его в соли желчных кислот, которые удаляются с калом.

При повреждении ваша печень не может нормально регулировать уровень холестерина. Это может привести к атерогенной дислипидемии – повышенным уровням триглицеридов и ЛПНП при низких уровнях липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), обычно связанных с развитием атеросклерозных бляшек и сердечных заболеваний.

Тем не менее, существует также связь между дислипидемией и резистентностью к инсулину, которая изменяет липидный обмен, приводя к развитию атерогенной дислипидемии, способствуя образованию атеросклеротических бляшек.

Одна из причин, по которой атерогенная дислипидемия является предиктором сердечно-сосудистых заболеваний, заключается в том, что она указывает на резистентность к инсулину, что означает, что показания холестерина могут больше рассказать о вашей резистентности к инсулину и непереносимости глюкозы, чем что-либо еще.

Нормализуйте работу печени естественным способом

Потребление углеводов влияет на метаболизм глюкозы, функцию печени и риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета 2 типа. Сокращение углеводов до 50 грамм на каждые 1000 калорий и увеличение потребления здоровых жиров — это мощный способ поддержать здоровье митохондрий и снизить риск развития хронических заболеваний.

Другие способы защиты здоровья печени включают:

Оптимизация соотношения омега-3 и омега-6 в идеале до 1:1. Жир омега-3 можно найти в диком аляскинском лососе, сельди, скумбрии и анчоусах. Подумайте о приеме высококачественной добавки с маслом криля, если вы не едите жирную рыбу регулярно. Уменьшите или исключите из рациона переработанные продукты с высоким содержанием поврежденных жиров омега-6 и растительные масла для приготовления пищи.

Донорство крови — Если вы мужчина или женщина в постменопаузе, сдача крови два раза в год помогает снизить уровень железа и защитить печень от повреждений.

Упражнения помогают сжигать триглицериды в качестве топлива и могут помочь уменьшить количество жира в печени.

Принимайте N-ацетилцистеин (NAC), предшественник глютатиона, мощного антиоксиданта, который помогает уменьшить окислительный стресс и используется для лечения хронических жировых заболеваний печени.

Избегайте лекарств — Многие лекарства и гормоны сначала метаболизируются через печень, включая противозачаточные средства и анаболические стероиды. По факту, почти 50 процентов всех препаратов на рынке метаболизируются только одним ферментом в печени.

Лекарственные средства, отпускаемые без рецепта, такие как Тайленол, а также средства от простуды и боли, также метаболизируются через печень, как и статины, блокаторы кислоты, противогрибковые препараты и некоторые антибиотики - всего более 1000 безрецептурных и травяных лекарств связаны с повреждением печени.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

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