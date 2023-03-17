Пора отдохнуть! 4 телесных симптома, которые не стоит игнорировать

В этой статье вы узнаете несколько признаков, которые говорят, что вашему организму нужен ОТДЫХ и настала пора расслабиться. ✅Берегите себя!

Поясница «ноет» из-за недовольства финансовым положением, челюсть не разжимается из-за напряженных переговоров, голова болит при одной мысли о задачах на завтра… Вы наверняка сами можете продолжить этот список. Следующие 4 симптома первыми сообщают о том, что организму пора расслабиться и устроить себе day off: без социальных сетей, слова «должна» и планирования.

Признаки того, что вашему телу нужен отдых

Симптом I: боль в нижней части спины

Симптом II: боль в челюсти

Симптом III: головные боли

Симптом IV: боль в шее и плечевом поясе

Симптом I: боль в нижней части спины

Неприятные ощущения внизу спины, в пояснице и копчике возникают из-за сидячего образа жизни. Как мы обычно сидим? Округлившись в пояснице. А стоим? С прогибом. Анатомически было бы логичнее наоборот.

Однако это не единственный источник мучительного дискомфорта. Согласно психосоматике поясница может «ныть» из-за недовольства финансовым положением и взваливания на себя огромной ответственности. А верхняя часть спины может тревожить из-за неравноценного обмена услугами и любовью с окружающими.

Чтобы избавиться от этих не очень веселых симптомов, включите в свой график занятия йогой 2-3 раза в неделю, упражнения на пресс, медитации с болстером под копчиком и эти два полезных действия:

1/ Встаньте вплотную к стене, прижмите к ней плечи и пятки. Подкрутите таз так, чтобы теперь к стене прижалась еще и поясница. Побудьте в этой позиции 15-30 секунд.

Упражнение "Вытяжение". Поставьте стопы на ширине бедер, мыски заверните слегка внутрь, наклонитесь и согните ноги в коленях так, чтобы живот и грудь прижались к бедрам (обеспечиваем прямую спину). Расслабьте мышцы шеи, руки сложите в локтевой замок, потянитесь копчиком в потолок, натянув всю заднюю поверхность тела. И самое главное — перенесите вес тела на пальцы ног, чтобы разгрузить поясницу. В этой асане побудьте 40-120 секунд и медленно поднимитесь, постепенно выпрямляя заднюю поверхность тела от низа спины до шеи.

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Симптом II: боль в челюсти

Чаще всего оказывается, что орган, который болит, не является источником проблемы. Однако в синдроме вы наверняка найдете название именно той части тела, которая тревожит вас последние 3-5-10 дней. В случае с челюстью или нижней частью лица причиной дискомфорта может быть синдром Костена.

Во всем мире от этого недуга страдает 65 % людей. Воу! Это офисные сотрудники, журналисты, альпинисты, спортсмены и все те, кто испытывая нервное напряжение, сжимают челюсть. Если вы относитесь к группе таких людей, попробуйте один из способов избавиться от физической «зажатости»:

Максимально раскройте свою челюсть и задержите ее в статике на пару минут, а затем закройте . Сначала вам будет дискомфортно, но это лишь показатель того, как давно мышцы скул не вспоминали, что они могут не только сжиматься.

Новая привычка! Во время просмотра фильма, печатая официальное письмо или знакомясь с кем-нибудь за соседним столиком в ресторане, вспомните о своей проблеме и возьмите ее под контроль: пусть верхний ряд зубов и нижний перестанут касаться друг друга.

Посоветуйтесь с врачом и, если нужно, приобретите необходимые капы для сна. Возможно, проблема во время дневной жизни пришла из ночной.

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Симптом III: головные боли

Эта проблема детей, подростков, взрослых и пожилых как никогда актуальна. Очень часто головные боли возникают из-за напряжения в области шеи и поясницы и/или обезвоживания.

Но на этом ряд причин не заканчивается. Хотя исследователи продолжают изучать вопрос возникновения «тяжести» в голове, многие из них уже выявили корреляцию между головными болями, депрессиями и беспокойствами. К счастью, избавиться от них можно довольно быстро: как с помощью успокаивающих трав (пустырник, валериана, ромашка, мята, мелисса), так и с помощью массажа и регулярных физических упражнений.

P. S. Убедитесь, что в ваших обезболивающих нет кофеина, который может усугубить проблему. И не забывайте о том, что алкоголь, рафинированные продукты и соль также задерживают жидкость.

Симптом IV: боль в шее и плечевом поясе

Появились наушники с динамиком и громкая связь, а привычка зажимать телефон между ухом и плечом все еще с нами. С нее может начаться болезненное ощущение в области шеи, а продолжит его тяжелая сумка с ноутбуком, суровый климат и скованность грудной клетки.

Насколько легко вам дается поднятие рук выше уровня плеч? Если это вызвало боль, которую вы до этого не замечали, скорее всего, это связано не только с физическими аспектами, но и со стрессом, что подтверждает Finnish Institute of Occupational Health в Финляндии. Основательно с этим разобраться вам помогут эти несколько упражнений, которые легко повторить даже на рабочем месте:

1/ Сядьте в удобное положение, уберите прогиб в спине, сделайте движение плечами вверх, назад и вниз и потянитесь макушкой к потолку. Ощутите, как увеличивается расстояние между позвонками. На выдохе потянитесь правым ухом к правому плечу, как будто пытаясь достать до него. Почувствуйте вытяжение левой поверхности шеи. Прикройте глаза и зависните здесь на 15-30 секунд. Повторите на левую сторону.

2/ Постарайтесь опустить подбородок и прижать его к груди, если это возможно. Отсюда поверните подбородок к правому плечу, а затем – к левому. Не поднимая головы! Повторите это упражнение 10 раз.

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3/ Представьте, что перед вами много шоколадных конфет. Из положения с прямой шеей потянитесь подбородком вперед, «зачерпните» им конфеты и прижмите подбородок к груди. Повторите все тоже самое в обратную сторону, возвращаясь в исходное положение. Повторите 10 раз. опубликовано econet

Автор Дарья Белоглазова

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