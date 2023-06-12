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Последствия стресса для всех систем организма

Автор: Econet 12 июня 2023 5900
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Стресс негативно отражается на функциях всего организма. Он может поразить любую его систему. Среди них скелетно-мышечная, дыхательная, сердечно-сосудистая, эндокринная, желудочно-кишечная, нервная и репродуктивная системы. В этой связи важно научиться контролировать стресс.

Последствия стресса для всех систем организма

Организм быстро восстанавливается после стрессов в малых дозах. Но постоянный, хронический стресс пагубно воздействует на все тело.

Воздействие стресса на организм 

Скелетно-мышечная система

Во время стресса мускулатура напрягается. Мышечное напряжение - это практически рефлекторная реакция - защита тела от травм и боли.

При неожиданной стрессовой атаке мускулы незамедлительно напрягаются, потом напряжение проходит. Стойкий стресс вызывает состояние, при котором мускулы пребывают в постоянном тонусе. Это грозит головными болями, мигренью (из-за стабильного напряжения мускулатуры верхней части тела), болями в пояснице и руках.

Хронические состояния из-за нарушений опорно-двигательного аппарата

  • Случается, что травма, может вызвать ХБС. Люди по-разному справляются с травмой. Если человек страшится боли и новой травмы, он хуже выздоравливает. 
  • Мышечное напряжение и их атрофия из-за отсутствия нагрузок способствуют хроническим состояниям опорно-двигательной сферы. И виной тому стресс.

Способы релаксации и прочие методы снятия стресса снижают напряжение мускулатуры. Благодаря им можно избежать многих вызванных стрессом сбоев.

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Последствия стресса для всех систем организма

Дыхательная сфера

При помощи дыхания к клеткам поступает кислород (О) и удаляются отходы CO2. Стресс может дать респираторную симптоматику: одышку и неглубокое, частое дыхание, так как дыхательные пути сужаются. Если человек не страдает респираторными недугами, то организм без труда справляется с усиленной нагрузкой и обеспечивает полноценное дыхание. Но стресс усугубляет патологии дыхания у больных астмой и обструктивной болезнью легких.

Учащенное дыхание по причине стресса может стать причиной панической атаки. В подобных случаях помогут дыхательные практики методы релаксации.

Сердечно-сосудистая сфера

Внезапный, кратковременный стресс проявляется в учащении пульса и усиленных сокращениях сердечной мышцы. Посредниками этих состояний являются стрессовые гормоны - адреналин, норадреналин, кортизол.
В придачу к этому сосуды, направляющие кровь к мускулам и сердцу, расширяются, повышая артериальное давление. Через время состояние нормализуется.

Стойкий, продолжительный стресс чреват серьезными сердечно-сосудистыми патологиями: гипертонией, сердечным приступом, инсультом.

Способ стрессовой реакции, возможно, отразится и на показателе холестерина.

Эндокринная сфера

В ходе стресса затрагивается ось гипоталамус-гипофиз-надпочечники (HPA). Это активирует производство стероидных гормонов - глюкокортикоидов (например, кортизола). 

Ось HPA

При стрессе гипоталамус дает сигнал гипофизу о производстве гормона, который сообщает надпочечникам об увеличении синтеза кортизола. Ведь в критической ситуации нужны силы для ее преодоления. Кортизол наращивает содержание энергии с помощью глюкозы и жирных кислот в печени.  

Глюкокортикоиды необходимы для регуляции иммунной защиты и снятия воспаления. Но стойкий стресс грозит повреждением связи «иммунитет - ось HPA».

Подобный сбой в перспективе грозит возникновением стойкой усталости, нарушений метаболического характера (диабет, избыточный вес), депрессии, дисфункций иммунитета.

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Желудочно-кишечная сфера

В кишечнике присутствуют нейроны, которые имеют коммуникацию с головным мозгом. Стресс негативно отражается на взаимодействии мозга и кишечника, что вызывает боль, вздутие, газообразование. 

Пищевод и желудок

В стрессовом состоянии люди начинают активно поедать пищу или, наоборот страдают отсутствием аппетита. Переедание, потребление спиртного и курение в стрессовой ситуации провоцирует изжогу / кислотный рефлюкс. Отказ от еды тоже могут вызвать изжогу.

Стресс в некоторых случаях затрудняет глотание еды или увеличивает объем поглощаемого воздуха, что дает отрыжку, образование газов и вздутие.

При мощном стрессе не исключена рвота. 

Кишечник 

  • Стресс действует на скорость перемещения пищи по кишечнику, вызывая понос или запор. 
  • Не исключены болезненные мышечные спазмы.  
  • Кишечник снабжен барьером, которые защищает организм от пищевой микробиоты. Стресс ослабляет этот барьер, в результате бактерии проникают в организм. Как правило, с ними справляется иммунная система, но возможны хронические симптомы.

Стресс особенно пагубен для страдающих хроническими кишечными проблемами (воспаление, СРК).  

Нервная система

Включает отделы: центральный (головной и спинной мозг) и периферический (вегетативная (ВНС) и соматическая (СНС) нервные системы).

ВНС работает в физическом реагировании на стрессы. Она включает симпатическую нервную систему (СНС) и парасимпатическую нервную систему (ПНС). 

При стрессе СНС дает сигнал надпочечникам о производстве адреналина и кортизола. Эти гормоны вызывают усиленное сердцебиение, учащенное дыхание, расширение сосудов в конечностях, повышение показателя глюкозы в крови.

Ситуация нормализуется, и состояние организма нормализуется. Это результат работы ПНС. Но гиперактивность ПНС тоже вызывает стрессовые реакции - сужение бронхов у больных астмой, расширение сосудов и сбои кровоснабжения.

И СНС, и ПНС имеют связь с иммунитетом, которая работает в стрессовых реакциях. ЦНС имеет ключевое значение в реагировании на стресс, так как регулирует ВНС.

Стойкий, продолжительный стресс ведет к крайнему ослаблению организма. Так как ВНС все еще провоцирует физические реакции, это грозит износом тела.  

Репродуктивная система мужчин

На репродукцию мужчин воздействует нервная система. ПНС дает расслабление, а СНС - возбуждение. У мужчин ВНС (стрессовая реакция «бей или беги») производит тестостерон и активизирует СНС, которая активирует возбуждение.

При стрессе надпочечниками производится кортизол. Он необходим для регулировки кровяного давления и работы сердечно-сосудистой, кровеносной и мужской репродуктивной систем. Избыток кортизола отражается на нормальном биохимическом функционировании репродуктивной системы у мужчин.

Либидо

Стойкий стресс действует на производство тестостерона, что снижает сексуальное влечение. В критических случаях возможна эректильная дисфункция.

Репродукция

Стабильный стресс негативно отражается на производстве и подвижности сперматозоидов, что вызывает проблемы с зачатием.

Заболевания репродуктивной системы

Стресс бьет по иммунитету, и организм слабеет перед инфекциями. В результате стресса возможны инфекции яичек, простаты, уретры.

Репродуктивная система женщин

Стресс может вызвать следующие проблемы женской репродуктивной системы:

  • Отсутствие и сбои менструального цикла, болезненные месячные.
  • Снижение полового влечения.
  • Сложности с зачатием, беременностью и ее послеродовой адаптацией. 
  • Усугубление предменструального синдрома.
  • Риск обострения симптомов вируса герпеса или СПКЯ.

Менопауза

При приближении менопаузы меняется концентрация гормонов. Такая динамика вызвана тревожностью и скачками настроения. Поэтому и сама менопауза уже становится стрессовым фактором. 
Эмоциональный стресс негативно сказывается на физическом состоянии. Например, учащаются приливы и увеличивается их интенсивность.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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