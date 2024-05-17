ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ: как держать гипертонию под контролем

Повышенное артериальное давление — широко распространенное заболевание, особенно среди людей пожилого возраста. Как обойтись без таблеток и лечить непосредственно причину болезни читайте в этой статье

Таблетки от давления гипертонию не лечат - они просто сбивают повышенное давление на то время, пока вы принимаете лекарства.

В чем минус приема лекарств от гипертонии: большинство таблеток начинают давать побочные эффекты, которые со временем накапливаются (болят суставы, боли в спине, онемение рук, головокружение и т.д).

Несколько простых способов лечения гипертонии

И людям приходится начинать лечить уже не только гипертонию, а побочные эффекты от приема лекарств. Т.е при лечении гипертонии лучше обойтись без таблеток, а лечить непосредственно причину болезни.

Итак, несколько способов снизить давление:

1. Сокращение соли в рационе до 5 гр. в сутки.

2. Пересмотреть свой режим питания и потребления воды:

уменьшить вечерний прием пищи

не пить на ночь чай

стараться пить меньше жидкостей после 22,00

3. Старайтесь больше двигаться - ежедневно гуляйте хотя бы по 30 минут

4. Снизить потребление кофе (2 чашки кофе в день вам не повредят, но не больше)

5. Ежедневно выпивайте примерно 1 литр чистой воды.

6. Переход на молочно-растительную диету помогает справится с повышенным диастолическим давлением (фрукты, овощи, каши, не жаренное мясо и рыба и побольше молочных продуктов)

7. Если у вас нет индивидуальных противопоказаний - 1-2 раза год прием препаратов магния (курс 1 месяц)

8. Настойка боярышника (1 ч.л. настойки развести в стакане воды и принимать 1 раз в день вечером - курс 2 месяца)

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9. Препараты валерьянки (3 таблетки утром или днем и 4-5 таблеток на ночь, курс лечения 1-2 месяца). Если вы от валерьянки не успокаиваетесь, а наоборот, возбуждаетесь - в таком случае, принимайте настойку пустырника.

10. Препарат "Афобазол"

11. Препарат "Папазол"(курс лечения -2 месяца).опубликовано econet

Автор Павел Евдокименко

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