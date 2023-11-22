Повышенный уровень сахара в крови: 13 признаков

Для каждого человека, который заботится о собственном здоровье, важно научиться распознавать первичные признаки повышенного уровня сахара в крови. Определить их легко, а своевременно принятые меры позволят избежать серьезных проблем.
Когда в организме не вырабатывается и не используется должное количество инсулина, происходит развитие гипергликемии. Инсулин является важным гормоном, способствующим проникновению в клетки глюкозы, которая является для них основным источником энергии. При недостатке инсулина глюкоза не проникает в кровоток, а это приводит к повреждению кровеносных сосудов и нарушению работы внутренних органов.
Этому способствует:
На наличие высокого уровня сахара указывают несколько симптомов. Причем это вовсе не означает, что человек болеет сахарным диабетом. Основными симптомами являются:
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В первую очередь следует пересмотреть питание. Из рациона нужно исключить продукты с высоким гликемическим индексом (выше 69), то есть углеводосодержащие. К таким продуктам относятся:
С осторожностью необходимо употреблять продукты, имеющие средний гликемический индекс (от 55 до 69):
Рацион лучше обогатить продуктами, имеющими низкий гликемический индекс:
При первых признаках гипергликемии необходимо пересмотреть питание. Употребляя полезные продукты, вам удастся избежать серьезных проблем со здоровьем.опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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