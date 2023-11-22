Повышенный уровень сахара в крови: 13 признаков

Для каждого человека, который заботится о собственном здоровье, важно научиться распознавать первичные признаки повышенного уровня сахара в крови. Определить их легко, а своевременно принятые меры позволят избежать серьезных проблем.

Когда в организме не вырабатывается и не используется должное количество инсулина, происходит развитие гипергликемии. Инсулин является важным гормоном, способствующим проникновению в клетки глюкозы, которая является для них основным источником энергии. При недостатке инсулина глюкоза не проникает в кровоток, а это приводит к повреждению кровеносных сосудов и нарушению работы внутренних органов.

Чем опасен повышенный сахар и почему повышается его уровень

Этому способствует:

малоподвижный образ жизни;

переутомление;

обезвоживание организма;

переедание;

частые простудные заболевания;

частое употребление стероидов.

Симптоматика

На наличие высокого уровня сахара указывают несколько симптомов. Причем это вовсе не означает, что человек болеет сахарным диабетом. Основными симптомами являются:

частое мочеиспускание, преимущественно в ночное время;

нарушение зрения;

ощущение сухости во рту и постоянная жажда;

зуд и сухость кожных покровов;

избыточный вес (особенно в области талии);

рассеянное внимание;

медленное заживление ран;

рецидивы различных заболеваний;

нарушение процесса пищеварения;

нарушение работы нервной системы;

дисфункция эрекции у мужчин.

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Что необходимо для снижения уровня сахара?

В первую очередь следует пересмотреть питание. Из рациона нужно исключить продукты с высоким гликемическим индексом (выше 69), то есть углеводосодержащие. К таким продуктам относятся:

белый хлеб;

сладкие пончики;

запеченный картофель;

кукурузные хлопья;

попкорн.

С осторожностью необходимо употреблять продукты, имеющие средний гликемический индекс (от 55 до 69):

коричневый и белый рис;

овсяные хлопья;

мед.

Рацион лучше обогатить продуктами, имеющими низкий гликемический индекс:

домашние яйца;

йогурт;

капуста брокколи;

хуммус;

орехи;

яблоки;

вишни и черешни;

зеленый виноград;

зеленый горошек;

спагетти;

сосиски из индейки;

лук и морковь;

апельсин, грейпфрут, банан;

томатный и ананасовый сок.

При первых признаках гипергликемии необходимо пересмотреть питание. Употребляя полезные продукты, вам удастся избежать серьезных проблем со здоровьем.опубликовано econet

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