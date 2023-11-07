Пребиотики и пробиотики для восстановления кишечной микрофлоры

По каким причинам нарушается микрофлора, и как продукты с пребиотиками и пробиотиками помогают исправить ситуацию - выясним в этой статье...
В человеческом организме находится порядка 85% полезных микроорганизмов, а все остальные являются патогенными. При таком соотношении кишечная микрофлора в полном порядке, а если патогенных микроорганизмов становится больше, возникает дисбактериоз. В этом случае ощущается слабость и дискомфорт в области живота.
Пробиотиками называют живые микроорганизмы, продукты либо пищевые добавки, которые способствует нормализации кишечной микрофлоры.
Пребиотиками называют пищевые волокна либо не переваренные остатки пищи, провоцирующие рост лакто- и бифидобактерий – представителей здоровой микрофлоры кишечника. Такие живые микроорганизмы обладают природной устойчивостью к действию антибиотиков и не позволяют патогенным организмам развиваться в кишечнике.
К факторам, провоцирующим нарушение микрофлоры, относятся:
Любой из перечисленных факторов провоцирует рост вредных микроорганизмов и снижает количество полезных лакто- и бифидобактерий. При налаживании работы кишечника необходимо учитывать, что дисбактериоз – это вторичное состояние, поэтому изначально следует избавляться от основной проблемы, спровоцировавшей нарушение кишечной микрофлоры.
В данном случае требуется комплексное лечение – применение лекарственных средств и соблюдение режима питания. Вместо лекарственных препаратов иногда назначаются пищевые добавки с полезными микроэлементами, а в определенных ситуациях не обойтись без антибиотиков.
Препараты и БАДы должен назначать врач, поскольку у каждой группы есть показания и противопоказания. Но при этом пребиотики и пробиотики активно применяются в пищевой промышленности, поскольку с их помощью удается восстановить баланс кишечной микрофлоры естественным образом.
Наиболее распространенные продукты, содержащие полезные микроэлементы – кисломолочные:
Также полезные микроорганизмы содержатся в квашеной капусте, соленых огурцах, моченых яблоках, соевом соусе и сыре. Богаты этими микроэлементами овощи и фрукты, топинамбур и агар-агар.
Чтобы нормализовать работу кишечника обязательно необходимо включить в рацион полезные продукты.опубликовано econet
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