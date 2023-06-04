Причины и признаки дефицита цинка в организме

Нехватка в организме минерала цинка может вызвать различные болезненные состояния. К тому же цинк крайне необходим беременным женщинам для нормального развития плода. Как выявить дефицит этого микроэлемента и чем можно его восполнить?

При дефиците микроэлемента цинка (Zn) в организме могут проявиться следующие проблемы: выпадение волос, расстройство внимания, ослабление вкуса и обоняния.

Симптомы дефицита цинка в организме

Действие цинка в организме человека полностью не изучено, но точно установлено, что минерал обеспечивает многие функции. При дефиците Zn возникают проблемы в создании здоровых клеток и сбережении энергии, половой и репродуктивной сферах.

Признаки нехватки цинка

потеря веса,

длительно незаживающие раны,

тревожность и ослабление внимания,

снижение обоняния и вкуса,

расстройство желудка,

потеря аппетита.

Факторы риска

Нехватка Zn в период вынашивания ребенка несет риск преждевременных родов и задержки нормального развития плода.

Zn способствует поступлению необходимых соединений в кожу и прочие органы, контролю над иммунной и нервной системами, минерал важен для клеточного роста и деления.

Zn важен в выработке сперматозоидов, а его нехватка грозит стать фактором бесплодия у мужчин.

В группу риска по недостатку Zn входят грудные дети, женщины в период лактации и лица преклонного возраста. Но беременные женщины наиболее всего нуждаются в Zn.

Диагностика нехватки Zn

Посредством общего анализа крови дефицит Zn выявить сложно. Имеет смысл провести анализ плазмы крови и направить пациента на сдачу анализа мочи и волос для точного определения концентрации Zn в организме.

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Дефицит Zn выступает и как симптом другого состояния. Нехватка этого минерала в организме ведет к сбоям в усвоении меди (Cu).

Терапия дефицита цинка

Во-первых, важно пересмотреть пищевой рацион и обогатить его продуктами с высоким процентом Zn. На что следует обратить внимание? Достаточно ли в вашем меню красного мяса, мяса птицы, каш, устриц. Веганам и вегетарианцам можно вводить в рацион блюда из бобов, гороха, кешью и миндальные орехи.

Доступен Zn в добавках и в мультивитаминных комплексах. Он также содержится в некоторых лекарствах от простуды, хотя не нужно принимать лекарство, если нет показаний. Легче купить добавки, которые содержат цинк.

Когда имеет смысл записаться на прием к доктору

При беременности и грудном вскармливании, так как Zn необходим для полноценного развития ребенка.

Если расстройство желудка продолжается несколько дней и вызвано дефицитом Zn. Микроэлемент помогает кишечнику противостоять инфекции.

Если вы чувствуете головокружение, тошноту.

Если вы теряли сознание.

При внезапных, долго не проходящих головных болях.

Восполнить дефицит Zn можно с помощью сбалансированного рациона и грамотно выбранных препаратов. Как правило, дефицит цинка не является критичной ситуацией.

Добавки цинка: в виде добавок доступен ряд различных форм цинка, включая сульфат цинка, глюконат цинка и ацетат цинка. опубликовано econet

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