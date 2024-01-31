Приступ тревожности и Паническая атака: ЗНАТЬ разницу

Независимо от того, что у вас - приступ тревожности или паническая атака, важно обратиться к врачу или специалисту в области психиатрии, чтобы помочь вам добраться до глубинной причины вашего тревожного расстройства.

У таких больных наблюдаются приступы тревожности в разное время суток. Годами этот термин вольно связывали с «панической атакой», и со временем они даже стали взаимозаменяемыми. Однако, хотя между приступами тревожности и паническими атаками и существуют сходства, на самом деле, эти состояния не одинаковы. О приступах тревожности говорят, когда пациент не только испытывает негативные чувства по простой шкале, но часто чувствует надвигающийся неумолимый рок. Как описывают в CalmClinic, люди в период приступа тревожности «чувствуют, что они вот-вот умрут или что все вокруг них, разваливается».

Приступы тревожности и панические атаки

Приступы тревожности характеризуются интенсивными и непреодолимыми психическими и физическими симптомами. В некоторых случаях физические показатели могут стать очень серьезными, имитируя серьезные проблемы со здоровьем.

Тем не менее, фраза «приступ тревожности» не является официальным клиническим термином, но используется для описания периодов, которые по сравнению с «традиционными» случаями беспокойства являются более интенсивными.

Даже в «Диагностическом и статистическом руководстве по психическим болезням, 5-е изд.» или DSM-5 (которое часто используют для диагностики психических заболеваний) нет определения приступов тревожности - вместо этого его упоминают как «основную черту ряда заболеваний».

С другой стороны, паническая атака происходит в случае внезапного эпизода интенсивного страха, который вызывает серьезную физическую реакцию, даже если нет никакой опасности или явной причины.

Панические атаки очень пугают и могут существенно повлиять на вашу жизнь, хотя и не считаются опасными для жизни. Люди, которые испытывают панические атаки, часто чувствуют, что теряют контроль, испытывают сердечный приступ или даже умирают. Вот почему панические атаки, как утверждается, являются более серьезными, чем приступы тревожности.

Большинство людей, как правило, за всю свою жизнь испытывают один-два приступа паники. Повторяющееся и неожиданное ощущение тревоги, и длительные периоды в страхе следующего приступа являются признаками панического расстройства.

Симптомы панических атак появляются внезапно, они чрезвычайно интенсивны, достигают своего пика за 10 минут, а затем сходят на нет. Однако некоторые атаки могут длиться дольше или происходить друг за другом.

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Индикаторы приступов тревожности и панических атак

К типичным симптомам приступа тревожности, на которые следует обращать внимание, относятся:

Быстрое, учащенное сердцебиение

Ощущение, будто сердце что-то сжимает или давит на него

Острая боль в груди

Дурнота

Трудно глубоко дышать

Слабость, покалывание и онемение рук и ног

Сильное чувство чего-то ужасного и неотвратимого

Трудности с концентрацией или сосредоточением внимания на чем-либо, помимо симптомов

Чувство жжения сквозь кожу и мышцы

Тошнота

Расстройство желудка

Давление на голову, будто ее сжимают.

С другой стороны, к признакам панических атак относятся:

Ощущение надвигающейся гибели или опасности

Боязнь потери контроля или смерти

Быстрое и учащенное сердцебиение

Потоотделение

Дрожь

Одышка или судорога в горле

Озноб

Приливы

Тошнота

Спазмы в животе

Боль в груди

Головные боли

Головокружение, дурнота или слабость

Чувство онемения или покалывания

Ощущение потери реальности или отключения от нее.

Независимо от того, что у вас - приступ тревожности или паническая атака, важно обратиться к врачу или специалисту в области психиатрии, чтобы помочь вам добраться до глубинной причины вашего тревожного расстройства.опубликовано econet

© Д-р Джозеф Меркола

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