Признаками, ко которым можно заподозрить почечную недостаточность

Симптомы ✅почечной недостаточности проявляются таким образом, что многие люди даже не подозревают о своем недуге. Если вы заметили у себя перечисленные признаки, следует моментально обратиться к врачу.
Почки выполняют в организме очень важную функцию. Они выводят из нашего организма отходы и лишнюю воду, регулируют артериальное давление (АД) и состав крови. Если почки перестанут нормально выполнять свою работу, то начнется почечная недостаточность. Плохо то, что 9 из 10 людей не подозревают о своей почечной недостаточности.
Вот самые распространенные симптомы, по которым можно заподозрить почечную недостаточность:
Повышение АД. Почки регулируют АД. При повреждении почек эта регуляция нарушается, и АД повышается.
Что-то не то с мочой. Мочи может быть слишком мало, слишком много, изменится цвет.
Отеки на ногах или на лице.
Тошнота, рвота или просто снижение аппетита (отсутствие аппетита - это эквивалент тошноты). Почки выводят отходы жизнедеятельности. Если отходы остаются в нашем организме, то организму становится тошно.
Что-то не то с головой. Отходы действуют не только на желудок, но и на голову. Мозги работают хуже, появляется вялость, упадок сил, торможение и дурнота (предобморочное странное состояние).
Добавить комментарий