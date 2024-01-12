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Признаки и симптомы дефицита витамина К

Автор: Econet 12 января 2024 6410
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Многие люди недооценивают важность витамина К для здоровья и долголетия. Он регулирует свертываемость крови, укрепляет сердечную мышцу, участвует в накоплении кальция в костной ткани. Его недостаток может стать причиной атеросклероза и остеопороза в среднем возрасте.

Признаки и симптомы дефицита витамина К

При достаточном количестве витамина К снижается риск переломов, улучшается работа сердца и сосудов. Поэтому важно следить за питанием, помнить о профилактике авитаминоза. Узнайте основные симптомы недостатка ценного микроэлемента, чтобы не допустить осложнений.

Как понять, что организму не хватает витамина К

Симптомы нехватки витамина К

Понижение уровня микроэлемента возникает при неправильном питании, после строгой диеты с многочисленными ограничениями. Его уровень падает при болезнях кишечника и пищеварительной системы: колите, дисбактериозе, несварении. Проблема часто встречается при заболеваниях печени, которая перестает усваивать витамин К из пищи.

Симптомы, характерные для дефицита витамина К:

  • анемия с постоянным ощущением слабости, сонливости, раздражительностью;
  • хроническая усталость;
  • нарушение менструального цикла;
  • кровь в каловых массах;
  • частые носовые кровотечения;
  • проблемы с памятью.

Одним из характерных симптомов недостатка витамина К – кровь длительное время не останавливается при порезах и травмах.

Как правильно принимать витамин К

В большинстве случаев человеку не требуется лечение, а восполнить запас полезного вещества помогает правильная диета. Организм хорошо усваивает витамин К из продуктов, если соблюдать баланс с другими веществами: магнием, кальцием, витамином Д.

При попадании в кровь эти минеральные соединения работают в тесной связке. Витамин К стимулирует накопление магния в сердечной мышце, оберегая ее от инфаркта и ишемии. В соединении с витамином Д и кальцием усиливает плотность костной ткани при остеопорозе, предотвращает опасные для пожилых людей переломы.

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Признаки и симптомы дефицита витамина К

Поэтому при составлении рациона учитывайте следующие советы врачей и диетологов:

  • При высоком давлении следите за повышенным употреблением магния, защищающим от гипертонии, аритмии.
  • Для поддержания крепости костей соотношение магния, кальция и витамина К должны быть 1:1:2.
  • При атеросклерозе обязательно употребляйте его одновременно с витамином К для защиты от отложений кальция в сосудах. Соединение стимулирует производство специального белка, который делает оболочки артерий более эластичными

Но помните, что летом часть витамина Д мы получаем с солнечными лучами при нахождении на улице. Поэтому перед приемом пищевых добавок или минеральных комплексов обратитесь к врачу, сделайте лабораторный анализ, который поможет скорректировать дозировку.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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