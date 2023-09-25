Признаки нарушения кислотно-щелочного баланса в организме

Кислотно-щелочной баланс - это индикатор здоровья организма. Отклонение классического показателя в одну или другую сторону (закисление или ощелачивание) неизменно влечет за собой возникновение различных заболеваний. Как узнать, что у вас нарушен кислотно-щелочной баланс?

Знает ли среднестатистический человек свой кислотно-щелочной баланс? Мало кому известно и то, что у нашего тела существует классический показатель отметки pH, равняющийся 7,365. О чем это свидетельствует? Когда данное хрупкое равновесие нарушается, человек начинает болеть. С чем именно связан показатель pH в организме? Это сон, стресс, курение и, безусловно, продукты питания на нашем столе. То есть, наши повседневные привычки.

Ваше тело кислотное или щелочное?

Можно ли выяснить, здоровый ли кислотно-щелочной баланс в организме, и каким образом его привести в норму?

Кислотно-щелочное состояние

А теперь немного химии.

Симптомы, что тело чересчур кислотное

Чем более «закислено» тело, тем труднее иммунной системе справляться с недугами, бактериями и злокачественными новообразованиями.

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Когда рационе превалируют продукты мясной и молочной группы, сахар и продукты, подвергшиеся определенной переработке, тело запускает в действие щелочные минералы (к ним относятся кальций, натрий, калий, магний) в целях нейтрализовать явный излишек кислоты.

По этой причине истощаются необходимые накопления микроэлементов, что плохо отражается на состоянии здоровья. Специалисты выдвинули предположение, что ацидоз может спровоцировать рост и развитие новообразований в теле человека.

Сигналы, что тело чересчур кислотное:

Воспаленные, легко раздражимые десна

Недуги дыхательных органов

Слабость

Избыточный вес

Боль в суставах по причине аккумуляции молочной кислоты

Аллергические реакции

Акне, сухость дермы

Систематические простудные заболевания или слабый иммунитет

Нарушенное кровообращение (холодные верхние и нижние конечности)

Ломкие, слабые волосы

Грибковые заболевания

Нарушение сна, систематические головные боли

Так называемые костные шпоры, хрупкость костей

Инфекционные заболевания почек и мочевого пузыря

Боли в области шеи, спины и поясницы

Раннее старение

Проблемы сердечно-сосудистого характера

Теперь поговорим о щелочной среде

Вообще щелочная диета нередко прописывается при целом перечне хронических недугов, но избыток щелочи также может являться нездоровым. Данное состояние имеет название алкалоз. Обычно последний появляется при избыточном количестве бикарбоната в крови, резкой потере кислотности крови, низком показателе углекислого газа. Спровоцировать подобное состояние может болезнь, а если показатель pH выше 7,8, положение можно назвать критическим.

Сигналы того, что тело чересчур щелочное

судороги мускулов

спазматические проявления

вспыльчивость и перепады настроения

покалывания в пальцах конечностей, вокруг рта

Приводим кислотно-щелочной баланс в норму

Когда тело становится чересчур кислотным, кровь имеет свойство выделять щелочеобразующие элементы из пищеварительных ферментов и формируется менее здоровые условия для переваривания пищи. Поэтому потребляемая нами еда может спровоцировать возникновение и развитие определенных недугов. Тело, в целях сбалансировать pH, как бы отбирает из одной определенной зоны и препятствует нормальной работе организма.

Рацион питания главным образом включает окисляющие продукты (мясо, злаковые, сахар). Человек, к сожалению, употребляет меньше, чем это необходимо, продуктов ощелачивающей группы (прежде всего, овощи, фрукты). И последних очень не достает, чтобы нейтрализовать вредные излишки окисляющих продуктов. Вредные привычки (табакокурение, склонность к кофе и алкоголю) имеют окисляющее влияние.

Тело человека ориентировочно на 20% является кислотным и на 80 % - щелочным. Поэтому целесообразно составлять рацион так, чтобы в нем присутствовало около 20 % окисляющих продуктов и, соответственно, 80 % - ощелачивающих.

Кто-то путает кислотно-щелочной баланс с кислотностью желудка. Что в этом вопросе необходимо прояснить? Следует знать, что в нормально функционирующем желудке показатель pH является кислотным, это нужно для процесса пищеварения. Щелочность появляется уже после переваривания. К примеру, лимоны и апельсины считают кислыми, но после процесса переваривания эти цитрусовые обеспечивают организм щелочными микроэлементами.

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Продукты окисляющие или ощелачивающие? Следует максимально вводить в рацион все фрукты, овощи (в частности, лимоны, абрикосы, виноград, груши, разные сорта капусты и так далее). Целесообразно пить больше воды, и исключить газированные напитки, содержащие вредный сахар.

Алкалоз (переизбыток щелочи может быть вызван приемом определенных медикаментозных препаратов, провоцирующих нехватку калия и хлора.

Рекомендации как стабилизировать уровень pH в организме

Пить значительное количество воды

Минимизировать употребление кислотообразующих продуктов

Максимально включать в рацион зеленые овощи

Исключить из рациона продукты, прошедшие обработку, фастфуд

Употреблять зеленые соки и смузи

Практиковать физические нагрузки

Минимизировать влияние стресса

Итог: pH – это не просто какие-то цифры. Это здоровье и иммунитет человека.

Кислотно-щелочной баланс – своеобразный камертон здоровья. Чем человек «кислее», тем быстрее он стареет и чаще страдает от всевозможных заболеваний.

В этой связи полезно вспомнить об антиоксидантах, которые содержатся в свежих фруктах и овощах. Антиоксиданты помогают уберечь клетки от стресса, преждевременного старения и смерти, а организм - от пагубного окисления. Щелочная вода и растительная пища способствуют сбережению молодости и красоты. А чрезмерное употребление мясных, молочных продуктов, алкоголя, кофе ведет к закислению организма и провоцирует всевозможные недуги.

Показатель pH крови и остальных жидкостей в составе организма должен варьировать от 7,35 до 7,45.

Изменения в показаниях рН организма, на первый взгляд, не влекут опасности. Но именно эта цифра может сказать, какие вероятные проблемы со здоровьем ожидают человека в недалеком будущем. Чтобы разбираться в этом вопросе, не обязательно погружать ся в недра химической науки. Достаточно наладить правильный рацион питания, отказаться от вредных привычек,контролировать стресс, ложиться спать до полуночи и практиковать физические нагрузки. Тогда ваш организм точно скажет вам «спасибо»!*опубликовано econet

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