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Признаки сбоя в работе щитовидной железы, на которые мы не обращаем внимание

Источник: zen.yandex.ru 12 августа 2024 6700
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Некоторые симптомы проблем с щитовидной железой напрямую не указывают на нее. Но стоит насторожиться, если вы наблюдаете у себя признаки, описанные в статье. Если вовремя не обратиться к доктору, проблемы могут усугубиться, а симптомы стать более явными.

Признаки сбоя в работе щитовидной железы, на которые мы не обращаем внимание

Щитовидная железа в человеческом организме отвечает за выработку определенных гормонов. Их переизбыток или недостаток ведет к проблемам со здоровьем. И тогда тело начинает подавать нам сигналы, на которые следует отреагировать немедленно, дабы избежать серьезных недугов. Какие признаки нездоровья не должны оставаться без внимания? Давайте разбираться.

Сигналы сбоя в работе щитовидной железы

1. Выпадение волос. Если это сезонное явление, вполне достаточно будет внести коррективы в рацион и, посоветовавшись с врачом, пропить курс витаминов.

Но если уже и брови вылезают, самое время записаться на прием к эндокринологу.

Признаки сбоя в работе щитовидной железы, на которые мы не обращаем внимание

2. Чувство сдавленности в области шеи.

3. Нервозность и постоянное чувство тревоги.

4. Учащенное сердцебиение, доставляющее дискомфорт. У некоторых сердце даже начинает «заходиться», а значит к врачу надо бежать, не откладывая.

5. Сухость кожных покровов, особенно в районе локтевых суставов. Иногда там кожа даже лопается.

6. Проблемы с ногтями - ломкость, пятна, полосы (белые и темные).

7. Озноб. Все время хочется укутаться, чтобы согреться, выпить или съесть чего-нибудь горяченького.

Признаки сбоя в работе щитовидной железы, на которые мы не обращаем внимание

8. Повышенная температура (вроде бы, не слишком и большая) в течение продолжительного времени. На это ни в коем случае нельзя закрывать глаза.

Признаки сбоя в работе щитовидной железы, на которые мы не обращаем внимание

9. Бессонница.

10. Дрожание рук, покалывание в конечностях.

Если вовремя не обратиться к доктору, проблемы могут усугубиться, а симптомы стать более явными. Однажды может «ударить» так, что не поздоровится.

Иногда даже внешне становятся видны проблемы со щитовидкой - на шее начинают выпирать доли органа. И тогда явно с выработкой гормонов что-то не в порядке, железа сбоит. И проблему придется решать с помощью сильнейших препаратов (антибиотиков, гормональных и пр), которые негативно сказываются на работе других органов. В первую очередь - на печени.

Недомогание станет нарастать, как снежный ком, требуя все нового и нового лечения. Поэтому лучше не игнорировать самые первые признаки и пройти комплексное обследование у эндокринолога.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье щитовидная железа гормоны бессонница температура

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