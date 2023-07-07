Признаки того, что ваша печень перегружена

Печень выполняет в организме целый ряд ключевых функций. Это детоксикация, секреция желчи и метаболизм. Если у печени снижена активность, она не может полноценно выводить токсины из организма, и те откладываются в жировой ткани. Как понять, что ваша печень нуждается в отдыхе?

Печень – универсальный фильтр нашего организма. Она имеет важное значение в обеспечении обмена веществ, именно в ней нейтрализуются токсичные соединения, попавшие в организм. Но этот важный для поддержания здоровья орган может «уставать» из-за непомерных нагрузок, вызванных порочным питанием, злоупотреблением алкоголем и другими факторами.

Как печень сигнализирует о своих проблемах

Ключевые функции печени в организме

Метаболизм. С этим процессом связаны расщепление белков, синтез гликогена (в него перерабатывается избыток глюкозы), жировой обмен, витаминный и гормональный метаболизм.

Детоксикация. Заключается в обезвреживании токсичных соединений и вредоносных бактерий с последующим выведением с помощью почек.

Синтез. Это секреция желчи. Последняя принимает участие в переваривании жиров, усвоении витаминов и стимуляции перистальтики кишечника.

Если у печени ослаблена активность, она не может полноценно выводить токсичные соединения из организма. И те собираются в жировой ткани и «ожидают» когда же печень заработает должным образом и удалит их. Здесь может скрываться истинная причина того, почему не уходит избыточный вес, вопреки здоровому рациону и физическим нагрузкам.

Как понять, что с вашей печенью начались проблемы? Ведь совсем не обязательно дисфункции органа проявляются болями в том месте, где он располагается.

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15 типичных симптомов, свидетельствующих о том, что имеются дисфункции печени:

хроническое состояние усталости;

преобладание отрицательных эмоций;

затуманенный рассудок, чувство измождения;

тупая головная боль, проходящая после отдыха, боль в зоне позади глаз;

частые боли в суставах, мускулах;

активное потоотделение;

проблемы с перевариванием жирной еды;

различные виды аллергии;

акне, прочие дерматологические проблемы;

газообразование, вздутие, боли в животе, запоры, поносы;

гормональный сбой;

тревожные и депрессивные состояния;

повышенная чувствительность к химическим продуктам;

стойкий неприятный «аромат» из полости рта;

необъяснимый набор веса.

Как можно помочь своей печени реабилитироваться?

Какие мероприятия будут способствовать восстановлению этого органа? Первым делом рекомендуется перейти на здоровый рацион питания. Это не предполагает подключение сложной и строгой диеты.

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Достаточно придерживаться предложенных диетических рекомендаций:

приобретаем органические пищевые продукты и максимально избегаем ГМО;

в питании соблюдаем здоровый баланс;

из рациона удаляем растительные масла (они провоцируют воспаления) ;

; пьем значительный объем чистой воды;

вводим в пищевой протокол необходимые жиры: кокосовое, масло авокадо, сливочное масло;

потребляем клетчатку – по меньшей мере 35 г в день;

исключаем ил рациона рафинированный сахар;

минимизируем потребление фруктозы (20–25 г в день) ;

; употребляем большое количество листовой зелени;

вводим в пищевой протокол аминокислоты в продуктах животного и растительного происхождения;

включаем в меню продукты с высокой концентрацией серы: яйца, брокколи, чеснок, лук;

ограничиваем/полностью исключаем спиртные напитки.

3 продукта – «спасителя» печени

Артишок испанский - оберегает печень и поддерживает ее функции, стимулирует секрецию желчи, помогает ее выведению и понижает показатель плохого холестерина.

Куркума – дает возможность энзимам выводить канцерогенные соединения. Оберегает печень от различных повреждений, помогает регенерировать пораженные клетки печени.

Расторопша пятнистая – имеет противофиброзный, противовирусный, противовоспалительный и антиоксидантный эффект. Оберегает клетки печени от повреждений вирусами, токсичными веществами, спиртными напитками и медикаментозными препаратами.

Печень несет большую нагрузку в организме. И сохранить ее здоровье на долгие годы, помочь функционировать без перебоев – в наших силах. А для начала достаточно пересмотреть свой рацион питания в пользу здоровых продуктов, не нагружающих печень. Будьте здоровы!опубликовано econet

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