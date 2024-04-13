Признаки того, кандида убивает ваше здоровье

Чрезмерное количество дрожжевых грибков в организме может привести к нарушению процесса пищеварения, появлению сыпи на коже, перхоти, проблем с памятью, депрессии и другим неблагоприятным последствиям. Переизбыток грибков чаще наблюдается у женщин. Почему так происходит?

Согласно данным статистики половина женского населения планеты страдают от переизбытка в организме кандиды. Что это такое и какое влияние на грибки оказывает алкоголь, стресс или антибиотики? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в данной статье.

Кандида: что это такое и как понять, что именно она виновна во всех неприятностях?

Кандидой называют наиболее распространенную разновидность дрожжевых грибков. В незначительном количестве такой грибок всегда находится в человеческом организме в правильном балансе с полезными бактериями и способствует лучшему усвоению питательных веществ, получаемых из пищи.

Проблемы со здоровьем начинаются в том случае, когда кандиды становится больше, чем полезных бактерий. Существует две основных формы переизбытка этого грибка – системная и фатальная. В первом случае появляется молочница, грибок ногтей, нарушается пищеварение, возникают перепады настроения. Во втором случае может произойти заражение крови, что опасно для жизни.

Определить, какой именно грибок вызвал проблемы со здоровьем можно только посредством лабораторного исследования. Некоторые проводят самостоятельную диагностику с помощью специальных онлайн-тестов, которые легко найти в интернете, но, разумеется, результаты таких тестов могут быть не совсем точными.

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Отчего растет кандида

Основными такими факторами являются:

постоянные стрессы – провоцируют нарушение баланса бактерий в организме;

неправильное питание – росту дрожжей способствует чрезмерное употребление рафинированных углеводов, сахара, обработанных продуктов и алкогольных напитков;

длительный прием антибиотиков или стероидов – вызывает дисбаланс микрофлоры;

прием противозачаточных средств – дрожжи активно разрастаются при повышенном уровне эстрогена, который и провоцирует прием противозачаточных средств.

Симптомы кандидоза

Переизбыток кандиды приводит к нарушению целостности кишечных стенок, что в свою очередь способствует выбросу токсичных веществ. Кроме того, повышение проницаемости стенок кишечника приводит к нарушению обменных процессов и препятствует нормальному усвоению питательных веществ, а это может послужить толчком к развитию более серьезных проблем – аутоиммунных заболеваний, дисфункции щитовидки, подавлению иммунной системы.

На то, что в организме находится завышенное количество дрожжей, указывают следующие симптомы:

потеря концентрации внимания, проблемы с памятью;

частые перепады настроения, депрессия;

постоянная усталость;

вздутие живота;

кожные заболевания (розациа, крапивница, экзема и прочие);

перхоть;

грибковое поражение ногтевых пластин и кожного покрова;

повышенное содержание в организме ртути.

Как восстановить здоровье?

Чтобы предотвратить повышение количества дрожжей необходимо исключить из рациона сахар, рафинированные углеводы, прошедшие обработку продукты, алкоголь. Употребление бобовых, зерновых, содержащих крахмал овощей, ферментированных продуктов и сладких фруктов следует сократить. В некоторых случаях не обойтись без противогрибковых препаратов. Когда уровень грибка стабилизируется, следует включить в рацион качественные пробиотики. Восстановлению здоровья способствуют следующие продукты:

капуста, редис;

рыба жирных сортов;

кокосовое и оливковое масло;

яблочный уксус;

чеснок;

лимон;

корица;

гвоздика;

имбирь.

Время лечения зависит от того, что послужило причиной роста кандиды. Если придерживаться рекомендаций по диете, то состояние удастся улучшить через несколько недель.опубликовано econet

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