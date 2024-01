Про ноги в тепле и голову в холоде в контексте сна

Температура, так же как и свет, регулирует работу наших внутренних часов и помогает спать крепче. Ну а кроме этого, она еще и друг метаболизма, хорошая антистрессовая среда.

«Закутался одеялом – жарко, раскрылся – холодно, высунул одну ногу – идеально!» или «Держи голову в холоде, живот в голоде, а ноги в тепле». Про живот в голоде и грелин мы с вами уже знаем хорошо, осталось разобраться с головой и ногами. Поговорим о них в контексте сна.

Оптимальная температура для крепкого сна

В норме метаболическая активность в префронтальной коре должна снижаться. А вот при бессоннице она остается повышенной (Regional cerebral metabolic correlates of WASO during NREM sleep in insomnia. J Clin Sleep Med 2006;2(3):316-322). Гипотермия мозга защищает от эйкозатоксичности, ишемии и является эффективным способом защиты мозга. Любопытно, что в аксонах есть активная экспрессия разобщающих белков UPC-2, что указывает на важную роль температуры. Интересно, что паренхима мозга даже горячее, чем кровь в его сосудах.

Понижение температуры мозга замедляет его метаболизм. Для полноценного сна очень важно чередование медленного и быстрого сна, сопряженного с чередованием пониженной и повышенной температуры. Поэтому искусственное небольшое охлаждение головы является эффективным способом борьбы с бессонницей.

В эксперименте в шапочках больных с бессонницей циркулировала охлаждённая вода. Результаты показали, что сон подопытных почти ничем не отличался от сна здоровых участников. Иначе этот способ мы можем рассматривать как охлаждение комнаты. Одна голова позволяет остывать быстро телу, так как там много кровеносных сосудов, близко расположенных к поверхности кожи.

Любопытно, что люди не дрожат, когда холоду подвергается лишь одна голова.

Вот давно уже забытый аксессуар – ночной колпак. Ведь спальни раньше не отапливались, поэтому уши мерзли. Прохладный воздух охлаждает не только голову, но и тело, ведь мы вдыхаем воздух температуры окружающей среды, а выдыхаем согретый. Все, что мешает нам избавляться от тепла, мешает уснуть.

Помните это приятное ощущение, когда горячая подушка мешает спать, и вы ее переворачиваете?

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Теперь про ноги в тепле. В сосудах рук и ног есть большое количество коллатеральных сосудов, принимающих активное участие в терморегуляции. Поэтому большую часть тепла мы теряем через конечности и голову. Ну, с головой это даже полезно, а вот с ногами избыточная потеря тепла нарушает сон. Установлено, что холодные ноги могут быть причиной бессонницы. Чем хуже периферическое кровообращение, тем чаще нарушения сна.

Носки позволяют увеличить температуру в периферических частях тела, улучшают качество сна, дают более быстрое засыпание, возможно, стимулируют выделение мелатонина (Warm feet promote the rapid onset of sleep Nature volume401, pages36–37 (02 September 1999)). Кроме носков можно использовать грелку, бутылку с водой. Главное – это не сильное нагревание, а чтобы температура ног и рук была выше, чем в спальне.

Кроме этого есть и другие неожиданные бонусы, так теплые носки позволяют достичь более сильного (на 30%) оргазма (но это неточно). Ношение носков также поможет снизить количество приливов в менопаузе, улучшить состояние поврежденных голеностопов, снизить риск холодовых атак при синдроме Рейно (J Physiol Anthropol. 2018; 37: 13.Effects of feet warming using bed socks on sleep quality and thermoregulatory responses in a cool environment).

Температура, так же как и свет, регулирует работу наших внутренних часов и помогает спать крепче. Ну а кроме этого, она еще и друг метаболизма (бежевый и бурый жир), хорошая антистрессовая среда (закаливание, плавание, сауна). Уважайте своей температурный цикл и будьте здоровы!опубликовано econet

Автор Андрей Беловешкин

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet