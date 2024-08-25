Проблемное пищеварение: источник уныния и плохого здоровья

Врачи уверены, что плохое пищеварение – ключевой фактор, влияющий на здоровье и настроение человека. Многие заболевания возникают или обостряются при дисбалансе в работе кишечного тракта. Поэтому диеты и лечебное питание являются важной и эффективной частью терапии при любых патологиях.

Современные исследования доказали, что для улучшения здоровья и поддержания самочувствия без лекарств многим людям достаточно правильно и полноценно питаться. Речь идет о качественных продуктах без обработки, усилителей вкуса и добавок. Важно поддерживать работу пищеварительного тракта, который отвечает за усвоение витаминов и питательных веществ.

Все о непереносимости глютена

В последнее время возросло количество людей, которые утверждают, что имеют непереносимость глютена. На деле при диагностике и проведении анализов врожденная проблема или целиакия обнаруживается только у 15–20% пациентов. Остальные просто испытывают легкий дискомфорт при употреблении подобной пищи.

Глютен – растительный белок, содержащийся в зерновых крупах, муке, хлебе и выпечке. При повышенной чувствительности кишечника он провоцирует воспаление слизистых оболочек, плохо переваривается с сильным брожением. Поэтому у человека может наблюдаться боль в желудке, расстройство стула, вялость и головные боли. Но такая острая реакция возникает только при болезни целиакии.

В остальных случаях пациентам необходимо найти причину, почему кишечник плохо переваривает глютен:

Большое количество жидкости, принятой перед обедом, может нарушать баланс микрофлоры в кишечнике.

Хуже перевариваются продукты, которые подверглись термической обработке, фаст-фуд, жареные и запеченные с корочкой блюда.

Микрофлору уничтожают антибиотики, которые многие люди принимают без контроля врача. Они подавляют полезные бактерии, способные переваривать глютеновую пищу.

При появлении проблем с пищеварением не стоит винить глютен и самостоятельно ставить себе диагноз. Следите за микрофлорой, разнообразьте меню. Кроме каш и выпечки, в ежедневный рацион включайте больше овощей, фруктов, ягод, свежей зелени и рыбы.

Особенности кишечной нервной системы

Около 90% гормона серотонина и 50% дофамина вырабатывается слизистыми оболочками кишечника. Его рецепторы регулируют работу 30 важных нейромедиаторов, передавая информацию головному мозгу. При плохом переваривании пищи не всасывается часть питательных веществ, поэтому возникает дисбаланс в работе нервной системы и всего организма.

Если пищеварение нарушено, могут возникать неприятные симптомы:

резкие смены настроения;

депрессивное состояние;

апатия;

бессонница.

При лечении подобных состояний обязательно рекомендуется диета. При очищении пищеварительного тракта повышается концентрация гормонов, отвечающих за настроение и получение удовольствия. Но для поддержки баланса и здоровья кишечника важно исключить факторы, ухудшающие его работу:

«Здоровые» диеты. Питание должно быть сбалансированным . Некоторые рационы, разработанные мнимыми диетологами, только вредят и ухудшают ситуацию.

. Некоторые рационы, разработанные мнимыми диетологами, только вредят и ухудшают ситуацию. Соки и холодные продукты. Некоторые врачи уверены, что употребление большого количества жидких напитков разбавляет пищеварительные соки. Кишечник не всасывает полезные микроэлементы, меняется кислотность.

Сырые продукты . Орехи, пророщенные злаки, фрукты и овощи содержат большое количество клетчатки, которая стимулирует перистальтику. Но в больших объемах она нарушает баланс, вызывает метеоризм, боли, вздутие.

. Орехи, пророщенные злаки, фрукты и овощи содержат большое количество клетчатки, которая стимулирует перистальтику. Но в больших объемах она нарушает баланс, вызывает метеоризм, боли, вздутие. Сахар. Его употребление в любом виде подпитывает вредные бактерии, меняет микрофлору. Он негативно влияет на функции поджелудочной железы, которая вырабатывает меньше полезных ферментов.

Нормализовать пищеварение во многих случаях можно без применения лекарственных препаратов. Достаточно скорректировать питание, исключить вредные продукты, не увлекаться голоданием и строгими ограничениями. Подготовьтесь, что процесс очищения и оздоровления потребует времени и терпения.

Как восстановить правильное пищеварение

Прислушивайтесь к своему телу: если в процессе перехода на рациональное питание возникает дискомфорт, меняйте меню, исключайте или добавляйте определенные продукты. Основные рекомендации и советы диетологов:

Уменьшите количество макарон и круп, содержащих глютен.

Сократите употребление молока, ешьте больше кисломолочных продуктов.

Исключите сахар и его искусственные заменители.

Не налегайте на орехи, семена, разнообразьте рацион пророщенными зернами пшеницы или овса.

Уберите полностью продукты на основе сои.

Для поддержания работы кишечника употребляйте больше продуктов, приготовленных с минимальной термической обработкой. Постепенно по мере восстановления микрофлоры включайте свежие овощи и фрукты, орехи, сухофрукты.

Слаженная работа пищеварительной системы стимулирует выработку полезных бактерий. Кишечник производит больше гормонов, отвечающих за отличное настроение, активность, поддерживающих нервную систему. Это улучшает самочувствие, устраняя причины плохого здоровья и уныния. опубликовано econet

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