Проблемы с почками: 10 признаков

На какие тревожные признаки стоит обратить внимание, чтобы вовремя распознать начинающееся заболевание почек?

Тема болезней почек - одного из главных органов человеческого тела - злободневна для многих людей. Ежегодно во второй четверг марта отмечается Всемирный день почки. Актуальность этой темы не спадает, тем более, что 90% людей, имеющих проблемы с почками, на начальных этапах даже не подозревают об этом. Ведь предупредить любую болезнь всегда легче, чем ее потом лечить. Итак, если вы заметили у себя следующие симптомы, следует как можно скорее записаться на прием к специалисту.

10 признаков того, что ваши почки, возможно, не в порядке

1. Вы быстро устаёте, чувствуете упадок сил и испытываете проблемы с концентрацией.

Это может означать, что почки недостаточно хорошо очищают вашу кровь от токсинов.

2. У вас проблемы со сном.

Это также может быть связано с накоплением токсинов в крови, из-за дисфункции почек. Кстати, сонное апноэ – расстройство, при котором человек периодически задыхается во сне – также чаще встречается у людей с больными почками.

3. Ваша кожа сухая и зудит.

Почки в том числе обеспечивают нужный уровень содержания минеральных элементов и питательных элементов в крови. Понижение этого уровня негативно отражается не только на здоровье кожи, но и на прочности костей.

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4. У вас учащенное мочеиспускание.

Если отлучаться в туалет «по-маленькому» приходится чаще, особенн о ночью, это может быть признаком повреждения почечных фильтров (нефронов). Учащенное мочеиспускание также может быть симптомом инфекции мочевыводящих путей, или (у мужчин) – увеличенной простаты.

5. Кровь в моче.

Здоровые почки, фильтруя кровь, не оставляют кровяные тельца в кровотоке. Однако, если нефроны не в порядке, они могут просачиваться через фильтры, окрашивая мочу в характерный красный цвет. Кровь в моче также может указывать на опухоли, камни в почках или инфекцию.

6. Ваша моча пенится.

Пузырьки в моче – особенно такие, которые не смываются с первого раза – указывают на повышенное содержание в ней белка, который почечные фильтры опять же не должны пропускать в мочу. Кстати, такая пена похожа на пену от взбиваемых яиц, потому, что состоит из того же белка – альбумина.

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7. Постоянная припухлость глаз.

Такой отёк опять же может означать, что из вашего организма вымывается белок, из-за плохо работающих почек.

8. Отёк ног и голеней.

Дисфункция почек приводит к тому, что из организма плохо выводится натрий, что и вызывает распухание ног и голеней. Впрочем, этот симптом также может говорить о заболевании сердца, печени или проблемах с сосудами ног.

9. Плохой аппетит.

Это общий симптом, который может проявляться в результате разных болезней. Но насыщение крови токсинами из-за дисфункции почек опять же может быть тому причиной.

10. Судороги в мышцах.

Они также могут быть вызваны нарушением баланса минеральных элементов (натрий, кальций) в крови, из-за дисфункции почек.

Если у вас есть какие-либо из этих симптомов, стоит проверить здоровье своих почек, обратившись к специалистам. Впрочем, проходить через такую проверку регулярно рекомендуется всем: это позволит распознать болезнь, если она есть, на ранних стадиях и эффективно её лечить. Запускать заболевания почек очень опасно!опубликовано econet

Автор Олег Соколенко

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