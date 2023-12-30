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Продукты для женского гормонального фона: рекомендации из Аюрведы

Автор: Econet 30 декабря 2023 6106
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Женское гормональное здоровье - залог красоты, нормальных функций организма и хорошего настроения. Какие продукты питания особенно рекомендованы женщинам для оптимального соотношения гормонов? Предлагаем список наиболее ценных продуктов.

Продукты для женского гормонального фона: рекомендации из Аюрведы

Предлагаем перечень продуктов питания, которые оказывают положительное воздействие на баланс гормонов в женском организме и рекомендации по их употреблению для эффективного усвоения.

Продукты для баланса гормонов в женском организме

2 ключевых гормона женщин

Эстрогены (эстрон, эстриол, эстрадиол) производятся в яичниках, отвечают за развитие репродуктивных органов и контролируют цикл менструаций. Работают в обновлении клеток, поднимают настроение, препятствуют накоплению холестерина на артериальных стенках. 

Прогестерон. Ключевая функция - развитие яйцеклетки и ее размещение в матке. Снижает сопротивляемость организма инфекциям, но его нехватка в организме чревата развитием женских болезней, ведущих к раковым заболеваниям.

Существуют и другие гормоны, которые играют важную роль в женском организме (ДГЭА, кортизол, тестостерон). 

Продукты для гормонального здоровья женщины

Бобовые культуры

Являются источником фитоэстрогенов. Перед приготовлением (желательно это сделать на ночь) замачиваем бобовые в воде. В процессе приготовления желательно добавить пряности фенхель, тмин, кориандр. Это позволит избежать нежелательного вздутия живота и газообразования.

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Продукты для женского гормонального фона: рекомендации из Аюрведы

Льняные семена

Содержат лигнаны - полифенолы, которые оказывают противоопухолевый эффект.  Лигнаны являются фитоэстрогенами и сильными антиоксидантами. Для баланса гормонов достаточно употреблять 2-4 ст. ложки семян ежедневно. Их можно есть целиком / перемалывать, добавлять в мед, кашу и прочие блюда.

Абрикосы / курага

Возмещают дефицит эстрогенов.

Кофе 

Повышает уровень эстрогена, хотя действие кофе имеет и свою негативную сторону.

Хмель

  • восстанавливает соотношение гормонов,
  • снижает уровень стресса,
  • оптимизирует функции нервной системы.

Сыр и молоко

Имеют в составе белки, жиры, углеводы. Рекомендуется пить теплое молоко примерно за час до отхода ко сну. Можно добавить мёд, куркуму, имбирь, шафран.

Тыквенные семечки и семечки подсолнечника  

Нормализуют гормональный баланс. Повышают уровень прогестерона. Не рекомендуется употреблять их на ночь, так как эти продукты плохо перевариваются и способствуют отложению жира.

Сухофрукты

  • продлевают молодость,
  • снижают проявления ПМС.

Рекомендуется перед употреблением замачивать сухофрукты в горячей воде.

Дыня, мандарины, виноград

Повышают уровень эстрогена.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Елена

      Для поддержания здоровья и нормализации гормонов, лучше специальный комплекс, причем не просто витамины, а еще минералы и экстракты растений должны быть в составе. Я сама курсом ледис формула менопауза усиленная формула принимаю. В составе витамин В9 (фолиевая кислота), растительные экстракты (красный клевер, витекс священный), они снижают нервозность, интенсивность приливов, повышают выработку коллагена, улучшается состояние кожи, уменьшаются морщины. Мне намного лучше сейчас, и морщинок меньше.

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