Продукты и витамины, которые помогут предотвратить развитие болезни Альцгеймера

Три диетических компонента, способствующих развитию деменции и болезни Альцгеймера, — это сахар (особенно обработанная фруктоза), зерно и транс-жиры.

Как отметил невролог доктор Дэвид Перлмуттер, автор книг «Еда и мозг» и «Кишечник и мозг», ваша диета и другие факторы образа жизни имеют серьезные последствия для риска развития болезни Альцгеймера.

Джозеф Меркола: транс-жиры и болезнь Альцгеймера

Действительно, согласно исследованию, опубликованному в журнале Lancet Neurology в 2011 году, до половины всех случаев болезни Альцгеймера можно было предотвратить, если принять во внимание изменяющиеся факторы образа жизни, такие как отсутствие физической активности, депрессия, курение, высокое кровяное давление, ожирение в среднем возрасте и диабет.

Показано, что три диетических компонента способствуют этой неврологической дегенерации: сахар (особенно обработанная фруктоза), зерновые и транс-жиры. Исследования клиники Майо, опубликованные в Журнале Болезни Альцгеймера в 2012 году, показали, что рацион, богатый углеводами, связан с повышением риска развития деменции на 89%, в то время как рацион с высоким содержанием здоровых жиров снижает риск на 44%.

Потребление транс-жиров увеличивает риск развития деменции

Совсем недавно исследования, опубликованные в октябрьском выпуске Neurology за 2019 год, обнаружили тесную связь между потреблением транс-жиров и распространенностью деменции и ее различных подтипов, включая болезнь Альцгеймера (БА).

В исследовании участвовали 1 628 японских пожилых людей в возрасте старше 60 лет. Ни у кого не было деменции в начале исследования, которое продолжалось в течение 10 лет. Уровни элаидиновой кислоты, биомаркера промышленных транс-жиров, в крови участников измеряли с помощью газовой хроматографии / масс-спектрометрии.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

На основании этих уровней были рассчитаны коэффициенты риска для деменции от всех причин, БА и сосудистой деменции с использованием модели пропорциональных рисков Кокса. Как сообщают авторы:

«Более высокие уровни элаидиновой кислоты в сыворотке были в значительной степени связаны с повышенным риском развития деменции от всех причин и БА после корректировки на традиционные факторы риска.

Эти ассоциации оставались значительными после поправки на диетические факторы, включая общее потребление энергии и насыщенных и полиненасыщенных жирных кислот».

Это увеличение риска не было незначительным. Как сообщает CNN, у людей с самым высоким квартилем уровня элаидиновой кислоты вероятность развития деменции была на 74% выше. У людей во втором по величине квартиле был на 52% более высокий риск. Не было обнаружено никакой связи между транс-жирами и сосудистой деменцией.

Из различных переработанных пищевых продуктов, которые, как было установлено, способствуют повышению уровня элаидиновой кислоты, наибольшую роль в этом сыграла выпечка, за которой следовали маргарин, конфеты, карамель, круассаны, немолочные сливки, мороженое и рисовые лепешки.

Доктор Ричард Айзексон, невролог и директор Клиники профилактики болезни Альцгеймера в колледже Уэйл Корнелл Медикал в Нью-Йорке, который не принимал участия в исследовании, прокомментировал выводы для CNN:

«В исследовании использовались уровни маркеров транс-жиров в крови, а не более традиционно используемые диетические опросники, что повышает научную достоверность результатов. Оно является важным, поскольку основано на предварительных данных о том, что потребление транс-жиров может увеличить риск развития деменции Альцгеймера».

Что такое транс-жиры?

Как было объяснено в CNN:

«… Искусственные транс-жиры создаются с помощью индустриального процесса, который добавляет водород в жидкие растительные масла, чтобы сделать их более твердыми (как полумягкий маргарин и кондитерский жир).

Пищевая промышленность любит транс-жиры, потому что их дешево производить, они долго хранятся и придают пище отличный вкус и текстуру. Помимо жареных продуктов, транс-жиры содержатся в сливках для кофе, пирожных, корочках пирогов, замороженной пицце, печенье, крекерах, бисквитах и десятках других переработанных продуктов».

Транс-жиры отличаются от ненасыщенного жира одной молекулой водорода на противоположной стороне углеродной связи. Это позиционное изменение ответственно за разницу в характеристиках жира и за повышенную опасность для вашего здоровья.

Помимо деменции, убедительные данные также связывают транс-жиры с воспалением и развитием резистентности к инсулину и сердечными заболеваниями (которые также являются факторами риска развития болезни Альцгеймера).

Столкнувшись с неопровержимыми доказательствами вреда, Управление по контролю за продуктами и лекарствами США исключило частично гидрогенизированные масла (основной источник транс-жиров) из списка «общепризнанно безопасных» (GRAS) пищевых ингредиентов в 2015 году и с 18 июня 2019 года производителям пищевых продуктов больше не разрешается использовать их в пищевых продуктах из-за их рисков для здоровья.

Однако переработанным продуктам, произведенным до этой даты, разрешено оставаться на рынке до 1 января 2021 года. (Даты варьируются в зависимости от того, были ли у производителей разрешения на «ограниченное использование» частично гидрогенизированных масел, но это окончательное число, после которого реализация должна прекратиться).

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

Тем не менее, это не означает, что транс-жиры были полностью исключены и больше не вызывают беспокойства. Более того, если пища содержит менее 0,5 грамма транс-жиров на порцию, производителям продуктов питания разрешается маркировать ее как свободную от транс-жиров.

Проблема в том, что многие эксперты согласны с тем, что не существует порога, ниже которого транс-жиры становятся безопасными. Чтобы определить, может ли продукт содержать транс-жиры, внимательно прочитайте список ингредиентов.

Любой продукт, содержащий частично гидрогенизированное растительное масло, обязательно должен содержать транс-жир, даже если на этикетке написано «Без транс-жиров». Жареная пища и выпечка в целом также вызывает подозрения. В качестве ведущего автора исследования доктор Тошихару Ниномия, профессор Университета Кюсю в Фукуоке, Япония, отметил в пресс-релизе:

«В Соединенных Штатах, небольшие количества, которые все еще разрешены в продуктах питания, могут накапливаться, если люди едят несколько порций этих продуктов, и транс-жиры все еще разрешены во многих странах».

Примеры полезных для здоровья жиров, которых стоит есть больше

Когда дело доходит до диетических жиров, помните простое правило: натуральное лучше всего. Следующие советы помогут убедиться, что вы едите жиры, не вредящие здоровью:

Используйте органическое сливочное масло (желательно из сырого молока травоядного скота) вместо маргаринов и растительных масел. Это здоровая пища, получившая необоснованно плохую репутацию.

(желательно из сырого молока травоядного скота) вместо маргаринов и растительных масел. Это здоровая пища, получившая необоснованно плохую репутацию. Гхи еще лучше, так как вы удаляете сухие вещества молока, с которыми у многих возникают проблемы. Это чистый жир без углеводов и это то, что я лично использую. Лучший способ приготовления: поместить его в стеклянную емкость в дегидраторе и не нагревать выше 100 градусов по Фаренгейту, чтобы сохранить качество.

Вы можете высосать сухие вещества молока с помощью стеклянной пипетки. Когда у вас получается топленое масло, вам даже не нужно хранить его в холодильнике, так как оно стабильно при комнатной температуре в течение многих недель.

Используйте органический пастбищный свиной жир для приготовления пищи и выпекания — В анализе 2015 года более 1000 сырых продуктов сырой свиной жир, также известный как свиное сало, занял восьмое место в списке наиболее полезных блюд из 100. Ценные питательные вещества, содержащиеся в сале, включают:

- Витамин D

- Омега-3 жиры

- Мононенасыщенные жиры (те же жиры, которые содержатся в авокадо и оливковом масле)

- Насыщенные жиры

- Холин

- Кокосовое масло — еще одно превосходное растительное масло, которое полезно для здоровья.

Обязательно ешьте сырые жиры, такие как авокадо, сырые орехи, сырые молочные продукты и оливковое масло. Также увеличьте потребление жиров омега-3 животного происхождения из сардин, анчоусов, скумбрии, сельди или аляскинского дикого лосося, или принимайте добавки, такие как масло криля.

Правильное питание может помочь предотвратить деменцию

В заключение, помните, что, в общем и целом, именно ваш образ жизни будет определять, будет ли ваш мозг поддерживать свою работу на протяжении всей жизни или с возрастом разовьет потенциально смертельное неврологическое заболевание, такое как болезнь Альцгеймера.

Что касается диеты, ключевые факторы, способствующие здоровью мозга на протяжении всей жизни, включают следующее. Со списком, который также включает другие предлагаемые изменения образа жизни, вы можете ознакомиться в статье «Как избыток железа повышает риск возникновения болезни Альцгеймера».

Ешьте настоящую пищу, в идеале органическую

Избегайте переработанных пищевых продуктов всех видов, поскольку они содержат ряд вредных для вашего мозга ингредиентов, включая рафинированный сахар, обработанную фруктозу, зерновые (в частности, глютен), растительные масла, ГМО ингредиенты и пестициды.

В идеале поддерживайте уровень добавленного сахара на минимуме, а общую фруктозу - ниже 25 г в день или не более 15 г, если у вас уже есть резистентность к инсулину / лептину или любые другие связанные с этим нарушения.

Выбирая органические продукты, вы сможете избежать синтетических пестицидов и гербицидов. Большинству также будет полезна безглютеновая диета, так как глютен делает ваш кишечник более проницаемым, что позволяет белкам проникать в ваш кровоток, где они повышают чувствительность иммунной системы и стимулируют воспаление и аутоиммунитет, что играет роль в развитии болезни Альцгеймера.

Замените рафинированные углеводы на полезные жиры

Важно понимать, что вашему мозгу на самом деле не нужны углеводы и сахара; здоровые жиры, такие как насыщенные животные жиры и омега-3 животного происхождения, гораздо важнее для оптимальной работы мозга.

Циклическая кетогенная диета имеет двойное преимущество: она повышает чувствительность к инсулину и снижает риск развития болезни Альцгеймера. Когда ваше тело сжигает жир в качестве основного топлива, образуются кетоны, которые не только очень эффективно сжигаются и являются превосходным топливом для вашего мозга, но и генерируют меньше активных форм кислорода и повреждающих свободных радикалов.

Подписывайтесь на наш канал VIBER!

Обратите внимание на виды жиров, которые вы едите. Избегайте всех транс-жиров или гидрогенизированных жиров, которые были модифицированы, чтобы продлить срок их хранения на полке продуктового магазина. Это включает маргарин, растительные масла и различные маслоподобные спреды. Примеры полезных жиров, которые можно добавить в свой рацион, вы можете найти в разделе выше.

Еда с ограничением по времени от шести до восьми часов — Периодическое голодание – это мощный инструмент, помогающий вашему телу вспомнить, как сжигать жир и восстановить резистентность к инсулину / лептину, которая является основным фактором, вызывающим болезнь Альцгеймера.

Держите уровень инсулина натощак ниже 3

Если у вас высокий уровень инсулина, скорее всего, вы потребляете слишком много сахара и вам нужно его сократить.

Оптимизируйте уровень омега-3

Потребление большого количества омега-3 жиров ЭПК и ДГК помогает предотвратить повреждение клеток, вызванное болезнью Альцгеймера, тем самым замедляя ее прогрессирование и снижая риск развития расстройства.

В идеале, необходимо проходить тест на уровень омега-3 один раз в год, чтобы убедиться, что вы находитесь в здоровом диапазоне. Ваш индекс омега-3 должен быть выше 8%, а соотношение омега-6 к 3 должно быть от 1:1 до 5:1.

Оптимизируйте уровень витамина D

Достаточное количество витамина D необходимо для правильного функционирования вашей иммунной системы для борьбы с воспалением, связанным с болезнью Альцгеймера, и, действительно, исследования показывают, что люди, живущие в северных широтах, имеют более высокий уровень смертности от деменции и болезни Альцгеймера чем те, которые живут в более солнечных областях, что говорит о том, что витамин D и / или пребывание на солнце являются важными факторами.

Если вы не можете получить достаточное количество солнечного света, ежедневно принимайте добавку витамина D3, чтобы достичь и поддерживать уровень в крови от 60 до 80 нг / мл. Тем не менее, нужно осознавать, что пребывание на солнце важно по причинам, не связанным с витамином D.

Ваш мозг реагирует на ближний инфракрасный диапазон солнечного света в процессе, называемом фотобиомодуляцией. Исследования показывают, что стимуляция мозга в ближнем инфракрасном диапазоне повышает когнитивные функции и уменьшает симптомы болезни Альцгеймера, в том числе на более поздних стадиях заболевания.

Доставка ближнего инфракрасного света в скомпрометированные митохондрии синтезирует факторы транскрипции генов, которые запускают восстановление клеток, а ваш мозг имеет наибольшую плотность митохондрий из всех органов в вашем теле.

Оптимизируйте уровень магния

Предварительные исследования предполагают, что уменьшение симптомов болезни Альцгеймера связано с повышением уровня магния в мозге. Имейте в виду, что единственная магниевая добавка, способная преодолевать гематоэнцефалический барьер, — это треонат магния.

Витамин B12

Согласно исследованию 2010 года, опубликованному в журнале Neurology, люди, которые потребляют продукты, богатые B12, могут снизить риск развития болезни Альцгеймера в последующие годы. Также было обнаружено, что очень высокие дозы витаминов B снижают потерю памяти, предотвращая усыхание мозга.

Ешьте много продуктов, богатых нитратами

Свекла и другие продукты, богатые нитратами, такие как руккола, приносят пользу вашему мозгу и могут стать мощным союзником в борьбе с болезнью Альцгеймера.Ваше тело превращает растительные нитраты в оксид азота, который усиливает насыщение кислородом, оказывает благотворное влияние на вашу кровеносную и иммунную системы и служит сигнальной или молекулой-мессенджером в каждой клетке вашего тела.

Бетанин в свекле также помогает предотвратить окисление, особенно вызываемое связью бета-амилоидов с медью, что может помочь предотвратить неправильное сворачивание и агрегацию бета-амилоида.

Предыдущие исследования также показали, что сырой свекольный сок помогает улучшить нейропластичность, прежде всего за счет увеличения кровотока и насыщения тканей кислородом. Оксид азота в качестве сигнальной молекулы позволяет клеткам вашего мозга лучше общаться друг с другом. Важно отметить, что свекла повышает оксигенацию соматомоторной коры, области мозга, которая часто поражается на ранних стадиях деменции.

Оптимизируйте свою кишечную флору

Чтобы сделать это, избегайте переработанных пищевых продуктов, антибиотиков и антибактериальных продуктов, фторированной и хлорированной воды и обязательно ешьте традиционно ферментированные и культурированные продукты вместе с высококачественным пробиотиком, если это необходимо.

Помните, что потребление мяса, выращенного на заводе, обеспечит вас остатками антибиотиков при каждом укусе. Мясо с ферм заводского типа также является предполагаемым переносчиком прионов, которые являются еще одним виновником болезни Альцгеймера.опубликовано econet

Автор Джозеф Меркола

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet