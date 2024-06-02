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Продукты, которые естественным образом помогают сбалансировать гормоны

Автор: Econet 02 июня 2024 6610
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Гормональный дисбаланс в организме негативно сказывается на физическом и психическом состоянии как женщин так и мужчин. Можно ли уравновесить гормоны при помощи пищевого рациона? Предлагаем перечень эффективных продуктов для поддержания нормального гормонального баланса.

Продукты, которые естественным образом помогают сбалансировать гормоны

Гормональный сбой может негативно отразиться на физическом и душевном состоянии человека. Оптимальный вариант нормализации баланса гормонов - это здоровый рацион питания, спортивные нагрузки и прием препаратов (при необходимости). Предлагаем перечень пищевых продуктов, которые помогут уравновесить гормоны в вашем организме.

Лучшие продукты для поддержки гормонального баланса  

Авокадо

Этот плод эффективно поддерживает баланс гормонов у женщин. Авокадо содержит высокую концентрацию бета-ситостерина, поэтому он помогает сбалансировать кортизол и контролировать показатель холестерина. Фрукт позитивно воздействует на гормоны, контролирующие менструальный цикл.

Брокколи

Брокколи - оптимальный вариант гормонально сбалансированного пищевого рациона. Этот овощ поможет сбалансировать содержание эстрогена, облегчит состояние при предменструальном синдроме у женщин. Отличается высоким содержанием кальция (Са).

Продукты, которые естественным образом помогают сбалансировать гормоны

Киноа

Это природный источник белка и клетчатки, незаменим при похудении. Киноа содержит сложные углеводы, поэтому поможет контролировать показатель инсулина и андрогенов.  

Орехи

Орехи и семечки необычайно полезны. Миндаль контролирует показатель холестерина, позитивно воздействует на эндокринную систему. Грецкие орехи имеют в составе полифенолы, поддерживающие сердечные функции.

Лосось

Омега-3 жирные кислоты и рыбий жир очень популярны среди женщин. Полезно употреблять жирные сорта рыбы, богатой Омега-3 как минимум 2 раза в неделю. 

Продукты, которые естественным образом помогают сбалансировать гормоны

Гранат

Продукт содержит высокую концентрацию антиоксидантов, блокирует избыток высвобождения эстрогена в организме и обеспечивает хорошее здоровье. 

Листовые зеленые овощи

Цветная капуста, салат, шпинат и проч. - это настоящий кладезь антиоксидантов. Зеленые овощи способствуют поддержанию оптимального баланса гормонов, предотвращают воспаление. Они способствуют борьбе со стрессом, являются источником железа (Fe) и клетчатки.  

Семена льна

Этот суперпродукт содержит много клетчатки, жирных кислот омега-3, антиоксидантов. Льняные семена - источник фитоэстрогенов, которые помогут облегчить менструальный цикл, состояние при остеопорозе.

Продукты, которые естественным образом помогают сбалансировать гормоны

Куркума

Куркума способствует снятию воспаления, поэтому помогает ослабить менструальные боли, боли при артрите. Эта добавка усиливает иммунный ответ организма и противодействие различным инфекциям. Куркума также помогает сбалансировать гормоны.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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