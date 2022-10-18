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Продукты, которые снижают уровень мочевой кислоты

Автор: Econet 18 октября 2022 6506
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При переваривании пищи в организме образуется мочевая кислота – органическое соединение на основе пуринов. В небольшом количестве она необходима для поддержания работы нервной системы и некоторых отделов головного мозга. Но при переизбытке происходит повреждение тканей суставов, желудка, печени, развивается подагра и другие заболевания.

Продукты, которые снижают уровень мочевой кислоты

При высоком уровне мочевой кислоты основной способ улучшить состояние – комплексная лечебная диета. Она основана на продуктах, которые активно связывают и выводят кристаллы из крови, очищают ткани и суставы. Полезные овощи не содержат пурины, поэтому быстро улучшают состояние при подагре, гипертонии, болезнях почек.

Чем опасна мочевая кислота

При переваривании белковой пищи или неправильном питании в организме накапливается большое количество мочевой кислоты. В норме она выводится с мочой и каловыми массами, но при переизбытке часть пуринового соединения откладывается на суставах. Это одна из основных причин подагры, мочекаменной болезни почек, артериальной гипертензии.

Среди основных причин накопления мочевой кислоты:

  • лишний вес;
  • нерациональное питание;
  • употребление большого количества сладостей;
  • алкоголизм;
  • побочное действие мочегонных препаратов.

Кристаллы мочевой кислоты часто образуются при излишней любви к копченостям, жирному мясу и рыбе, консервам. Определить уровень соединения можно с помощью лабораторных анализов. Их врачи назначают при жалобах на боли в суставах и пояснице, высоком давлении, подозрении на инфаркт миокарда.

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5 продуктов, понижающих уровень мочевой кислоты

Для снижения опасного показателя врачи рекомендуют специальную диету. Она позволяет контролировать состояние без лекарств, улучшает самочувствие, предотвращает необратимые изменения в суставной ткани. Для начала откажитесь от копченостей, красного мяса в любом виде, газированных сладких напитков. На втором этапе обязательно включайте в меню овощи, которые активно выводят мочевую кислоту.

Продукты, которые снижают уровень мочевой кислоты

Необычный артишок

Редкий гость на нашем столе лидирует по содержанию полезных антиоксидантов, которые связывают кристаллы мочевой кислоты. В овоще присутствуют микроэлементы, ускоряющие метаболизм, клетчатку для работы пищеварительной системы. Он дает легкий мочегонный эффект, не позволяя пуринам оседать на стенках почечных лоханок, глаз, суставов.

Продукты, которые снижают уровень мочевой кислоты

Целебный лук

Репчатый, порей, шалот – любой вид лука содержит полезные вещества, растворяющие кристаллы мочевой кислоты. При высоком уровне врачи рекомендуют готовить его в виде отвара, делать луковый суп или бульон, тушить, подавая в качестве густого соуса ко вторым блюдам. При лечебном курсе в сутки нужно использовать не менее 2 крупных луковиц.

Продукты, которые снижают уровень мочевой кислоты

Золотая тыква

Незаслуженно нелюбимый многими людьми овощ содержит огромное количество полезного каротина, ретинола, клетчатки, пектинов, цинка и витаминов А, С и Е. Тыква дает организму мощные антиоксиданты, защищающие от поражения суставы и ткани внутренних органов. Ее компоненты выводят пурины из печени, восстанавливая работу органа.

Тыкву для понижения уровня мочевой кислоты можно употреблять в любом виде. Запекайте и тушите, готовьте нежное пюре и цукаты, добавляйте в луковый суп. В качестве необычного перекуса врачи рекомендуют тыквенные семечки, содержащие антиоксиданты и минералы для нервной системы.

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Продукты, которые снижают уровень мочевой кислоты

Целебный сельдерей

При подагре полезный овощ следует употреблять ежедневно. Он стимулирует процесс очищения крови от токсинов, продуктов распада, холестерина, связывает молекулы мочевой кислоты, выводит их с мочой. Сельдерей незаменим при ожирении, атеросклерозе, защищает сосуды от отложения кристаллов на стенках. Добавляйте его в супы, салаты, овощные рагу, готовьте на завтрак свежие смузи.

Продукты, которые снижают уровень мочевой кислоты

Оранжевая морковь

По составу вкусный овощ приближен к тыкве и сельдерею, содержит бета-каротин, витамин А, антиоксиданты, улучшающие состав крови. Клетчатка поглощает и выводит мочевую кислоты из кишечника, нормализуя ее уровень при регулярном употреблении. Врачи советуют чаще делать из моркови салаты и блюда без термической обработки. На ужин приготовьте необычное пюре с добавлением свеклы, полезный десерт с медом и орехами.

Употребление овощей – основная часть диеты при высоком уровне мочевой кислоты. Благодаря клетчатке и антиоксидантам, они выводят вредные соединения, разрушают кристаллы, предотвращая болезни суставов и сосудов. В качестве приятного бонуса у пациентов нормализуется вес, повышается иммунитет и активность. опубликовано econet.ru

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье подагра питание мочевая кислота

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Комментарии (Всего: 1)
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      Полина

      По сути продукты то обычные - в целом полезные правила нужно соблюдать - отказ от жареного, сладкого. А для снижения уровня мочевины - травы самое лучшее средство. Мне в этом плане чай эвалар биo при повышенном содержании мочевой кислоты очень нравится, на фитомаркет ру заказываю. Там все самые эффективные алтайские травы собраны - для профилактики подагры лучше не придумаешь

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