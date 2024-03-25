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Проприоцепция для неспециалистов. Ровная спина за 10 секунд!

Источник: habr.com 25 марта 2024 7104
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Урок займёт 10-15 секунд и позволит вам найти то внутреннее ощущение, которое позволит удобно держать ровную спину стоя длительное время. Вы на собственном опыте сможете убедиться в том, стоит ли выделять отдельно проприоцепцию (суставно-мышечное чувство).

Проприоцепция для неспециалистов. Ровная спина за 10 секунд!

Одно из самых частых упражнений, применяемых для постановки ровной осанки рекомендует прислониться затылком, спиной, ягодицами, задней частью ног к стене и, запомнив положение, сохранять его во время стояния и ходьбы.

Упражнение для ровной спины

Большинство пробовало такие упражнения на себе и многие из вас помнят, как сложно было удерживать ровную спину и как быстро осанка возвращалась в прежнее состояние. Если забыли это чувство скованности, неудобства и большого расхода энергии – можете повторить данное упражнение перед уроком.

Проприоцепция для неспециалистов. Ровная спина за 10 секунд!

Итак, обещанный урок на 10-15 секунд!

Встаньте, посмотрите на свою осанку в зеркало или попросите сфотографировать себя в профиль, почувствуйте положение частей своего тела относительно друг друга.

Поставьте ноги вместе, пятки и носки, расставьте руки буквой «Т» и качнитесь только в голеностопных суставах вперёд, не отрывая пятки от пола, останьтесь на несколько секунд в таком положении «пизанской башни» и вернитесь в исходное положение, опустите руки.

Посмотрите в зеркало или сделайте контрольный снимок, заметьте результат. Внешне будет заметно выстраивание спины по одной прямой линии, но это только внешний эффект. 

Внутреннее ощущение необычного удобства и ровности такой осанки – вот основной бонус правильного использования проприоцепции для обучения хорошей осанке.

Естественно, старые привычки постепенно вернут положение спины в обычное положение, однако вы уже знаете, как вспомнить внутреннее ощущение ровности за 10 секунд.

Первоначально эффект сохраняется 3-5 минут, со временем, выполняя уроки на развитие проприоцептивных навыков, привычная осанка стоя поменяется на более ровную.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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здоровье осанка спина упражнение

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