Простая техника для восстановления капиллярной сети и ускорение кровообращения

Массаж стоп с восстановлением капилляров поможет обеспечить организм жизненной силой. Это очень полезная для здоровья манипуляция. Как правильно выполнять массаж стоп? Существуют ли какие-то особенности в его технике? Давайте узнаем прямо сейчас.

Массаж стоп с восстановлением капилляров поможет обеспечить организм жизненной силой. Это очень полезная для здоровья манипуляция. Как правильно выполнять массаж стоп? Существуют ли какие-то особенности в его технике? Давайте узнаем прямо сейчас.

Техника капиллярного массажа стоп

Необходимо принять исходное положение: сесть на пол, для удобства подложить под себя какую-нибудь подушку. Спина должна быть прямая, нижние конечности скрещены, левая нога расположена снаружи относительно правой.

1. Растяжение

Поднять левое колено, переплести пальцы и применить их для поддержки бугорка у основания большого пальца левой ноги (как показано на рисунке).

Необходимо отталкивать ступню от рук, максимально выпрямить ногу. Нужно ощутить вытягивание мускула в нижней конечности и в бугорке у основания большого пальца и после этого чуть-чуть задержаться. Важно отмечать собственные ощущения. Далее необходимо плавно (не резко) опустить ногу обратно на пол.

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А теперь повторить упражнение для правой нижней конечности. Скорее всего, у вас выйдет не сразу. Не расстраивайтесь. Постоянное повторение данных действий даст чувство циркуляции энергии в ногах.

2, Массаж стоп

Следует уложить левую ногу на правую. Левая голень находится на правом бедре. Необходимо фиксировать стопу правой рукой за пятку и удерживать пальцы нижних конечностей левой рукой. Начать интенсивно вращать пальцы по окружности, попеременно в обоих направлениях. Далее нужно увеличить радиус вращения таким образом, чтоб как пальцы нижних конечностей, так и бугорок у основания большого пальца имели возможность уклоняться вперед и назад. Стопа релаксируется в процессе подобного движения.

Если имеются так называемые «шпоры» (иначе говоря, отложения солей в области пяток), то указанное упражнение будет очень кстати. Оно разминает стопу, способствует преодолению болевых ощущений при ходьбе.

3. Массаж пальцев ног

Начать массировать пальцы левой ноги. Массировать следует подушечками пальцев, движения должны быть с определенным легким давлением. Далее нужно массировать отдельно каждый палец отдельно от основания в направлении к подушечке. Массировать следует вращательно или использовать так называемое прямое давление (как вам удобнее). Также нужно плавно потянуть каждый палец, как бы вытягивая.

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Не стоит пропускать зоны, где палец нижней конечности переходит в подошву. Хорошо массировать большим пальцем руки или костяшками.

Далее надавить на 4 пары точек между костями у оснований пальцев нижних конечностей (смотрите рисунок, точки №1–8) посредством большого пальца, которые прикладывается к подошве, и среднего - движущегося по стопе. Пальцами нужно надавливать в одно и то же время на симметричные точки.

Перемещаться к бугорку у большого пальца. Далее задействовать большие пальцы верхних конечностей, сильно надавливая на каждый сустав. Постараться тщательно вдавливать мягкие места бугорка у основания большого пальца.

Точка 9 (смотрите рисунок, точки №№9-14) на подошве стопы заслуживает особого внимания. Она находится позади выпуклости большого пальца. При массаже следует регулировать силу давления от сильного до среднего.

Ослаблять давление на точку нужно постепенно. Удерживая большой палец верхней конечности на точке 9, нужно расположить указательный палец на точке 10 с наружной области стопы. А теперь проработать обе точки одновременно.

Установить большие пальцы рук на бугорок у основания большого пальца нижней конечности (смотрите рисунок). Применить другие пальцы для надавливания на внешнюю область стопы. Далее переместить большие пальцы верхних конечностей к подъему и массировать вращательным надавливанием. Далее следует промассировать поочередно все наружные области стопы. Касается точек №№11, 12, 13,14.

Вернуться к подошве. Посредством костяшек (то есть суставов) и кулака правой руки следует промассировать, применяя давление, поверхность подошвы. Не пропустить точку 15 (смотрите рисунок) в центре подошвы.

Большими пальцами верхних конечностей погладить подошву в диагональном направлении. Старайтесь не прекращать контакт между руками и стопой в процессе указанного движения. Далее погладить стопу в диагональном направлении от пятки до бугорка у основания большого пальца. Поглаживать следует медленно. Дыхание при этом замедленное, живот должен быть расслаблен.

Проделать такой же массаж для другой нижней конечности.

Массаж рефлекторных зон стоп

Известно, что в области стоп имеется множество нервных окончаний, конкретные места стоп транслированы на внутренние органы. Из этого следует, что, воздействуя на конкретные места стоп, мы стимулируем функции соответствующих органов. Область стопы, на которую планируется действовать, выявляется посредством нажатия пальца (нужно почувствовать болевую реакцию).

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Перед рефлекторным массажем стопы следует пальцами верхних конечностей ощупать подошвы с целью выявить так называемые болевые зоны. Массаж осуществляется кончиками пальцев. Пальцы проделывают круговые движения. Если необходим более энергичный массаж, следует надавливать большим пальцем.

Массируются непременно две стопы, если имеет место гипертония. Массировать следует именно те участки, расположенные на стопе, в которых ощущается боль при надавливании.

К примеру, зона, транслируемая на почки, расположена ориентировочно в центре свода стопы и слегка сдвинута внутрь. Здесь «работает» область мочеточника. Она идет под углом внутрь и вниз, в сторону пятки.

В начале пятки указанная зона перетекает в зону мочевого пузыря. Установив болевые точки, можно массировать их 0,5-1 мин. дважды-трижды в день в продолжение месяца или полутора месяцев.

Если имеются трудности с собственноручным массажем стопы, можно приобрести в аптеке специально предназначенный для этой цели валик. С его помощью будет удобнее проводить массаж.*опубликовано econet.ru.

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