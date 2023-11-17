Простая техника, которая успокоит ум и оздоровит весь организм

Эту древнюю технику применяли на Востоке, чтобы снять болевые ощущения, но она приносит положительный эффект, когда нужно избавиться от старых привычек и приобрести новые. Постукивая зону височной кости, вы улучшаете восприимчивость мозга к новым знаниям. Эти движения помогут успокоить зону нервной системы, которая поддерживает прежние привычки, и легче усвоить новые.

В семидесятых годах прошлого столетия, основатель кинезиологии Гудхарт выяснил, что при постукивании по линии шва черепа, можно изменить процессы, проводящие сенсорную информацию. При самовнушении или проговаривании важной установки и одновременном постукивании по нужным центрам, можно настроить ум так, чтобы он стал наиболее восприимчивым.

Как делать простукивания

Постукивание по вискам также можно настроить, исходя из различий в работе полушарий головного мозга. Височная доля слева будет сильнее реагировать на заявления, выраженные в негативной или критической форме. Поэтому, их надо выстукивать слева. А так как правое полушарие лучше реагирует на позитивные, доброжелательные заявления, то их следует сопровождать простукиваниями справа. Для левшей – наоборот.

Для начала сделайте четкое определение того, что хотелось бы изменить. Это может быть установка, автоматическая реакция, состояние здоровья или привычка. Сформулируйте высказывание, как если бы это уже имелось. Это то, что вы сейчас еще не имеете, но хотите иметь. Например: «При любых провокациях, я остаюсь спокойной и уравновешенной». Хорошо поможет, если это утверждение еще и записать.

Теперь опять произнесите его, но используя негативные значения или слова «нет, никогда». Например: «Я больше никогда не поддамся провокациям». Главное, чтобы смысл высказывания оставался положительным. Выполните упражнение в течение одной минуты.

1.Начиная с левой области виска к затылку, стучите по голове с левой стороны подушечками трех средних пальцев. При простукивании, высказывайте отрицательное заявление, стараясь говорить в ритме стука. Движения должны быть не слишком сильными, но твердыми, чтобы подушечки отскакивали от кожи. Сделайте 5 раз, каждый – проговаривая заявление.

2. Проделайте такие же движения с противоположной стороны, проговаривая позитивное высказывание.

3. Повторите упражнение несколько раз за день. Чем быстрее вы хотите внедрить вашу новую привычку, тем больше простукиваний совершайте.

Как работает височное простукивание

Простукивание висков, используя комбинацию повторений, самовнушений и неврологических перепрограммирований, воздействует не только на мозговую активность, но и на энергетические каналы человеческого организма. Заявление о намерении впечатывается во все системы тела. Выполняя простукивания, вы пользуетесь самым простым и надежным способом изменения привычного поведения, которые сложно преодолеть только волевым усилием. Таким образом, можно настроить не только привычки, но и изменить работу внутренних органов, улучшить самочувствие, оздоровить организм.

Кроме простукиваний, височные точки можете поглаживать без произнесения высказываний. Это напитает их энергией и успокоит. Прикоснитесь подушечками пальцев к вискам с обеих сторон, и погладьте эти места, при этом, совершая глубокие вдохи и выдохи.

Когда вы хотите поддаться своей вредной привычке, например, съесть что-нибудь калорийное или поддаться другому желанию, то одновременно поглаживайте височные точки, глубоко вдыхая и выдыхая. После этих простых движений, люди ощущают насыщение и избавляются от потребности.опубликовано econet

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