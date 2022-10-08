Простая техника ОМОЛОЖЕНИЯ, которая повернет время вспять

В этой статье вы узнаете об американской методике «омолаживающих прикосновений» — косметическом самомассаже, который улучшает не только внешний вид кожи, но и состояние организма в целом. Каждая женщина желает сохранить красоту, «остановить время», а то и повернуть его вспять. Не ленитесь — и всё у Вас получится!

Не надо думать, что только косметические средства и пластические операции способны сделать вас всегда молодой и красивой. Остановить стрелки часов и заставить их вести обратный отсчет в вашу пользу могут ваши… руки и массажные техники. И сегодня мы поговорим о американской методике «омолаживающих прикосновений» — косметическом самомассаже для улучшения состояния кожи, предотвращения увядания, старения, устранения различных дефектов. Косметический массаж улучшает не только внешний вид кожи, но и состояние организма в целом.

Американская методика "Омолаживающие прикосновения"

Подготовительный этап - массаж зубной щеткой

Основной комплекс - Омолаживающая рефлексотерапия

Точки красоты и здоровья

Омолаживающие прикосновения улучшают газообмен, крово- и лимфообращение, все обменные процессы в коже и в мягких тканях, расположенных под кожей.

Мы в ВКОНТАКТЕ! Подписывайтесь!

Подготовительный этап - Массаж зубной щеткой

Возьмите зубную щетку, желательно с натуральной щетиной, ошпарьте теплой водой, чтобы щетина была мягкой.

Очистите лицо тоником или молочком.

Выполняйте массажные движения по линиям, которые указаны на рисунке

Выполняйте прямые продольные и кругообразные движения от центра лица к краям, избегая нежную кожу вокруг глаз.

Выполняйте массаж 5–6 минут.

Закончите массаж похлопывающими движениями щетки по всему лицу.

Протрите лицо кубиком льды.

Нанесите питательный крем.

Основной комплекс - Омолаживающая рефлексотерапия

Что такое рефлексотерапия?

Американские рефлексотерапевты рекомендуют для «оживления» лица, тонизирования кожи, снятия усталости и нормализации состояния нервной системы в течение 2–3 минут «пройтись» по следующим рефлекторным точкам :

точка 1 – яремная выемка;

точки 2 – шейные точки;

точки 3 – точки соединения челюсти и шеи;

точка 4 – точка нижней части подбородка;

точка 5 – точка центра подбородка;

точки б – точки основания нижней челюсти;

точки 7 – точки скуловой кости;

точки 8 – точки вершины носогубной складки;

точки 9 – точки нижней области глазницы;

точки 10 – точки верхней области глазницы;

точка 11 – точка границы лба и волосяного покрова.

Тонизируйте эти точки легкими надавливаниями или кругообразными массирующими движениями.

Точки красоты и здоровья

Точка «третий глаз»

Местоположение: Она находится на срединной линии лба, чуть выше надбровного пространства

Функции:

нажатие на эту точку подготавливает организм к позитивным омолаживающим изменениям;

стимулирует работу гипофиза;

развивает чувственное восприятие мира;

способствует разглаживанию лобных морщин.

Воздействие: Прикладывайте кончики обоих указательных (или средних) пальцев к этой точке с двух сторон в течение 1–2 минут.

Точки носогубные

Местоположение: Точки расположены по сторонам самых широких участков крыльев носа, у краев ноздрей.

Функции:

тонизирует энергию носогубных частей щек;

освобождает диафрагму, легкие и сердце от нагрузок;

ослабляет нервное напряжение.

Воздействие: Надавливайте на эти точки кончиками указательных пальцев в течение 1 минуты. Когда вы надавливаете на эти точки, кончики пальцев должны быть направлены в сторону скуловых костей.

Точки в уголках рта

Местоположение: Крайние точки уголков губ.

Функции:

• способствует поддержанию формы губ;

• препятствует опущению книзу уголков рта;

• нормализует работу мочеполовой системы;

• освобождает от негативное энергии.

Воздействие: Надавливайте на точку кончиками средних пальцев в течение 1 минуты в режиме: 2 секунда – надавливание, 1 секунда – отдых.

Точки околоушные

Местоположение: Точки расположены в мягком углублении, которое обычно находится под ушной мочкой на стыке между нижней челюстью и сосцевидным отростком височной кости .

Функции:

способствует сохранению формы лица;

улучшает пищеварение;

насыщает организм энергией.

Воздействие: Надавливайте на точку кончиками средних пальцев в течение 1 минуты в режиме: 1 секунда – надавливание, 1 секунда – отдых.

Точки височные

Местоположение: Точки находятся в месте пересечения двух удлиненных линий – горизонтальной линии, идущей от зрачка через внешний угол глаза, и изогнутой линии, опускающейся вниз от концов бровей

Функции:

улучшает приток крови к головному и спинному мозгу;

способствует нормализации зрения.

Воздействие: Производите вращательные надавливающие движения подушечками указательных и средних пальцев в течение 1–2 минут.

Точка теменная

Местоположение: Точка находится в верхней части головы, в центре верхней чакры (там, где в младенчестве находился большой родничок). Чтобы найти эту точку, поместите нижнюю часть ладони одной руки на переносицу, а средний палец вдоль срединной линии, кончик этого пальца коснется именно теменной точки.

Функции:

способствует притоку космической энергии;

нормализует работу гипофиза;

налаживает половую функцию;

способствует омоложению организма.

Воздействие: Производите вращательные надавливающие движения подушечками указательного и среднего пальцев в течение 1–2 минут.

Каждая женщина желает сохранить красоту, «остановить время», а то и повернуть его вспять.

Не ленитесь — и всё у Вас получится!опубликовано econet.ru.

По материалам книги «Омолаживающий самомассаж для лица и тела». Ольга Дан

Подписывайтесь! Мы в Одноклассниках!

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление - мы вместе изменяем мир! © econet