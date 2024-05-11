Простая техника оздоровления на энергетическом уровне

Жизненная энергия перемещается по организму по определенной системе, которая обладает огромными запасами прочности. Его основные меридианы являются энергетическими проводниками, а запасные, регулируют ее скорость и направление. Кроме этого, задний и передний срединные каналы, являются запасными сосудами, для циркуляции энергетических запасов.

Заболевания энергетических каналов

Застои в срединных меридианах начинаются незаметно. Ощущение боли проявляется только тогда, когда канал не только зашлакован, но и появились проблемы с оттоком крови. Вследствие этого появились отечности тканей, которые пережали нервные корешки. Перенапряжение в точках пересечения, например, в поясничной части, случается неожиданно. Переднесрединный канал связывается с позвоночным столбом и несет ответственность за все поражения функций позвоночника.

К ним относятся:

ограничение подвижности позвоночного столба;

спастические боли в мышцах спины – бывают при слишком большом скоплении энергии;

головные боли, тяжесть, дрожь – характерны для недостатка энергии;

нарушения работы и здоровья органов, которые находятся рядом с меридианом.

Для восстановления нормальной работы, требуется наладить активное движение энергии по «чудесным» каналам – заднесрединному и переднесрединному. Для этого выполняются упражнения, которые способны оздоровить организм человека на энергетическом уровне.

10 ударов ладонями для здоровья

Комплекс рекомендуется выполнять шесть раз, но при отсутствии свободного времени, его можно уменьшить.

1.Удар в центр ладони

Хлопнуть в ладоши семь раз. Ударьте семь раз в центральную точку левой ладони костяшкой фаланги указательного пальца. Это активизирует сердечную деятельность.

Переходная часть – хлопните три раза в ладоши.

2. Удар в центр ладони

Сделайте семь ударов сгибом фаланги указательного пальца в центр правой ладони. Для улучшения здоровья сердца. Выполните переходную часть.

3. Удары кончиками пальцев

Ударьте концами пальцев обеих кистей о противоположные пальцы семь раз. Так вы улучшите сердечную деятельность и укрепите защитные силы организма. Сделайте три хлопка ладонями.

4. Удары перепонками

Вложите пальцы обеих кистей друг в друга, касаясь перепонками пальцев. Проделайте семь ударов по перепонкам. Это поможет нормализовать давление. Похлопайте три раза.

5. Удары «Пасти тигра»

Прикоснитесь перепонками между больших и указательных пальцев (ладони составляют перпендикуляр друг к другу). Ударьте ими семь раз. Этим вы улучшите деятельность легких и кишечного тракта. Сделайте переход.

6. Удары основаниями ладоней

Сожмите руки в кулаки. Прикоснитесь запястьями с внутренней стороны друг к другу. Проделайте семь ударов. Этим вы активизируете меридиан перикарда и устраните бессонницу. Хлопните три раза.

7. Удары поверхностями кистей

Большие пальцы рук прижмите к центру ладоней. Всеми боковыми поверхностями, которые начинаются от конца указательного пальца и идут до основания большого пальца, ударьте друг о друга семь раз. Это восстановит здоровье кишечника. Сделайте переход.

8. Удары кулаками

Сожмите ладони в кулаки. Поверните их сложенными пальцами вверх и прижмите друг к другу боковыми поверхностями, сложенные мизинцы должны соприкоснуться. Теперь проделайте семь ударов. Так вы улучшите здоровье всей спины и поясничного отдела. Хлопки три раза.

9. Удары тылом ладоней

Сомкните кисти рук тыльными поверхностями. Все пальцы должны совпадать. Сделайте семь ударов друг о друга. Это тоже восстановит здоровье позвоночника. Хлопните три раза.

10. Удары по тылу правой ладони

Левую тыльную поверхность кисти положите на правую тыльную часть ладони. Ударьте по правой кисти семь раз. Для улучшения здоровья спины.

После этого, в медленном темпе, хлопните в ладоши семь раз, завершая комплекс.

Чтобы активировать все энергетические меридианы, разотрите стороны рук, начиная с внешней, затем внутреннюю поверхность. Движения следует делать от плеч и опускаться до пальцев. Сделайте по два подхода. опубликовано econet

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