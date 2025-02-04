Простое средство для борьбы с болезнями щитовидной железы

Нарушение в работе щитовидной железы может привести к такому заболеванию, как гипертиреоз которое в дальнейшем приведет к сложному лечению и изменению привычного образа жизни.
Болезни щитовидной железы досаждают многим. Но первенство в зоне риска занимают женщины из-за изменений на гормональном уровне. Щитовидная железа отвечает за секрецию тироксина (Т4) и трийодтиронина. Хороший баланс этих гормонов отражается непосредственно на обмене веществ организма. А нарушение в деятельности щитовидки приводит к такому заболеванию, как гипертиреоз которое в дальнейшем приведет к сложному лечению и изменению привычного образа жизни.
Во избежание подобных нарушений и поддержания нормальной деятельности щитовидной железы достаточно систематически употреблять мед и орехи.
Орехи – это полезный продукт для здоровья, начиная с 3-х летнего возраста. Этот продукт помогает регулировать работу щитовидной железы. Также он известен как помощник, регулирующий показатель холестерина в организме.
Для лучшего результата стоит употреблять в пищу молодые орехи, у которых еще мягкая скорлупа. Ведь именно в них содержится рекордное количество селена.
Регулярное употребление меда будет продолжительное время поддерживать мозговую деятельность в активном режиме и поможет нормализовать работу печени. А что хорошо для печени, то и щитовидной железе не помешает.
Мед также выступает в качестве сильного детоксификатора организма. Что важно, ведь на щитовидную железу приходится основная нагрузка от воздействия окружающей среды. Особенно если человек обитает в мегаполисе и употребляет покупные продукты в пищу.
Еще мед – это мощный стимулятор выделения омега-6 жирных кислот, которые регулируют гормональную деятельность организма.
Также мед хорош в качестве заменителя сахара. Ведь, как известно, сахар, пагубно влияет на печень. Тем самым создается дополнительная нагрузка на щитовидную железу. А заменив сахар медом – можно убрать эту ненужную нагрузку.
Ингредиенты:
Как сделать:
Это средство можно употреблять каждое утро натощак по 2 чайных ложке. Утренний прием можно заменить вечерним, добавив кусочек ржаного хлеба. опубликовано econet
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Источник: https://econet.ru/
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