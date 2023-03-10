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Простое упражнение для хорошей осанки

Автор: Econet 10 марта 2023 6128
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Правильной осанкой называют способность поддерживать прямую спину без каких-либо мышечных усилий. Если для того, чтобы держать спину ровной, вам требуются дополнительные силы или вы чувствуете напряжение в позвоночнике, то, скорее всего, имеются нарушения осанки.

Простое упражнение для хорошей осанки

Плохая осанка может стать причиной многих заболеваний. Искривления позвоночника портит внешний вид, нарушает походку. При сутулости происходит выпячивание живота и впадение грудной клетки, что препятствует полноценной вентиляции легких. Регулярно выполняя простые дыхательные упражнения для осанки, вы сможете выпрямить позвоночник, уменьшить сутулость и избавиться от болей в спине.

Дыхательная гимнастика для осанки

1. Наклоны стоя

Исходная позиция – стоя, руки отведите за спину, пальцы переплетите. Переверните кисти ладонями вниз, сделайте глубокий вдох. Делая выдох, выполните наклон вперед, одновременно поднимайте соединенные руки максимально вверх.

Следите, чтобы руки оставались прямыми до конца упражнения, они не должны сгибаться в локтях. Голову наклоняйте вперед, старайтесь прямые руки держать повыше. Зафиксируйте это положение на несколько секунд, одновременно задерживая дыхание. Не разжимая ладоней, медленно выпрямляйтесь. Повторите выполнение всех движений несколько раз.

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Простое упражнение для хорошей осанки

2. Наклоны на коленях

Исходная позиция – сядьте на колени. Выполните все движения, как в первом упражнении. При наклонах вперед лоб должен коснуться поверхности пола.

Это упражнение дает прекрасный лечебный эффект. При регулярном выполнении ваша талия станет гибкой, упражнения укрепит мышечный корсет и уменьшит проявления сутулости. Его можно выполнять, как для лечения нарушений осанки, так и для ее профилактики, особенно в детском возрасте.опубликовано econet

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Источник: https://econet.ru/

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здоровье дыхательное упражнение осанка позвоночник

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