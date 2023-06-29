Простой способ понизить кровяное давление и защитить печень

Люди, которые регулярно потребляют пробиотики (в виде йогурта, кефира или добавок), как правило, имеют более низкое кровяное давление, чем те, кто их не потребляет. Недавнее исследование показывает, что регулярное потребление кефира понижает кровяное давление, улучшает структуру кишечника и уменьшает воспаление в центральной нервной системе.

Ваши кишечные бактерии являются частью иммунной системы и исследователи обнаружили, что микробы всех видов играют инструментальную роль в вашем здоровье. Полезные бактерии также контролируют рост болезнетворных бактерий, конкурируя за пропитание и места закрепления в толстой кишке.

Джозеф Меркола: могут ли пробиотики понизить давление?

Влияние пробиотиков на функцию печени

Пробиотики помогают нормализовать кровяное давление

Пробиотики влияют на ваше здоровье во многих отношениях

Заведите привычку есть ферментированные продукты каждый день

Пять стратегий улучшения здоровья кишечника

Это очень важно, так как патогенные бактерии и другие менее полезные микробы могут нанести вред вашему здоровью, если они одержат верх. Это также может повлиять на ваш вес. Кроме того, ваш кишечный микробиом, который содержит в 100 раз больше генов, чем общий геном вашего организма, участвует в важных химических реакциях, которые не могут быть выполнены ферментами вашего кишечника, в том числе ферментация и уменьшение сульфатов.

Последние опубликованные исследования показывают, что полезные бактерии кишечника, также известные как пробиотики, приносят пользу функции печени и помогают снизить кровяное давление.

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Влияние пробиотиков на функцию печени

Хотя много исследований было сосредоточено на влиянии кишечных бактерий на здоровье желудочно-кишечного тракта, недавние анализы, представленные на заседании экспериментальной биологии в 2018 году в Сан-Диего показывают, что пробиотики также влияют на функцию печени.

Это исследование было сосредоточено в основном на пробиотиках, которые называются лактобактерии рамнозус GG (LGG), которые можно найти во многих коммерческих пробиотических добавках.

Мышам сначала давали пищу с добавлением LGG в течение двух недель, а затем токсичную дозу парацетамола, который, как известно, вызывает серьезное повреждение печени за счет увеличения окислительного стресса. Интересно, что животные, которые предварительно принимали LGG, имели гораздо меньше повреждений печени, чем остальные, при введении повышенной дозы парацетамола.

По словам ведущего автора Бежан Саиди, докторанта в Университете Эмори, «Введение пробиотиков LGG мышам улучшает антиоксидантную реакцию печени, защищая ее от окислительного повреждения, полученного с помощью таких препаратов, как ацетаминофен».

Предыдущие исследования на животных также показали, что LGG помогает защититься от алкогольной и неалкогольной жировой болезни печени, последняя из которых обусловлена диетой с высоким содержанием сахара и обработанных пищевых продуктов.

Более ранние исследования той же команды раскрывают механизм этой находки. Оказывается, LGG защищает печень от окислительного повреждения, активизируя Nrf2, биологический горметик, который запускает супероксиддисмутазу, каталазы и другие внутриклеточные антиоксиданты.

Nrf2 не только снижает воспаление, но и улучшает митохондриальную функцию и стимулирует их биогенез. Помимо потребления пробиотиков, содержащих LGG, Nrf2 также может быть активирован с помощью:

Потребления повышающих уровень Nrf2 пищевых соединений, таких как сульфорафан из крестоцветных овощей, продуктов с высоких содержанием фенольных антиоксидантов, омега-3 жиров длинной цепи DHA и EPA, каротиноидов (особенно ликопена), соединений серы из лука, изотиоцианатов из капусты и продуктов, богатых терпеноидами

Выполнения упражнений высокой интенсивности, которые активируют сигнальный путь оксида азота (NO), например, упражнение сброса NO

Многодневного водного поста и прерывистого голодания

Молекулярного водорода

КБД масла

Пробиотики помогают нормализовать кровяное давление

Другие недавние исследования предполагают, что регулярное потребление пробиотиков может облегчить гипертонию (высокое кровяное давление). Один предыдущий анализ девяти исследований, тщательно изучил связь между пробиотиками и артериальным давлением и показал, что люди, которые потребляют пробиотики на регулярной основе (в виде йогурта, кефира или добавки), как правило, имеют более низкое кровяное давление, чем те, кто их не потребляет.

В среднем, их систолическое артериальное давление (верхнее число в показании) было на 3,6 миллиметров ртутного столба (мм рт.ст.) ниже, а диастолическое (нижнее число) - на 2,4. Наиболее значительные преимущества проявлялись у тех, чье давление было выше, чем 130/85, а пробиотики, которые содержали различные бактерии, снижали артериальное давление в большей степени, чем состоящие из одного типа бактерий.

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Другое исследование на животных, опубликованное в прошлом году, обнаружило, что пробиотик Lactobacillus Murinus эффективно предотвращает чувствительную к соли гипертензию путем модулирования клеток TH17. (Другие исследования показали, что потребление большого количества соли подавляет Lactobacillus Murinus, тем самым способствуя гипертонии). По мнению авторов:

«В соответствии с этими результатами, уменьшение потребления соли в экспериментальном исследовании на людях снижало выживание в кишечнике лактобактерий spp., увеличивало количество клеток Th17 и повышало артериальное давление.

Наши результаты связывают потребление большого количества соли с осью кишечник-иммунная система и выделяют кишечный микробиом в качестве потенциальной терапевтической мишени для противодействия заболеваниям, чувствительным к соли».

Пробиотики влияют на ваше здоровье во многих отношениях

В последние годы все больше исследований показывают, что микробиом кишечника имеет поистине огромное влияние на здоровье и благополучие. Помимо улучшения функции печени и снижения артериального давления, полезные бактерии:

Модулируют иммунную реакцию и повышают иммунную функцию

Помогают телу производить витамины и впитывать минералы

Помогают в выведении пестицидов

Контролируют астму и снижают риск аллергии

Снижают риск пародонтоза более чем на 50 процентов

Влияют на активность сотен генов, помогая им выражаться позитивным, борющимся с болезнями способом

Приносят пользу вашему настроению и психическому здоровью

Повышают потерю веса и снижают риск ожирения

Снижают у детей риск поведенческих проблем и аутизма

Снижают риск диабета 1 и 2 типа

Уменьшают воспаление

Улучшают качество сна

Уменьшает риск некоторых видов рака, особенно рака толстой кишки. Бутират, жирная кислота с короткой цепью, которая создается, когда микробы ферментруют пищевые волокна в вашем кишечнике, вызвает запрограммированную гибель раковых клеток толстой кишки, а кисломолочные продукты могут снизить риск развития рака мочевого пузыря примерно на 29 процентов

Защищает от недостатка питательных веществ

Увеличивает производство гормона фактора роста

Сокращает частоту и продолжительность инфекций у спортсменов

Предотвращает и контролирует вагинит у женщин

Уменьшает риск преждевременных родов у беременных женщин

Уменьшает риск воспалительных заболеваний кишечника

Снижает риск рецидива инфекций мочевого пузыря и ушей

Улучшает и предотвращает хроническую диарею

Заведите привычку есть ферментированные продукты каждый день

По всем этим и многим другим причинам, я рекомендую диету, богатую цельными, необработанными продуктами наряду с ферментированными или кисломолочными. Высококачественные пробиотические добавки также могут быть полезны при восстановлении здорового баланса микробиоты - особенно при приеме антибиотиков.

Имейте в виду, однако, что есть большая разница между традиционно ферментированными продуктами и коммерчески обработанными и пастеризованными, к которым пробиотики просто добавляются.

Последние не так эффективны и полезны, как первые. К счастью, приготовить собственные ферментированные продукты дома довольно легко, и очень дешево.

В качестве общей рекомендации, ешьте от четверти до половины чашки (2-4 унции) ферментированных овощей или другой культурированной пищи, такой как сырой йогурт или кефир, с одним или тремя приемами пищи в день. Равномерность важна для пользы для здоровья. Как было отмечено в мета-анализе упоминавшемся ранее, то, что пробиотики снижают кровяное давление, это самое важное.

Те, кто потреблял пробиотики менее двух месяцев не имели никакого положительного влияния на показания кровяного давления, а также доказательства ясно показывали, что регулярность потребления важна для ослабления гипертонии.

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Имейте в виду, что поскольку ферментированные продукты эффективно очищают организм, могут возникнуть симптомы детоксикации, если принять слишком много сразу. Поэтому начните с очень маленьких порций – примерно с чайной ложки ферментированных овощей, или просто ложки или двух сока - и медленно увеличивайте порцию. Таким образом, ваша кишечная микрофлора сможет приноровиться к принимаемой дозе.

Пять стратегий улучшения здоровья кишечника

Помимо потребления ферментированной или культурированной пищи и приема высококачественных пробиотических добавок по необходимости, ряд других факторов также будет влиять на состав кишечного микробиома. Ниже приведены шесть советов о том, как вы могли бы поддерживать и питать полезные микробы в кишечнике:

Ешьте только органические продукты

Генетически модифицированные продукты нагружены глифосатом, который может привести к протекающему кишечнику и нарушить клеточную связь через шикиматный путь. Оптимальным выбором будет выращивание собственной еды, но для многих это не представляется возможным. Следующий вариант - покупать сертифицированные органические или биодинамические продукты, чтобы избежать глифосата и других токсичных агрохимикатов.

Избегайте антибиотиков

Обычный ребенок в развитых странах мира, скорее всего, пройдет через 10 - 20 курсов антибиотиков, прежде чем он достигнет 18 лет. Это, в сочетании с низкими терапевтическими дозами, которые добавляют в корм для животных, и следовательно во многие из продуктов питания, может привести кишечные микробы в нездоровое состояние и, возможно, способствует развитию ожирения и связанных с ним заболеваний обмена веществ.

Также хорошо известно, что после курса антибиотиков широкого спектра действия, восстановление кишечных микробов может занять несколько недель, месяцев или даже лет, если это вообще произойдет. В течение этого периода дисбаланса, патогенные возбудители могут взять верх. Хотя антибиотики могут потребоваться в некоторых сценариях, обратитесь к врачу, чтобы узнать, действительно ли они необходимы.

Избегайте антибактериального мыла и средств

Как и антибиотики, антибактериальное мыло без разбора убивает и хорошие и плохие бактерии, и способствует увеличению резистентности к антибиотикам.

Откройте окна

Хотя есть свои преимущества в отделении внешнего мира от внутреннего, это фактически изменяет микробиом вашего дома. Исследования показывают, что открытие окон и увеличение естественного потока воздуха может улучшить разнообразие и здоровье микробов в вашем доме, которые, в свою очередь, полезны для его жителей.

Ешьте больше растений

Это одна из самых важных диетических стратегий для улучшения разнообразия и здоровья микробиома вашего кишечника. Короче говоря, кишечные микробы процветают на разнообразии субстратов, которые можно ферментировать (пищевые волокна). Но не все волокна одинаковы (физически или химически), поэтому потребление разнообразных цельных растений обеспечит постоянный приток субстратов для ваших микробов.

Кроме того, ешьте больше цельных растений, а не только их мягкие и вкусные части. Например, потребляйте спаржу целиком, а не только кончики; ешьте ствол брокколи, а не только соцветие; потребляйте всю зелень в верхней части лука-порея, а не только луковицы.

Таким образом вы гарантируете, что труднее усваиваемые части растения продлят метаболическую активность вашего микробиома глубоко в недрах организма. Также следите за тем, сколько видов растений вы едите в неделю – целью будет 30 или более.

Запачкайте ваши руки

А если точнее: заведите сад. Пачкать руки (и тело) не только поможет вам воссоединиться с миром природы, но и повторно познакомит вашу иммунную систему с широким разнообразием микроорганизмов, обитающих на растениях и в почве.

По мере того как люди переходят от бедности к среднему классу, они также перемещаются от грубой реальности жизни наших предков к надежде на современное развитие с его трижды промытыми продуктами и скрипуче чистой окружающей средой. Воссоединение с экосистемами через садоводство или какую-либо другую деятельность на открытом воздухе также улучшит вашу внутреннюю экосистему.опубликовано econet

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